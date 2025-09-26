夜晚的台南在地美味！台南夜市美食特輯一次看

【FunTime小編群】夜市是台灣特有的美食文化，而台南則是台灣的美食之都。今天小編要介紹三大台南夜市，分別是大東夜市、武聖夜市以及花園夜市，快來看看這三個熱門台南夜市的必吃美食，FunTime小編也整理了夜市營業時間及交通給大家喔！除了夜市，還想知道來到台南有哪些地方可以大啖美食嗎？台南旅遊全攻略彙整了多篇美食文章，小編一次分享給你知道！

營業時間、交通資訊

台南的夜市與台北的不太一樣，屬於流動型攤販，所以每個夜市一週只會營業兩三天，不是天天營業喔！耳熟能詳的「大大武花大武花」就是台南夜市的口訣，不過近年各夜市都有在增加營業日，提前做攻略就不會撲空或走錯啦～

大東夜市／大東東夜市必吃美食

大東夜市。 圖／IG, dfigtpood

台南大東夜市開市至今已經二十年，交通位置方便、鄰近許多大專院校且一週營業三天，是在地超高人氣的夜市！雖然先前宣布分家，在依然在原址，只是分為大東夜市及大東東夜市。目前大東夜市以美食攤販為主，總共約40個攤位，而大東東夜市則偏向綜合型夜市，除了美食攤位之外，也有遊戲攤位、生活雜貨等等，約有400多個攤位，時間足夠的話就兩個夜市都去逛逛、看看有哪些必吃美食吧！

古曼蔥油餅

古曼蔥油餅。 圖／IG, asiacheapfood

古曼蔥油餅是人氣排隊美食，頂港有名聲、下港有出名～老闆用心煎的蔥油餅一口咬下去外層餅皮酥脆、內層Ｑ彈有嚼勁，而且層次分明、厚薄度剛好，越嚼越香！一小份只要25元，小編建議人多可以直接買一大張，因為真的太涮嘴了！

營業時間：18:00-00:00（僅週二五於大東東夜市營業、詳細營業資訊可以參考臉書）

延記臭豆腐

延記臭豆腐。 圖／IG, food_diary_irene)

延記臭豆腐可以稱做大東夜市的門面，許多人衝著延記臭豆腐來逛大東夜市，難怪總是大排長龍啊！延記臭豆腐的價格不貴，也不是很臭的那種臭豆腐，不過一咬下去外皮超酥脆，豆腐嫩又多汁，搭配酸甜泡菜完全是畫龍點睛，大東夜市必吃！

營業時間：17:30-23:45（週一二五於大東夜市、週四六日於花園夜市、週三公休）

武聖夜市必吃美食

武聖夜市。 圖／IG, miechiao

武聖夜市是台南歷史最悠久的夜市，而且有一座超大停車場，好吃、好逛又方便停車，是許多人來到台南最愛的夜市，來看看武聖夜市有哪些必吃美食吧！

蕃薯潘地瓜球

蕃薯潘地瓜球。 圖／IG, nuulemon.foodya

地瓜球幾乎是小編每次到夜市開吃的第一樣食物！畢竟地瓜球就是又香又Ｑ，不容易踩雷，無論大人、小孩都喜歡。而這家位於武聖夜市的蕃薯潘地瓜球，外酥內嫩且非常大顆，咬下去香氣在嘴裡爆發，非常有嚼勁，就像地瓜球界裡的明星，相當出眾！不要錯過啦～

小編偷偷說：現在台灣各地都有分店，詳細營業資訊可以參考臉書！

營業時間：18:00-23:00（總店僅週三六於武聖夜市）

小鬍子煎餃

小鬍子煎餃。 圖／IG, tomato_chen

位在武聖夜市的小鬍子煎餃看起來不起眼，但只要一經過攤位就會被它的香味所吸引，煎餃的外皮被煎得恰到好處，微脆的煎餃皮搭配裏頭的肉餡，吃起來超扎實，而且非常滿足喔！

營業時間：週三於武聖夜市、週一於塩行夜市、週二五於大東夜市、週四六日於花園夜市

花園夜市必吃美食

花園夜市。 圖／IG, damovephotogallery

花園夜市是台灣相當盛名的夜市，而且規模非常大，有將近400個攤位，是台南夜市的冠軍，小編為大家精選幾家必吃店，下次去就知道要吃什麼了！

二師兄古早味滷味

二師兄古早味滷味。 圖／IG, e.h_4557

二師兄滷味絕對是來台南必吃的超級人氣美食！各滷物都滷得非常入味，與微甜的醬汁簡直絕配！小編私心推薦米血、雞爪、棒棒腿和豆干，吃了就知道為什麼這麼高人氣了！現在在府前路也有門市喔！

夜市營業時間：18:30-00:00（週四六日於花園夜市、週一二五於大東東夜市）

店面地址：台南市中西區府前路二段14號

店面營業時間：12:00-19:30（週六日11:30營業、週三公休）

三代香酥鳥蛋

三代香酥鳥蛋。 圖／IG, duduboy_lovetoeat

三代香酥鳥蛋是花園夜市的熱門打卡美食，一整排的鳥蛋被料理的可愛又療癒，鳥蛋先煎後烤，有原味、起士和熱狗口味，店家也有提供許多醬料，可以依自己的喜好搭配，是必吃的銅板美食！

營業時間：週四六日於花園夜市、週一二五於星光商圈

延伸閱讀>>台南夜市吃透透！武聖、大東、花園夜市必吃美食推薦

想知道更多實用台南旅遊攻略，請看「台南旅遊全攻略」