快訊

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

連假前變盤 台股大跌443點收25,580點 跌破5日、10日線

夜晚的台南在地美味！台南夜市美食特輯一次看

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
春粿面白糖粿。 圖／IG, p1210p
春粿面白糖粿。 圖／IG, p1210p

【FunTime小編群】夜市是台灣特有的美食文化，而台南則是台灣的美食之都。今天小編要介紹三大台南夜市，分別是大東夜市、武聖夜市以及花園夜市，快來看看這三個熱門台南夜市的必吃美食，FunTime小編也整理了夜市營業時間及交通給大家喔！除了夜市，還想知道來到台南有哪些地方可以大啖美食嗎？台南旅遊全攻略彙整了多篇美食文章，小編一次分享給你知道！

營業時間、交通資訊

台南的夜市與台北的不太一樣，屬於流動型攤販，所以每個夜市一週只會營業兩三天，不是天天營業喔！耳熟能詳的「大大武花大武花」就是台南夜市的口訣，不過近年各夜市都有在增加營業日，提前做攻略就不會撲空或走錯啦～

大東夜市／大東東夜市必吃美食

大東夜市。 圖／IG, dfigtpood
大東夜市。 圖／IG, dfigtpood

台南大東夜市開市至今已經二十年，交通位置方便、鄰近許多大專院校且一週營業三天，是在地超高人氣的夜市！雖然先前宣布分家，在依然在原址，只是分為大東夜市及大東東夜市。目前大東夜市以美食攤販為主，總共約40個攤位，而大東東夜市則偏向綜合型夜市，除了美食攤位之外，也有遊戲攤位、生活雜貨等等，約有400多個攤位，時間足夠的話就兩個夜市都去逛逛、看看有哪些必吃美食吧！

古曼蔥油餅

古曼蔥油餅。 圖／IG, asiacheapfood
古曼蔥油餅。 圖／IG, asiacheapfood

古曼蔥油餅是人氣排隊美食，頂港有名聲、下港有出名～老闆用心煎的蔥油餅一口咬下去外層餅皮酥脆、內層Ｑ彈有嚼勁，而且層次分明、厚薄度剛好，越嚼越香！一小份只要25元，小編建議人多可以直接買一大張，因為真的太涮嘴了！

營業時間：18:00-00:00（僅週二五於大東東夜市營業、詳細營業資訊可以參考臉書）

延記臭豆腐

延記臭豆腐。 圖／IG, food_diary_irene)
延記臭豆腐。 圖／IG, food_diary_irene)

延記臭豆腐可以稱做大東夜市的門面，許多人衝著延記臭豆腐來逛大東夜市，難怪總是大排長龍啊！延記臭豆腐的價格不貴，也不是很臭的那種臭豆腐，不過一咬下去外皮超酥脆，豆腐嫩又多汁，搭配酸甜泡菜完全是畫龍點睛，大東夜市必吃！

營業時間：17:30-23:45（週一二五於大東夜市、週四六日於花園夜市、週三公休）

武聖夜市必吃美食

武聖夜市。 圖／IG, miechiao
武聖夜市。 圖／IG, miechiao

武聖夜市是台南歷史最悠久的夜市，而且有一座超大停車場，好吃、好逛又方便停車，是許多人來到台南最愛的夜市，來看看武聖夜市有哪些必吃美食吧！

蕃薯潘地瓜球

蕃薯潘地瓜球。 圖／IG, nuulemon.foodya
蕃薯潘地瓜球。 圖／IG, nuulemon.foodya

地瓜球幾乎是小編每次到夜市開吃的第一樣食物！畢竟地瓜球就是又香又Ｑ，不容易踩雷，無論大人、小孩都喜歡。而這家位於武聖夜市的蕃薯潘地瓜球，外酥內嫩且非常大顆，咬下去香氣在嘴裡爆發，非常有嚼勁，就像地瓜球界裡的明星，相當出眾！不要錯過啦～

小編偷偷說：現在台灣各地都有分店，詳細營業資訊可以參考臉書！

營業時間：18:00-23:00（總店僅週三六於武聖夜市）

小鬍子煎餃

小鬍子煎餃。 圖／IG, tomato_chen
小鬍子煎餃。 圖／IG, tomato_chen

位在武聖夜市的小鬍子煎餃看起來不起眼，但只要一經過攤位就會被它的香味所吸引，煎餃的外皮被煎得恰到好處，微脆的煎餃皮搭配裏頭的肉餡，吃起來超扎實，而且非常滿足喔！

營業時間：週三於武聖夜市、週一於塩行夜市、週二五於大東夜市、週四六日於花園夜市

花園夜市必吃美食

花園夜市。 圖／IG, damovephotogallery
花園夜市。 圖／IG, damovephotogallery

花園夜市是台灣相當盛名的夜市，而且規模非常大，有將近400個攤位，是台南夜市的冠軍，小編為大家精選幾家必吃店，下次去就知道要吃什麼了！

二師兄古早味滷味

二師兄古早味滷味。 圖／IG, e.h_4557
二師兄古早味滷味。 圖／IG, e.h_4557

二師兄滷味絕對是來台南必吃的超級人氣美食！各滷物都滷得非常入味，與微甜的醬汁簡直絕配！小編私心推薦米血、雞爪、棒棒腿和豆干，吃了就知道為什麼這麼高人氣了！現在在府前路也有門市喔！

夜市營業時間：18:30-00:00（週四六日於花園夜市、週一二五於大東東夜市）

店面地址：台南市中西區府前路二段14號

店面營業時間：12:00-19:30（週六日11:30營業、週三公休）

三代香酥鳥蛋

三代香酥鳥蛋。 圖／IG, duduboy_lovetoeat
三代香酥鳥蛋。 圖／IG, duduboy_lovetoeat

三代香酥鳥蛋是花園夜市的熱門打卡美食，一整排的鳥蛋被料理的可愛又療癒，鳥蛋先煎後烤，有原味、起士和熱狗口味，店家也有提供許多醬料，可以依自己的喜好搭配，是必吃的銅板美食！

營業時間：週四六日於花園夜市、週一二五於星光商圈

延伸閱讀>>台南夜市吃透透！武聖、大東、花園夜市必吃美食推薦

想知道更多實用台南旅遊攻略，請看「台南旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

夜市 排隊美食 必吃

FunTime旅遊比價

追蹤

延伸閱讀

首爾聖水新地標「HAUS NOWHERE」亮相！Gentle Monster潮流、藝術與美食一次滿足

2025米其林必比登美食｜北到南精選８家必吃餐廳小吃，吃遍台灣經典風味！

千萬不要空腹看！韓國十大美食題材作品

宜蘭在地排隊小店！羅東夜市必吃美食名單，跟著吃不會錯～

相關新聞

夜晚的台南在地美味！台南夜市美食特輯一次看

【FunTime小編群】夜市是台灣特有的美食文化，而台南則是台灣的美食之都。今天小編要介紹三大台南夜市，分別是大東夜市、武聖夜市以及花園夜市，快來看看這三個熱門台南夜市的必吃美食，FunTime小編也整理了夜市營業時間及交通給大家喔！除了夜市，還想知道來到台南有哪些地方可以大啖美食嗎？台南旅遊全攻略彙整了多篇美食文章，小編一次分享給你知道！

嘉義市區、阿里山周邊一次看！玩嘉義就這樣住，精選嘉義民宿推薦

【FunTime小編群】嘉義是外國觀光客來台灣必訪的景點，同時也是國內旅遊的熱門地點，這篇文章精選了幾間嘉義民宿，除了適合安排阿里山行程之外，其中不乏有能欣賞夢幻雲海、絕美日出及日落的民宿，一起來看看吧！

攝影迷必收！雲林西螺大橋甜根子草大爆發 浪漫指數破表

秋天不只帶來涼爽微風，更為西螺大橋灑下銀白浪漫的氛圍！每年此時，甜根子草花海隨風飄搖，與紅色大橋交織出最動人的秋季景象。

連假暢遊親子景點 阿里山賓館推全包式度假「鄒年慶部落探索」一泊三食最低9300元起

【旅奇傳媒/編輯部報導】10月3個連假再加上普發現金1萬元即將發放，飯店、民宿業者看好這波商機，紛紛祭優惠錢進國旅！阿里山賓館推「鄒年慶部落探索」快閃優惠，凡於中秋、雙十、光復節3個連假指定日入住豪華

台南最新打卡熱點！卡比胖拉氣偶x50隻水豚紙雕 萌翻安平

連假還沒計畫？那就衝台南吧！大型氣偶、迷你紙雕、夜間燈光秀齊聚一堂，萌翻天的「卡比胖拉」帶著50隻小水豚即將現身安平漁人碼頭，你準備好被萌暈了嗎？

全台「淑芬」嘉義報到！嘉義「二通圈生活節」連假3天熱鬧活動1次看

今年2025年國慶連假，嘉義市將迎來一場別具特色的城市嘉年華──「二通圈生活節」。活動將於10月10日至12日熱鬧登場，主題定名為「你好，我是淑芬」，以全台最常見的名字「淑芬」作為串聯，賦予活動一種既親切又幽默的地方風格。舉辦地點位於嘉義市中正路一帶的「二通圈」，透過街區串連，將老城區的創造力與在地故事重新帶入大眾視野，讓旅人走進嘉義，感受既台味又富趣味的城市氛圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。