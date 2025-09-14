不只烤肉！中秋連假 台南虎頭埤「水陸空」全攻略

【旅奇傳媒/編輯部報導】 中秋佳節團圓時刻，台南知名景點虎頭埤風景區於10/04-10/06中秋連假推出「電動船遊湖ｘ電動車遊園ｘ烤肉ｘ攀樹活動」水陸空全攻略，從水域遊憩、森林探索到團圓烤肉，規劃豐富多元的水陸空遊憩活動，適合全年齡層的自然體驗遊程，邀請台南市民與外縣市遊客一同在山水之間享受團圓假期，留下難忘回憶，更適合帶上毛孩共享秋日戶外饗宴。

▲烤肉區。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市長黃偉哲表示，虎頭埤風景區是台南市民的後花園，今年啟用全新「太陽能遊湖船」與「電動遊園車」，讓遊客能以更環保、安靜、友善的方式探索湖區景觀、感受四季風情，對親子與長輩族群更加貼心，誠摯邀請大家一同感受虎頭埤的新氣象！

台南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）林國華局長表示，為迎接中秋連假人潮，園區特別推出烤肉套餐組合，內容豐富實惠，適合4至10人家庭或團體預約，4-6人、7-8人、9-10人套餐還分別贈送2人、4人、5人的水彈槍對戰體驗活動，好吃又好玩。園區內亦設有清潔回收站與分類設備，呼籲民眾共同維護「賞月不留痕、烤肉不留味」的潔淨環境。

▲森林體驗。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

中秋佳節期間，虎頭埤風景區與上杉夏海本然教育團隊攜手合作，結合親子共遊概念，導入本然教育的「森林探索與攀樹體適能」課程，進行戶外教育推廣，推出三種森林高低空與攀樹體驗活動，包括：1.「低空進階探索」1.5小時350元/人（套組1000元/3人）、2.「攀樹」1.5小時900元/人、3.「森林高低空」五虎優惠套組（套組5500元/5人），1.5小時精實挑戰行程，限量開放報名。

另為營造寵物友善園區，本次中秋活動期間，虎頭埤風景區也貼心提供毛孩福利，10/04-10/06凡攜帶寵物購票入園者，即可獲得 Petlife 提供之100g優質犬糧乙包，限量500包，送完為止。

觀旅局表示，凡是10/04-10/31購買門票入園者（不分票種），隨門票贈送60元折價券一張，可於搭乘電動遊園車、太陽能遊湖船或是園區餐飲消費時擇一折抵。此外，10/04-10/06烤肉活動前100組報名者，每組亦可獲贈水陸域體驗60元折價券1張，可用於折抵搭乘電動遊園車、太陽能遊湖船或園區餐飲消費，名額有限要搶要快喔！中秋烤肉與森林體驗活動均採網路預約制，即日起開放報名至10/02止，建議遊客提前預約參加，更多活動詳情與報名資訊請至活動網站查詢。

這個中秋就帶著家人、朋友、毛孩一起來虎頭埤，在山林與湖水之間體驗不一樣的團圓時光，遠離城市的擁擠和喧囂，體驗最純粹的自然、最舒服的空氣，還有親友最真實的笑聲與陪伴！

