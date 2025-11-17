亞太市場新標竿！福泰攜手希爾頓 「台南Signia by Hilton酒店」成亞洲品牌首秀
【旅奇傳媒/編輯部報導】福泰飯店集團宣布與希爾頓集團攜手打造「台南 Signia by Hilton 酒店」，預計於2026年開幕營運，屆時將成為「亞洲首間」Signia 酒店。此次合作將串聯文化古都與科學園區商務市場，打造頂級住宿空間，並推動城市躍向國際舞台。
「Signia by Hilton」作為希爾頓旗下奢華等級品牌，專注於 MICE（會議、獎勵旅遊、大型會議與展覽）市場。酒店以先進設計營造活力氛圍，建立世界級會議場域、設施及個人化服務，為賓客帶來超凡的住宿感受。
五年磨一劍！國際策略結盟合作 催生「高端生活型酒店」
「台南 Signia by Hilton 酒店」將為賓客帶來現代化住宿體驗，包含國際化設施、個人化服務，以及獨具特色的會議與活動空間，滿足全球專業人士與商務旅客的多元需求。福泰飯店集團與希爾頓集團簽訂委託管理合約，將歷時五年的市場研究與討論，落實在未來的長期實務經營。
福泰飯店集團董事長廖炳燿強調：「此次與希爾頓集團合作，不僅是品牌實力的結盟，更象徵雙方的共同遠見。藉由福泰對台灣市場的深耕，結合希爾頓在全球旅宿的專業經驗，我們期待能夠連結古都風華與現代商務，為台南注入嶄新的國際能量。」
希爾頓集團 Signia by Hilton 品牌負責人 Meghan Fitzgerald 表示：「在持續加速全球市場布局之際，Signia by Hilton 始終致力於為賓客打造卓越的入住體驗。無論是商務差旅或休閒度假，賓客皆可在旗下酒店中感受到充滿活力的氛圍，品味當地的特色餐飲，享受高端的健康療癒設施，並體驗量身訂製的個人化服務。本次簽約也印證了我們致力於將精緻住宿體驗帶入全球各個充滿活力市場的承諾。」
點亮府城！古都ｘ科技ｘ國際化 城市新門戶再生
「Signia by Hilton 酒店」將坐落於台南市中心，環繞小西門與中山路商圈，周邊有超過50家博物館，更是台南美食的核心地帶。擁有絕佳的觀光及交通優勢之外，南台灣半導體 S廊帶的發展，亦能帶動龐大商務需求。隨著全亞洲首間 Signia by Hilton 的進駐，將串接所有關鍵核心，成為府城最具代表性的城市門戶。
酒店所在地原為台南大億麗緻酒店，全面翻修後的「台南 Signia by Hilton 酒店」將提供344間客房，融入鐵花窗、花磚等台南特色元素。高端健康療癒設施則有專業團隊打造的水療中心、室內游泳池、健身中心。且針對科技產業及國際商務客群，Signia by Hilton 酒店將配備560坪的會議空間，並引進現代化科技設備，為賓客提供最卓越的商務場域。
福泰飯店集團多元布局 驅動旅宿鏈加速器 福泰飯店集團創立即將邁入第22年，持續積極開發市場以應對快速轉型的旅遊趨勢。除了引進希爾頓「Signia by Hilton」，福泰也將於台北東區推出自創品牌「嵨開安旅 Hotel Uketamo」。以身心靈療癒為核心理念，並與尼泊爾知名瑜伽品牌合作，此舉不僅為全球當紅的「療癒經濟」注入動能，更展現福泰集團在健康旅宿領域的前瞻布局。
