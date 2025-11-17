快訊

曾是台積電最年輕女主管！傳李文如跳槽輝達 業界看好發展潛力

捍衛母校名譽發400份雞排 台大電機系學長驚人身分曝光

法庭認定血腥鎮壓學運 孟加拉前總理哈希納被判死刑

亞太市場新標竿！福泰攜手希爾頓 「台南Signia by Hilton酒店」成亞洲品牌首秀

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台南 Signia by Hilton 酒店。　圖：福泰飯店集團／提供
台南 Signia by Hilton 酒店。　圖：福泰飯店集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】福泰飯店集團宣布與希爾頓集團攜手打造「台南 Signia by Hilton 酒店」，預計於2026年開幕營運，屆時將成為「亞洲首間」Signia 酒店。此次合作將串聯文化古都與科學園區商務市場，打造頂級住宿空間，並推動城市躍向國際舞台。

「Signia by Hilton」作為希爾頓旗下奢華等級品牌，專注於 MICE（會議、獎勵旅遊、大型會議與展覽）市場。酒店以先進設計營造活力氛圍，建立世界級會議場域、設施及個人化服務，為賓客帶來超凡的住宿感受。

▲福泰飯店集團、希爾頓集團攜手打造台南 Signia by Hilton 酒店，簽約儀式（前排左起：福泰飯店集團董事長廖炳燿、Signia by Hilton 品牌負責人 Meghan Fitzgerald；後排（左4）福泰飯店集團總裁廖東漢、（左5）希爾頓全球全服務品牌負責人 Gary Steffen、（右4）希爾頓亞太區全服務品牌副總裁 Vincent Ong、（右3）希爾頓大中華區副總裁 John Burger、（右2）台南 Signia by Hilton 總經理 Chris Roberts、（右）希爾頓大中華區高級業務發展總監古景峰 ）。　圖：福泰飯店集團／提供
▲福泰飯店集團、希爾頓集團攜手打造台南 Signia by Hilton 酒店，簽約儀式（前排左起：福泰飯店集團董事長廖炳燿、Signia by Hilton 品牌負責人 Meghan Fitzgerald；後排（左4）福泰飯店集團總裁廖東漢、（左5）希爾頓全球全服務品牌負責人 Gary Steffen、（右4）希爾頓亞太區全服務品牌副總裁 Vincent Ong、（右3）希爾頓大中華區副總裁 John Burger、（右2）台南 Signia by Hilton 總經理 Chris Roberts、（右）希爾頓大中華區高級業務發展總監古景峰 ）。　圖：福泰飯店集團／提供

五年磨一劍！國際策略結盟合作 催生「高端生活型酒店」

「台南 Signia by Hilton 酒店」將為賓客帶來現代化住宿體驗，包含國際化設施、個人化服務，以及獨具特色的會議與活動空間，滿足全球專業人士與商務旅客的多元需求。福泰飯店集團與希爾頓集團簽訂委託管理合約，將歷時五年的市場研究與討論，落實在未來的長期實務經營。

福泰飯店集團董事長廖炳燿強調：「此次與希爾頓集團合作，不僅是品牌實力的結盟，更象徵雙方的共同遠見。藉由福泰對台灣市場的深耕，結合希爾頓在全球旅宿的專業經驗，我們期待能夠連結古都風華與現代商務，為台南注入嶄新的國際能量。」

希爾頓集團 Signia by Hilton 品牌負責人 Meghan Fitzgerald 表示：「在持續加速全球市場布局之際，Signia by Hilton 始終致力於為賓客打造卓越的入住體驗。無論是商務差旅或休閒度假，賓客皆可在旗下酒店中感受到充滿活力的氛圍，品味當地的特色餐飲，享受高端的健康療癒設施，並體驗量身訂製的個人化服務。本次簽約也印證了我們致力於將精緻住宿體驗帶入全球各個充滿活力市場的承諾。」

▲酒店所在地原為台南大億麗緻酒店，全面翻修後的「台南 Signia by Hilton 酒店」將提供344間客房，融入鐵花窗、花磚等台南特色元素。　圖：福泰飯店集團／提供
▲酒店所在地原為台南大億麗緻酒店，全面翻修後的「台南 Signia by Hilton 酒店」將提供344間客房，融入鐵花窗、花磚等台南特色元素。　圖：福泰飯店集團／提供

點亮府城！古都ｘ科技ｘ國際化 城市新門戶再生

「Signia by Hilton 酒店」將坐落於台南市中心，環繞小西門與中山路商圈，周邊有超過50家博物館，更是台南美食的核心地帶。擁有絕佳的觀光及交通優勢之外，南台灣半導體 S廊帶的發展，亦能帶動龐大商務需求。隨著全亞洲首間 Signia by Hilton 的進駐，將串接所有關鍵核心，成為府城最具代表性的城市門戶。

酒店所在地原為台南大億麗緻酒店，全面翻修後的「台南 Signia by Hilton 酒店」將提供344間客房，融入鐵花窗、花磚等台南特色元素。高端健康療癒設施則有專業團隊打造的水療中心、室內游泳池、健身中心。且針對科技產業及國際商務客群，Signia by Hilton 酒店將配備560坪的會議空間，並引進現代化科技設備，為賓客提供最卓越的商務場域。

福泰飯店集團多元布局 驅動旅宿鏈加速器 福泰飯店集團創立即將邁入第22年，持續積極開發市場以應對快速轉型的旅遊趨勢。除了引進希爾頓「Signia by Hilton」，福泰也將於台北東區推出自創品牌「嵨開安旅 Hotel Uketamo」。以身心靈療癒為核心理念，並與尼泊爾知名瑜伽品牌合作，此舉不僅為全球當紅的「療癒經濟」注入動能，更展現福泰集團在健康旅宿領域的前瞻布局。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

酒店 台南美食 觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台南迎來希爾頓！原大億麗緻轉型東亞首間 Signia by Hilton

2025 ITF台北國際旅展 飯店集團推「一券多用、超值聯合、永續奢旅」新潮流

五星級「港點+府城美食」吃到飽！台南晶英「府城茶樓自助饗宴」 爽嗑「經典港點車、現切燒臘、現燙牛肉湯」免千元

半夜遭裸上身大漢闖入房間夫妻嚇壞 大陸蘇州酒店竟回：他走錯房間

相關新聞

亞太市場新標竿！福泰攜手希爾頓 「台南Signia by Hilton酒店」成亞洲品牌首秀

【旅奇傳媒/編輯部報導】福泰飯店集團宣布與希爾頓集團攜手打造「台南 Signia by Hilton 酒店」，預計於2026年開幕營運，屆時將成為「亞洲首間」Signia 酒店。此次合作將串聯文化古都

IKEA真的來了！宜蘭「IKEA新月廣場快閃店」登場 「鯊魚娃娃、甜甜圈燈」買得到、開幕送小貓零錢包

IKEA終於插旗宜蘭！不少宜蘭民眾長年為了買一個推車、買幾包夾鏈袋得「北上朝聖」，如今終於不用再跨縣市跑了。IKEA正式進駐宜蘭新月廣場，11/15起試營運，11/21盛大開幕，帶來近150款熱銷家飾、小型家具與話題燈飾...

台茂「3000發耶誕煙火」時間曝還有8公尺耶誕樹必拍，再抽100支iPhone 17

台茂購物中心今年以「粉萌貝兒夢幻聖誕」為主題，把商場佈置成粉色奇幻國度，即日起一路歡慶到 2026 年 1 月 4 日。入口處的重頭戲—以 500 隻粉嫩小熊層層堆疊的 8 公尺台茂耶誕樹—成為最熱門取景點；每到整點，燈光與霧氣交錯的光霧秀隨即亮起，粉色光影彷彿在空中流動，帶領遊客踏入耶誕城的世界。館內同步推出多項耶誕限定活動，包括消費滿額就有機會抽中「100 支 iPhone17」，整個冬天都充滿期待感。

北台灣賞楓景點推薦！陽明山花卉試驗中心 黃楓步道金光閃閃

秋天的腳步來到陽明山，金黃的楓葉悄悄為山林換上暖色新裝。花卉試驗中心的黃楓步道此刻正值轉色時節，陽光穿過葉縫，整條小徑都閃耀著溫柔光影。

SKM Park Outlets高雄草衙推出「雪境童話村」！6大耶誕亮點一次看，白天夜晚都超好拍

耶誕季浪漫登場！「SKM Park Outlets高雄草衙」自即日起至明年1月1日化身為「雪境童話村」，以夢幻雪景、北國場景與燈光特效打造冬日奇幻國度，今年規模再升級，包含巨型耶誕樹、童話北極村、星幕光廊與夢幻列車等六大打卡亮點，白天拍起來可愛童趣，夜晚更因燈光與飄雪效果而顯得唯美浪漫，成為高雄冬日最吸睛的新景點。

萌到心臟爆擊！ 「罐頭豬LuLu × 貓貓蟲咖波」首度合體TTF玩具展 「疊疊樂漢堡」限定首賣、2.5M巨萌氣偶必拍

2025TTF台北國際玩具創作大展根本就是「可愛暴擊現場」，超人氣IP罐頭豬LuLu和亞洲吃貨代表貓貓蟲咖波史上第一次聯名，推出療癒度破表的「疊疊樂漢堡」與「吃貨Lu膠臉毛絨掛件」，還有2.5公尺巨大氣偶現場迎接粉絲快追！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。