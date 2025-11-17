理想的北歐奇境 仲夏登「羅浮敦群島」 收藏神魂顛倒挪威美景

【旅奇傳媒/編輯部報導】北歐，不只冬日極光令人傾心。在舒爽宜人的5月至9月，陽光灑滿長空，峽灣、潟湖、冰川與天堂島嶼，如明信片般靜靜展開，邀你深度探索自然的靈光。理想旅遊北歐佳作「夏晝挪威．羅浮敦群島、峽灣風華與聖壇奇岩登峰16日」，以六大挪威經典亮點為軸，串聯北歐最令人屏息的自然奇觀與人文秘境，帶領旅人深入北緯68度的極光國度，在極晝之下，體驗一場超越想像的壯麗之旅。

▲聖壇岩是挪威最具代表性的自然地標之一，看似艱難實則平易近人。 圖：shutterstock／來源

行者無疆：登上聖壇岩

挪威聖壇岩（Pulpit Rock），是挪威最具代表性的自然奇岩，垂直聳立於呂瑟峽灣崖壁上，崖壁與水面垂直高度達600公尺，站在石頂遠眺山巒起伏、峽灣蜿蜒， 2017年入選為 CNN 全世界最棒的自然美景第一名。特別安排聖壇岩登峰體驗，親自踏上這塊懸浮於空的巨石，俯瞰呂瑟峽灣的碧藍深谷，感受天地間的渺小與敬畏。這不只是登山，更是一場心靈的洗禮。

▲松恩峽灣是挪威第一長、世界第二長峽灣。 圖：shutterstock／來源

峽灣雙璧：蓋倫格與松恩

挪威之所以令人著迷，峽灣是靈魂所在，一次網羅兩大世界級峽灣，更是暢快！「蓋倫格峽灣」被譽為「峽灣之王」，以其 U 形峽谷、垂直山壁與飛瀑聞名，搭乘觀光郵輪深入其間，彷彿航行在神話之中；「松恩峽灣」，是挪威最長最深的峽灣，兩岸村落如詩如畫，搭配峽灣小火車穿越山谷，讓人沉醉於北歐的靜謐與壯闊。

▲羅浮敦群島以豐富漁業、壯麗景觀，美麗小漁村成為挪威十大必訪名景之一。 圖：shutterstock／來源

羅浮敦群島：海上秘境天堂之路

若說峽灣是挪威的靈魂，羅浮敦群島則是它的幻境。羅浮敦群島被各大旅遊網站、書籍雜誌譽為世界最美島嶼之一，前進北極圈門戶：博多，感受羅浮敦群島由數十座島嶼組成的海上秘境，夏季的午夜太陽照耀整夜，冬季則是追尋北極光的另一個基地。理想旅遊特別安排深入探索，從壯麗的海岸線到寧靜的港灣，讓旅人親身感受這片「世界盡頭的詩意」。

▲雷訥漁村被譽為是挪威最美村莊，可欣賞極光、午夜太陽與登頂步道。 圖：shutterstock／來源

北極圈內最美雷訥漁村與納斯峽灣秘境

納斯峽灣（Nusfjord）是挪威羅浮敦群島上歷史超過百年的漁村，也是世界文化遺產，村莊緊鄰峽灣，紅黃漁屋依山傍海，岩石島嶼聳立海面，海雀與三趾鷗自在棲息；雷訥村位於北極圈內，是挪威羅浮敦群島莫斯克內斯的行政中心，周遭村子依湖而建，四周群山環繞，整個村子裡僅有329位村民，寧靜氛圍及磅礡的自然景觀使其被票選為「世界上最美的村莊」。其中，每年2～5月鱈魚豐收季節，漁村內外曬架上掛滿鱈魚乾，形成獨特景致。

在羅浮敦，不只是走馬看花，而是真正住進夢裡。行程安排入住當地傳統紅色漁夫木屋（Rorbuer），木屋依海而建，窗外即是北極圈的晨曦與晚霞，站上制高點，正好可遠眺後方高聳拔尖的 Lilandstinde 山峰，宛若世外仙境的美照常被網路瘋傳，也是挪威旅遊局對外的宣傳圖。

▲夜幕下的精靈公路，璀璨耀眼。 圖：shutterstock／來源

峽灣景觀公路：精靈之路與老鷹之路的黃金串聯

挪威的公路，是世界上最美的風景線。沿著北大西洋海岸線63號公路，行經全世界最曲折蜿蜒的峽灣山區景觀公路第一段被稱為「老鷹之路」以高聳視野俯瞰蓋倫格峽灣，讓人彷彿展翅飛翔；第二段被稱為「精靈之路」以蜿蜒髮夾彎與壯麗山景聞名，彷彿進入北歐神話世界，這場透過公路旅行的極致浪漫，也是攝影愛好者的天堂。

▲喜愛冒險的旅人，別錯過約斯特達恩冰河國家公園體驗冰河健行。 圖：shutterstock／來源

布利斯達冰河：萬年冰河的近距離朝聖

挪威不只有海與山，還有冰。搭乘世界最陡峭纜車之一的「Loen Skylift」，從峽灣海平面直升至1011公尺高空，俯瞰北峽灣壯麗山海交織的絕美景色。並前往「布利克斯達爾冰河區」，搭乘電動車前往歐陸最大冰原「約斯特達恩冰河」的一支「布利克斯達冰河」，沿途山色粗獷，山徑蜿蜒，融化的冰河水奔騰傾洩，遠眺布利克斯達冰舌超震撼。藍白交錯的冰壁、冰川裂縫與冰河湖泊，彷彿走進時間的深處，感受地球最原始的脈動。

這不是一趟普通的旅行，而是一場與自然、時間與自我對話的壯遊。從峽灣到冰河，從聖壇岩到羅浮敦，理想旅遊以16日節奏，帶你走進挪威、丹麥深層風景，在極晝的光影中，收藏一生難忘的北國記憶。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野