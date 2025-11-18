快訊

鄰居反悔不給蓋鐵皮屋…作家「以後絕不買頂樓」：前屋主撐過保固就放生

「毒又不是我放的」龍忠蛋行鐵門半掩 業者：是彰化縣政府的疏失

苗栗竹南連3起地震！郭鎧紋指地底「1構造」導致 規模6地震發生機率曝

立山黑部11月30日封山，「雪之大谷」明年春天見

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
從大觀峰、黑部平的展望台眺望與纜車不同角度的紅葉絕景。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
從大觀峰、黑部平的展望台眺望與纜車不同角度的紅葉絕景。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】一年一度的立山黑部「開山期」即將進入尾聲！2025 年度的開山期間將於11/30正式結束，想親眼欣賞壯麗的立山連峰、秋末初冬的山色變化，可得把握最後倒數時間。

立山黑部是日本知名的高山觀光路線，以雄偉的黑部大壩、壯觀峽谷景色與四季分明的山嶺景致聞名，每年吸引大量海外旅客造訪。進入秋季後，立山黑部因地勢高低差大，擁有日本最長的賞楓期—自9月中旬起至11月上旬，可搭乘纜車、巴士等交通工具，一次欣賞山頂到山腳的層層紅葉美景。春雪、夏綠、秋紅交織的自然景觀，使立山黑部成為每年旅客必訪的絕景路線。

隨著 11 月下旬山區積雪加深，山路、索道與交通工具也將陸續停駛，而開山期一結束，全線將進入冬季封山維護期。

▲每年6/26-10/15為「黑部水庫觀光洩洪」期間。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲每年6/26-10/15為「黑部水庫觀光洩洪」期間。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

立山黑部固定於每年4/15重新開放，屆時將迎來春天雪景、雪之大谷等人氣景象，也是台灣旅客一年之中最受歡迎的造訪檔期。由於立山黑部採分段交通接駁，加上春季需求高，尤其4/15～5/01期間的車票往往一位難求。

旅客規劃明年春季行程時，務必特別留意官方公告。往年網路預訂車票大多會在2月底至3月初陸續開放，不同交通區段也可能採分批公告，建議在2月起就開始追蹤官網更新，以提高搶到熱門時段的機會。

◉立山黑部官方網站：https://www.alpen-route.com/tw/

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

賞楓 觀光 美景

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台灣外景綜藝的開山之作《翠笛銀箏》　奠定崔姬超級巨星地位

因韓劇《苦盡柑來遇見你》再爆紅！一睹張家界世界自然遺跡的魅力與奇景

全台觀光媒合會苗栗巨蛋登場 近千觀光業者推「島內類出國」

法鼓山開山20周年宣讀淨心淨零宣言 建設人間淨土

相關新聞

立山黑部11月30日封山，「雪之大谷」明年春天見

【旅奇傳媒/日本部報導】一年一度的立山黑部「開山期」即將進入尾聲！2025 年度的開山期間將於11/30正式結束，想親眼欣賞壯麗的立山連峰、秋末初冬的山色變化，可得把握最後倒數時間。 立山黑部是日

「PokéPark KANTO」11/21起開放抽籤購票！明年2月親自走進寶可夢世界

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】寶可夢迷準備衝一波！位於東京多摩丘陵讀賣樂園、全球首座戶外常設型寶可夢主題園區－『PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）』，確定將於2026/02/05正式開幕。

讓你的行李自己搭新幹線！東京、京都兩地飯店直送「解放雙手」

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】旅途中不想拖著行李四處奔波？現在只要在東京（京都）的指定飯店交出行李，就能讓它自己「搭新幹線」前往京都（東京）。JTB 與 JR東海即日起正式推出全新的行李當日配送服務「

真的有寶可夢森林！「PokéPark KANTO」寶可夢樂園11/21門票開賣 設施、限定商品搶先看

The Pokémon Company宣布，首座戶外常設型設施「PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）」預定於2...

成田機場周邊景點這樣玩！靜謐小鎮「小江戶」佐原、成田山新勝寺，行李交通問題「這一招」搞定

每年超過2,000萬國際旅客經由成田機場進出日本，成田機場周邊的景點也成旅日玩家的矚目焦點。推薦造訪被譽為「小江戶」的佐原，當地擁有 300 年歷史、與京都祇園祭並列的「佐原大祭」；還可順遊成田山新勝寺表參道，在江戶時代保留至今的百年門前町漫步。

《The World’s 50 Best Hotels 2025》日本5家上榜飯店一次公開

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】今年度全球50最佳飯店排行榜《The World’s 50 Best Hotels 2025》已於10/30正式揭曉！這個獎項由英國傳媒集團 William Reed B

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。