立山黑部11月30日封山，「雪之大谷」明年春天見

【旅奇傳媒/日本部報導】一年一度的立山黑部「開山期」即將進入尾聲！2025 年度的開山期間將於11/30正式結束，想親眼欣賞壯麗的立山連峰、秋末初冬的山色變化，可得把握最後倒數時間。

立山黑部是日本知名的高山觀光路線，以雄偉的黑部大壩、壯觀峽谷景色與四季分明的山嶺景致聞名，每年吸引大量海外旅客造訪。進入秋季後，立山黑部因地勢高低差大，擁有日本最長的賞楓期—自9月中旬起至11月上旬，可搭乘纜車、巴士等交通工具，一次欣賞山頂到山腳的層層紅葉美景。春雪、夏綠、秋紅交織的自然景觀，使立山黑部成為每年旅客必訪的絕景路線。

隨著 11 月下旬山區積雪加深，山路、索道與交通工具也將陸續停駛，而開山期一結束，全線將進入冬季封山維護期。

▲每年6/26-10/15為「黑部水庫觀光洩洪」期間。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

立山黑部固定於每年4/15重新開放，屆時將迎來春天雪景、雪之大谷等人氣景象，也是台灣旅客一年之中最受歡迎的造訪檔期。由於立山黑部採分段交通接駁，加上春季需求高，尤其4/15～5/01期間的車票往往一位難求。

旅客規劃明年春季行程時，務必特別留意官方公告。往年網路預訂車票大多會在2月底至3月初陸續開放，不同交通區段也可能採分批公告，建議在2月起就開始追蹤官網更新，以提高搶到熱門時段的機會。

◉立山黑部官方網站：https://www.alpen-route.com/tw/

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野