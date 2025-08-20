皮薄到會透餡才是極品！新營鬧區「水餃專賣店」推薦 初訪必點「冰花煎餃、酸辣湯」 還有「這款配菜」口味很台南
會透餡的水餃最好吃！台南有間人氣水餃專賣店，不光是水餃顆顆滿滿，變身煎餃同樣深受在地人青睞，趁熱吃會爆汁搭配外面脆皮超級涮嘴，網友給評「論美味程度真的是沒話說」。
位於台南新營鬧區的「高興手工水餃煎餃專賣店」以飽滿水餃為招牌吸引饕客上門，水餃皮Q且薄，特別是韭菜水餃會透出翠綠的內餡色澤，光看就令人食指大動；而改變烹調方式製成煎餃口感更豐富，外皮冰花又酥又香，趁熱吃還能嘗到肉汁和蔬菜水份，十分鮮甜，喜愛薄皮餃子的朋友一看就直呼「好想吃」。
部落客美食瓦斯桶還點了滷味搭配，分享「很明顯可以吃出台南人的口味」，整體味道偏甜，適合愛甜口的饕客。此外，也有網友推薦水餃標配「酸辣湯」，屬於家常口味，一頓吃下來可以很滿足。
高興手工水餃煎餃專賣店
地址：台南市新營區同濟街100號
營業時間：10:30-13:30、16:30-19:30
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言