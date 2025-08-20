快訊

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
會透餡的水餃最好吃！台南有間人氣水餃專賣店，不光是水餃顆顆滿滿，變身煎餃同樣深受在地人青睞，趁熱吃會爆汁搭配外面脆皮超級涮嘴，網友給評「論美味程度真的是沒話說」。

位於台南新營鬧區的「高興手工水餃煎餃專賣店」以飽滿水餃為招牌吸引饕客上門，水餃皮Q且薄，特別是韭菜水餃會透出翠綠的內餡色澤，光看就令人食指大動；而改變烹調方式製成煎餃口感更豐富，外皮冰花又酥又香，趁熱吃還能嘗到肉汁和蔬菜水份，十分鮮甜，喜愛薄皮餃子的朋友一看就直呼「好想吃」。

部落客美食瓦斯桶還點了滷味搭配，分享「很明顯可以吃出台南人的口味」，整體味道偏甜，適合愛甜口的饕客。此外，也有網友推薦水餃標配「酸辣湯」，屬於家常口味，一頓吃下來可以很滿足。

高興手工水餃煎餃專賣店

地址：台南市新營區同濟街100號

營業時間：10:30-13:30、16:30-19:30

皮薄到會透餡才是極品！新營鬧區「水餃專賣店」推薦 初訪必點「冰花煎餃、酸辣湯」 還有「這款配菜」口味很台南

