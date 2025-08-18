台南「黑皮千層蛋塔」冰過更好吃！不光「招牌叉燒酥」必吃 還有「榴槤千層蛋塔」等你來挑戰

【天王叉燒酥】 台南新店報報 黑皮千層蛋塔冰涼吃也好美味

今天要來分享這家近期開幕的新店天王叉燒酥，來這裡不要只買叉燒酥，黑皮千層蛋塔也很好吃！

蛋塔一共有3種口味可以選擇，蛋塔控必須來試試，比較特別的是榴槤千層蛋塔，趕快呼叫你身邊的榴槤控，不敢吃也要買給朋友吃，你敢來挑戰嗎?

台南蛋塔推薦【天王叉燒酥】外觀

一週只營業4天的天王叉燒酥店址位於美格瑪乳酪專賣店前的騎樓，離台南景點赤崁樓、永樂市場、國華街都蠻近的，走過來大約5分鐘的路程。

台南中西區下午茶【天王叉燒酥】菜單

黑皮千層蛋塔及叉燒酥可以單點，也有六入禮盒裝，目前活動任選5顆送天王叉燒酥乙顆。優惠活動依照店家公告為主！

叉燒酥及千層蛋塔每日現烤，出爐後會放置於餐車層架上，用保溫燈保持溫度與外皮酥脆口感。

當天去剛好看到製作現烤蛋塔的過程。

台南伴手禮推薦【天王叉燒酥】

這次來我們點了六入蛋塔，可以自行單點六顆盒裝，或是指定好的品項也有六入盒裝，很適合當成台南伴手禮呢～外縣市的朋友來台南旅遊就可以來天王叉燒酥，帶盒蛋塔或叉燒酥回家分享給親朋好友品嘗。

黑糖麻糬千層蛋塔60元

大人小孩都喜歡的口味，內餡加入黑糖麻糬，多了QQ口感，香甜美味。

榴槤千層蛋塔70元

千層蛋塔上有著榴槤果泥，榴槤可以說是臭香味中的極品，獨特的榴槤香好濃郁，越冰越好吃，喜歡榴槤的朋友一口接一口，害怕的已經逃離現場，這獨特風味的榴槤千層蛋塔等你來挑戰啦~

原味黑皮千層蛋塔50元

花朵般的外皮很酥脆，內餡濃郁奶香，冰過後冰冰涼涼也好吃，而且塔皮還是酥脆的！有讓我驚艷耶～

叉燒酥是店內招牌，很多人來直接欽點這美味的叉燒酥。

叉燒酥

港式點心現烤叉燒酥有夠香！層層酥脆的外皮，加上鹹甜滋味的內餡，讓人一口接一口，好好吃！

地址：台南市中西區民族路二段413號

營業時間：週一、五、六、日 13:30~17:30

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

