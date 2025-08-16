嘉義一日獨旅美食地圖！80年牛雜湯、現炸麻糬、私藏甜點一次吃遍

一個人旅行有什麼不好？沒人催你行程、每一餐都能照自己的喜好安排。這趟嘉義一日獨旅，從市場裡的老味道開始，一路吃到當地人也大推的甜點名店，還有讓人驚艷的手工義大利麵，每一站都充滿驚喜。跟著這篇吃喝攻略，一起開啟最chill的嘉義散步美食旅吧！

嘉義美食｜王家祖傳牛雜湯

80年老滋味！牛雜湯開啟一天的元氣

嘉義美食怎麼吃都吃不膩，但在所有在地小吃中，有一道飄香百年的牛雜湯，絕對不能錯過。這家店從1920年代創立，傳承至今已是第四代接手經營。早上六點一開店，攤位前就開始有人排隊，不管是附近的在地人，還是專程來朝聖的觀光客，為的就是那一碗熱氣騰騰、香氣四溢的牛雜湯。

王家牛雜湯最大的特色，就是「新鮮」。使用當天現宰的溫體本土牛肉與牛雜，經過牛大骨與薑絲長時間熬煮，湯頭清澈卻帶有濃郁香氣，喝起來溫潤不膩，沒有任何腥羶味。尤其在冬天，來一碗熱湯入口，整個人都暖了起來。牛雜的內容也毫不馬虎，牛肚、牛腱、牛筋、牛心應有盡有，而且每一塊都切得相當大方、厚實。咬起來Q彈又入味，有的部位軟嫩、有的帶點咬勁，搭配薑絲一同入口，口感層次十足。若想要增加一點風味，也可以搭配店家提供的沾醬，微辣微鹹，更能帶出牛肉的鮮甜。

圖/ReadyGo

唯一需要注意的是，因為實在太受歡迎，用餐時間常常大排長龍，尤其是假日經常要排上十幾二十分鐘。但等待的過程中，看著市場裡的人來人往、聽著熟客與店家的閒聊聲，也別有一番嘉義的日常味道。總之，王家祖傳牛雜湯是一碗吃得出時間的料理。它的美味不是靠浮誇的擺盤或創意組合，而是用一碗熱湯、一口牛雜，把嘉義人的日常生活與人情味穩穩地傳遞給每一位來訪的旅人。如果你還沒喝過，請記得把這一站排進你的嘉義行程裡，保證你會一試成主顧。

圖/ReadyGo

地址：嘉義市東區忠孝路106號

營業時間：06:00–13:00（週一公休）

電話：05‑223‑6660

嘉義美食｜貓尾巴麵包店

嘉義人私藏，貓尾巴甜點店的爆漿泡芙

說到嘉義在地的人氣烘焙店，「貓尾巴麵包店」絕對是許多人心中不能錯過的一站。不論是嘉義在地人，還是每次回嘉義的旅人，都對這家店的泡芙念念不忘。

泡芙是這裡的招牌，種類多達近20種，而且會隨季節或創意變化口味，每一款都新鮮現做、香氣撲鼻，每一口都能感受到外酥內嫩、爆餡滑順的驚喜感。這間麵包店不只泡芙好吃，整體商品的選擇也相當多元，不論是歐式麵包、台日風格的創意麵包、各式塔類甜點、烤布蕾、餅乾禮盒到生日蛋糕，品項應有盡有，連在地人都會當日常麵包店來逛。重點是價格非常親民，幾乎比大部分城市裡的連鎖烘焙品牌來得實在，難怪平日來都還是擠滿選購的人潮。

圖/ReadyGo

如果你是遊客，想買點不一樣的嘉義伴手禮，貓尾巴會是一個很棒的選擇，比起常見的方塊酥、蛋捲，這裡的甜點禮盒、泡芙盒裝更有新鮮感，收到的人也能感受到誠意與質感。店內也規劃得相當清爽，點心擺設整齊有序，加上不定期的優惠或出爐時間公告，讓人逛起來更有節奏。人氣泡芙常常出爐沒多久就被搶光，建議可以注意店家公佈的出爐時段，提早到場才不會撲空。

圖/ReadyGo

地址：嘉義市東區民族路25號

營業時間：10:00–20:30（週一公休）

電話：05‑271‑2895

嘉義美食｜阿婆炸麻糬

銅板價下午茶，現炸麻糬Q彈上桌

這間在地超人氣小攤，雖然看起來不起眼，就設在民生南路的馬路邊，但只要有營業，總是聚集一群人。「阿婆炸麻糬」的魅力，在於每一顆麻糬都是老闆一早手工製作，現點現炸，沒有冷凍、沒有預炸，從進油鍋開始你就能聞到那誘人的香氣。

圖/ReadyGo

咬下去時，外皮酥脆、內層柔軟有彈性，搭配花生粉的香氣，完全不甜膩，連冷掉也還是非常可口。不管是拿來當點心、下午茶，或飯後來一顆解嘴饞，每一口都吃得出用心與樸實。

地址：嘉義市西區民生南路54號

營業時間：13:00–17:00（週一公休）

電話：0989‑953‑329

嘉義美食｜Liaison 栗葉

手工義大利麵，嘉義少見的西式好味道

位在嘉義巷弄間的 Liaison 栗葉，是一間乍看像是咖啡館、實際卻藏著高水準義大利麵的低調小店。深色木窗搭配玻璃的門面，外頭點綴著高低不一的綠植，走近就能感受到它與眾不同的溫度。

圖/ReadyGo

從義大利麵、生麵條的彈性、到甜點、飲料、空間氛圍，這家店每一個細節都讓人感到剛剛好。如果你來嘉義，想找一個可以慢下來的地方，好好吃一頓飯、喝一杯茶，那麼 Liaison，值得你特地來一次。

地址：嘉義市東區成仁街65號

營業時間：營業資訊請以 IG 公告為主

嘉義一日獨旅行程表

行程內容一覽表

08:30–09:30 早餐：王家祖傳牛雜湯 09:30–10:30 逛東市場小吃巡禮 10:45–11:30 中場休息：喝咖啡或散步文化路 11:45–13:15 午餐：Liaison 栗葉 義大利麵餐廳 13:30–14:30 慢遊：檜意森活村或嘉義文創園區 15:00–15:30 下午茶：阿婆炸麻糬 15:45–16:30 伴手禮：貓尾巴泡芙 16:30–17:00 收心散步 & 搭車返程

嘉義美食常見問題

「貓尾巴」甜點店有推薦什麼必買品項嗎？

「貓尾巴」的爆漿泡芙非常有名，是嘉義人私藏的伴手禮首選。每樣甜點外觀精緻、口味也很出色，建議早點去才不會撲空！

影片中的美食都集中在哪一區？交通方便嗎？

大部分店家集中在嘉義市區，鄰近東市場、民生南路一帶，騎機車或步行都方便。

還有推薦嘉義其他適合獨旅的景點嗎？

嘉義還有檜意森活村、射日塔、嘉義文創園區等地，適合慢慢拍照、悠閒散步。

