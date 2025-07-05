台南大學美食「御品小籠湯包」平價又好吃！ 7顆只要75元的爆汁湯包，翻桌率超高

如果你在找台南大學榮譽校區附近的平價美食，御品小籠湯包真的不能錯過！七顆只要75元，價格實在到讓人驚呼「有夠便宜」，也難怪用餐時間總是人潮滿滿，翻桌率高達五次以上一點也不誇張！

御品小籠湯包：店家資訊

電話：0916-993-367

地址：台南市東區榮譽街120號

營業時間：11:00-14:00，16:00-20:30（周四公休）

御品小籠湯包：雙人小店，默契滿分的經營日常

這家店由一對夫妻共同經營，先生負責現場包湯包，有時也會幫忙出餐；太太則負責燙青菜、結帳、端餐，兩人分工合作、有條不紊，即使遇到用餐尖峰時段也很快就能上菜。這樣的默契與效率，讓人感受到一份濃濃的人情味。

御品小籠湯包：皮薄湯多，現包現蒸就是美味保證

湯包是現點現包，皮薄略帶Q度，咬下去湯汁立刻爆出來，非常過癮。內餡調味恰到好處，不油膩也不死鹹，讓人一顆接一顆停不下來。這種實在的價格加上用心的製作，真的讓人吃了還想再訪。

御品小籠湯包：酸辣湯，大碗料多誠意滿滿

酸辣湯的表現也不俗，一大碗端上桌，光是份量就讓人驚喜。裡頭的配料給得很大方，像是豆腐、木耳、筍絲和蛋花都很到位，酸辣的比例也剛剛好，溫潤不嗆，喝起來很舒服。

御品小籠湯包：學區附近的平價小吃，CP值超高！

對於在地學生與小資族來說，這樣的價格與品質真的非常佛心。即使是外地人經過，也很值得繞過來吃上一回。湯包與酸辣湯的組合，是簡單卻實在的美味，讓人吃得飽又吃得好，在這裡就把御品小籠湯包推薦給大家。

御品小籠湯包

電話：0916-993-367

地址：台南市東區榮譽街120號

營業時間：11:00-14:00，16:00-20:30（周四公休）

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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