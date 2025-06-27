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這組合太Q！台南巷仔Niau攜手水豚大麥&栗子開啟古蹟慢生活

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：藝遊台南FB
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台南安平出張所出現了一組超人氣新拍照點——巷仔Niau與鹽工水豚在古蹟裡展開他們的慢活日常，等你來拍照打卡、收集緣分！


▲圖片來源：藝遊台南FB
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台南安平出張所近期悄悄進駐一組超人氣新角色——巷仔Niau與鹽工水豚攜手亮相，在古色古香的建築氛圍中，展開一段融合可愛、療癒與文化的緩慢日常。這場跨界合作不僅讓歷史場域多了份童趣色彩，也邀請每位旅人停下腳步，與這對Q萌搭檔共享悠哉時光。


▲圖片來源：藝遊台南FB
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鹽份與緣分，一起慢活小旅行

巷仔Niau是網路人氣角色，以幽默又靈活的街頭氛圍受到喜愛；而鹽工水豚大麥與栗子則代表著安平在地的鹽業文化。這次合作化身「安平療癒組合」，以「加一點鹽份（緣分）」為主題，用可愛的模樣與場景，營造出屬於台南的溫暖魅力。走進安平出張所，不僅能與角色互動合影，更像是一場為心靈充電的小旅行。


▲圖片來源：藝遊台南FB
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拍照打卡新熱點，大人小孩都愛的療癒冒險

無論是想要獵拍美照的旅人，還是親子共遊的大小朋友，這場出張所聯名活動都成為不可錯過的新亮點。遊客可以在不同角色場景中拍照打卡，與可愛角色「合照收鹽份」，甚至還能參與角色導覽活動，感受更多安平出張所的歷史文化與創意交會。療癒不只來自角色，更藏在每個互動的笑容之中。


▲圖片來源：藝遊台南FB
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本次活動舉辦地點「安平出張所」，原為日本時代所設的鹽業管理機構，如今經活化再利用，結合漢方概念與文創角色，打造出屬於現代旅人的身心棲息所。從場域設計、角色布景到互動形式，每一處都透露著滿滿的心意與巧思。來這裡，不只是一趟旅行，更是一場穿越時空、跨越年齡的療癒相遇。


▲圖片來源：藝遊台南FB
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【巷仔Niau x 鹽工水豚】

景點地址：台南市古堡街196號，鹽神公園


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>百年樹影與竹管老屋！台南大山宮竹管屋　古厝映金黃花海

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