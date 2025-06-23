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台南「最神秘百年老宅」開放了！華麗變身「建築美術館」藏滿細節 開箱「首檔展覽」值得Ｎ訪

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台南式授權
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台南「最神秘老宅」開放了！這棟老宅位於台南中西區信義街，擁有百年歷史，外觀雖懷舊卻也靜謐神秘，現在華麗變身為一座「建築美術館」，並正式開放迎來新展覽，有網友朝聖後分享「細節滿滿，絕對值得一訪再訪」。

圖／大同的臺南授權
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台南這棟百年神秘老宅「信義街硓𥑮石黃宅」前身為黃姓人家宅邸，乘載著當地繁華、興衰與家族遷徙的記憶。經過修整後，如今變身為建築美術館，即日起首度對外開放。首檔展覽由成大建築系成果展領頭，邀請民眾一同揭開這棟老建築的神秘面紗。

開放首展《成大建築 × 信義街硓𥑮石黃宅》，以信義街為載體看見建築教育為主題，由學生實作、社區參與和材料探索展現建築在地的構築與習成，不光是一次性的呈現，而是思想與生活持續滲透的現場。

圖／大同的臺南授權
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該展覽展期自即日起至7/11，開放時間為週三至日13:00–18:00。除了參觀首展外，不妨也能抓緊難得機會，朝聖老宅旋轉樓梯、露台等建築細節，感受老建築帶來的獨有韻味。

圖／大同的臺南授權
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《成大建築 × 信義街硓𥑮石黃宅》展覽資訊

地點：信義街硓𥑮石黃宅（台南市中西區信義街46巷17號）

展期：2025/6/20～2025/7/11

時間：週三至日13:00–18:00

粉絲專頁：台南信義街硓𥑮石黃宅

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