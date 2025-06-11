沒住過這幾間，別說你來過！ 台南必住老屋、清水模民宿清單大公開快收藏

台南經常是大家國內旅遊的首選城市，除了有許多歷史古蹟之外，還好吃、好玩又好逛，處處充滿人情味。想要玩得開心，住宿是關鍵，地點、周圍環境、交通都很重要！以下推薦給大家10個超棒的台南民宿，有看到喜歡的就趕快收藏起來吧～

台南民宿怎麼挑？快速分類導覽＋選擇技巧

來到台南玩，想要住一點不一樣的房型嗎？這篇台南民宿幫大家整理三種類型的台南特色民宿，快跟著小編一起看下去吧～

想要找有溫馨感住宿的旅人，可以選擇翻新過後的老宅民宿，紅磚牆、木窗等復古元素，就像是回到熟悉的老家；如果是想要找極簡風的話，清水模民宿以灰白色牆面搭配木質元素，沉穩中帶點溫度，很適合想要放慢腳步的你；而文青簡約風民宿則有日系、現代或是咖啡廳風等多元設計，無論是獨旅或是和好友入住都很適合！

台南民宿快速分類

台南老宅民宿｜住進翻新老屋，像回家一樣溫馨

來到台南，如果想嘗試一點不一樣的住宿體驗，很推薦入住老宅民宿～這類型民宿是由老屋改建而成，保留了紅磚牆、木窗等懷舊元素，讓人一踏進去，就像是回到熟悉又溫暖的老家。雖然外觀看似樸實，但經過民宿主人的用心整理與設計，屋內不僅乾淨明亮，也充滿質感，非常推薦喜歡體驗各式不同住宿類型的旅人～

貳洋樓

貳洋樓。 圖／agoda

貳洋樓。 圖／agoda

貳洋樓是一間由老屋改建的三層樓小民宿，距離台南火車站只需要步行約3分鐘，前往熱門景點也很快速。整個環境溫馨舒適，老闆人超好，訊息回覆快速，入住跟退房都可以寄放行李，超級方便，畢竟台南火車站的置物櫃超常爆滿>< 如果需要機車租借，也可以提前跟老闆告知，會提供gogoro租借，而且價錢不貴，完全是觀光客的福音～民宿沒有配備電梯、為響應環保不提供一次性備品（可購買）、由於老屋改建廁所空間較小，這三個是較為不便的地方，但整體還是瑕不掩瑜，推薦！（推薦給你：台南火車站住宿推薦）

地址：台南市中西區北門路一段161巷36號

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

附近景點：台南車站、台南市美術館

湧福驛站

湧福驛站。 圖／agoda

湧福驛站。 圖／agoda

湧福驛站位置超讚，位於四通八達的區域，周圍圍繞了各個台南必去景點。因為是老宅改建，民宿四處都可以找到回憶的痕跡，許多人都有種回到阿嬤家，或是到朋友家作客的溫馨感>< 同時裝潢跟環境完全不隨便，服務人員貼心又積極，房間味道也很好聞，旅客都可以在這裡或的充足又舒適的休息時間！另外湧福驛站是寵物友善住宿喔，推薦給想帶毛孩一起旅行的人～

地址：台南市中西區大福街36巷5號

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

附近景點：神農街、國華街商圈、武聖夜市

台南清水模民宿｜灰白色調 x 木質家具

如果是喜歡極簡風格與質感生活的旅人，那清水模建築的民宿絕對很適合你！這類型的住宿以灰白色的牆面為主體，搭配溫潤的木質元素，整體氛圍沉穩簡約又帶點溫暖感～而台南的清水模民宿多半在安平一帶，很適合想放慢腳步、享受寧靜時光的旅人。（推薦給你：安平住宿推薦）

樹說

樹說。 圖／agoda

樹說。 圖／agoda

樹說位於台南安平區，飯店使用清水模建築，極具設計感，客房空間寬敞、裝潢新穎，且價格實惠，飯店還設有獨立停車場，是非常高CP值的住宿選擇！早餐提供好吃的虱目魚粥和蛋餅，受到網友們的一致好評，連小編都好想吃吃看～

地址：台南市安平區州平二街12號

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

附近景點：安平碼頭、觀夕平台

台南文青簡約風民宿｜日系文青、現代簡約通通有

文青簡約風的民宿其實有不少風格變化，像是日系文青、現代簡約，也有像是咖啡廳風格的空間設計～整體以清新簡約為主，住進這類型的民宿有種舒服又充滿生活感的氛圍。無論你是獨旅想找個安靜角落，或是和好友來場小旅行，都能在這裡找到最自在的步調。

逗之

逗之。 圖／agoda

逗之。 圖／agoda

逗之隱身在台南巷弄間，走出巷弄就是台南熱鬧區域，有一種鬧中取靜的感覺。民宿一樓是早午餐兼咖啡廳，二樓上去才是住宿區。一樓空間使用許多綠植妝點，早午餐供應至15:30，餐點皆為現點現做，且有定期更換菜單，餐點豐富又美味超用心～房間只有兩間，最多入住三位，復古又充滿質感的裝潢是年輕人的最愛，環境整理得乾淨別緻，小編住一次就愛上啦！

地址：台南市中西區永福路二段158巷2-1號

訂房網評價：9.3/10(Agoda)

附近景點：蝸牛巷、南埕衖事

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