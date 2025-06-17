奇美博物館「免費入館」！免排隊換票 台南鄉親秀證件逛展 有「這4資格」看常設展、特展都免費
南台灣最大藝文景點「奇美博物館」免費入館！符合資格者憑有效證件即可直接參觀館內常設展及特展，且無須換票十分便民，而台南鄉親也可免費參觀常設展，務必帶好本人證件再出發！
台南「奇美博物館」為全台館藏最豐富的私人博物館兼美術館，也是在地人及外地遊客喜愛造訪的熱點之一。「奇美博物館」祭出免費入館回饋民眾，針對未滿7歲、持有身心障礙手冊者及陪同者一名、持有效期內之觀光局核發導遊/領隊證者、持有效期內之國際博物館協會(ICOM)/中華民國博物館學會(CAM)會員證者可憑有效證件免費看常設展及特展。
除以上資格外，台南人憑證件也可免門票參觀常設展，條件為設籍台南市者持本人身分證、於台南市就讀之學生。證件要求依官方公告為準，凡符合資格者出示本人有效證件，於現場核對後即可直接進館，不需排隊換票，輕鬆入館超便利。
奇美博物館
地址：台南市仁德區文華路二段66號
開館時間：9:30-17:30（週三休館）
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