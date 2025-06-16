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確定要蓋了！嘉義「現代化新地標」設計理念曝光 結合「洽公、餐飲與購物」預計這年完工

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／嘉義市政府工務處提供
圖／嘉義市政府工務處提供

確定要蓋了！嘉義新地標「嘉義市民中心北棟大樓」歷經近20年多次流標，終於在5/9順利決標，預計於2026年底前開工，而完工年份與空間規劃也同步出爐。

「嘉義市民中心北棟大樓」設計理念導入「市民之森」，結合嘉義「木都」意象，規劃為地下2層、地上13層之多功能辦公大樓，而地下停車場則共提供625席汽車與517席機車車位，滿足未來都市發展之停車需求。

待完工後將與現有南棟大樓合為完整市政園區，除希冀能提升市政服務效能外，更規劃了餐飲與購物等多元用途，以期成為市民休閒與城市美學的現代化地標。

而構建時程部分，「嘉義市民中心北棟大樓」預定於2026年底前開工，並預計在2030年底完工。

圖／嘉義市政府工務處提供
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