喜歡老物件必訪！雲林斗六低調老古厝裡喝咖啡，氣氛溫馨也很好拍照

低头厝咖啡 | 斗六咖啡館再一家，低头厝咖啡在斗六市文德街裡一座小小的紅磚老屋，遠看只有這棟老屋相當顯眼，外牆雖然斑駁但保留歷史的痕跡，屋內的空間很小，假日人多時限定90分鐘，整體相當具暖意，是一處很好拍照的老厝咖啡館。

斗六老厝咖啡館

這一兩年斗六咖啡館越來越多，低头厝是我滑抖音看到，找了一個假日來訪，發覺可能在最狂熱的傳播時段，內用幾乎擠滿了客人，室內位置不多且頗為擁擠。

外觀老厝的刻意保留牆面斑駁，裝置的花草以及平鋪的地面讓人感覺整齊，遠遠看算是很顯驗的一處老房舍。

這裡是一對夫婦一起經營，人蠻親切的，我說沒有置物籃還特別拿給我。（當下人很多)

當日甜點在吧檯這邊懸掛著。

這裡很多老物品，黃光投射下更顯歷史痕跡，很適合喜愛拍照的人前來。

低头厝咖啡菜單

義式咖啡系列，甜點、厚片還有素油飯。我覺得下次應該來點個素油飯吃看看。

冰拿鐵 130 | 私奔到月球（提拉米蘇）160

冰拿鐵 130。冰塊太多了，一入口幾乎沒什麼咖啡味道，奶味也被冰塊稀釋掉了。

私奔到月球（提拉米蘇）160。凍的提拉米蘇，嗯我是超級不愛這種提拉米蘇。

下次有機會再來點看看其他甜點吧。

營業時間：11:00~18:00(六日到19:00)四公休

電話：0920-112-071

地址：640雲林縣斗六市文德街37號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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