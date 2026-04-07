這組合太犯規！厚實「鍋盔餅」夾入脆皮五花肉，好吃到讓人停不下來

又被糖糖挖到一間厲害的午茶點心啦！這間位在台中南區的「耘知軒鍋盔餅脆皮五花肉」，主打現點現烤的厚實鍋盔餅，最邪惡的是竟然還能夾入靈魂脆皮五花肉，這組合真的太犯規啦！咬下去那種讓人停不下來的卡滋脆響，真的是療癒感爆棚的美味，下午茶來上一份超滿足！

耘知軒鍋盔餅脆皮五花肉位置

耘知軒鍋盔餅脆皮五花肉的位置就在台中南區高工路上，距離台中高工不遠，攤位雖然不算大，但掛著顯眼的紅燈籠，攤位前那口大大的木質烤爐特別吸睛，遠遠就能聞到現烤餅皮散發出的陣陣焦香。

這間店的鍋盔薄餅通通都是現點現烤，老闆娘會現場將麵糰桿平，接著貼入特製的高溫烤爐中烘烤，看著白皙的麵糰在爐火中逐漸隆起、轉為誘人的金黃焦脆，這過程真的很療癒。

剛出爐的鍋盔餅餅皮非常薄脆，表面還撒滿了芝麻點綴，吃起來帶有淡雅的麵香與炭火香氣，那種酥到會掉渣的口感，單吃就非常美味了。

重頭戲來了！這裡最強大的吃法就是將脆皮五花肉夾入鍋盔餅中。老闆娘現場將整條烤得油亮焦脆的五花肉切成小塊，那刀子切下去的清脆聲響真的讓人狂流口水。

五花肉本身醃漬入味，肥瘦比例剛好，肥肉部分軟嫩不膩口，最厲害的是那層像餅乾一樣脆的豬皮，搭配清爽的生菜與香菜一同夾進餅皮裡，口感層次豐富到不行。

耘知軒鍋盔餅脆皮五花肉菜單

這裡最受歡迎的莫過於「鍋盔遇見脆皮五花肉」組合，內含一份鍋盔餅、脆皮五花肉及生菜。這款組合有蔥肉與梅乾菜兩種底餅口味可選。如果你想單純品嚐鍋盔薄餅的酥脆，店家也提供多種單點選項：

鹹味單點：包括經典的蔥肉口味與香氣十足的梅乾菜口味。

甜味選擇：想吃點甜的也沒問題，這裡還有紅豆、黑糖及白糖口味，可以滿足甜點控的胃。

重口味必試：脆皮五花肉也能單點，分為大、中、小份，還可以依照喜好加入孜然辣粉或椒麻辣油來提味。

除此之外，店內還有販售多種麻辣滷味，像是麻辣大腸、牛肚、雞爪等，非常適合買回家當下酒菜或配餐點心

鍋盔遇見脆皮五花肉 – 蔥肉口味 110元

這款鍋盔遇見脆皮五花肉蔥肉口味，裡頭除了主角五花肉，還塞進了份量十足的生菜。底餅選用經典的蔥肉餅，咬開可以看到餅皮間點綴著翠綠蔥花，散發著淡淡的油脂與鹹香氣息

五花肉被切成好入口的小塊後鋪在餅上，與鮮脆的生菜、香菜完美融合。蔥肉餅本身的韌度與酥脆感，恰到好處地平衡了五花肉的厚實感，每一口都能吃到餅香、肉香與菜甜，口感非常豐富。

鍋盔遇見脆皮五花肉 – 梅乾菜口味 110元

除了經典蔥肉，糖糖也非常推薦這款梅乾菜口味的鍋盔遇見脆皮五花肉。這款餅皮在烘烤過程中，梅乾菜的獨特鹹香味會隨著炭火高溫滲透進麵皮裡，單吃餅皮就能感受到那種濃郁的古早味點心魅力。

當梅乾菜的甘甜遇上剛切好的脆皮五花肉，肉香與菜香在口中交織，加上大量鮮脆生菜與香菜的加持，整份吃起來更有層次感，且梅乾菜的微酸甜感剛好能中和掉豬肉的油脂，讓人越嚼越香。

這間隱身在台中南區的美味點心，真的讓糖糖一試成主顧！ 無論是想找份紮實的下午茶，還是單純想感受那種卡滋的酥脆快感，耘知軒的鍋盔餅配上脆皮五花肉絕對不會讓你失望。記得這家店是現點現烤，且每日數量有限，賣完為止，建議想吃的朋友可以先電話預約，才不會白跑一趟唷！

耘知軒鍋盔餅脆皮五花肉

電話：0966-107525

地址：台中市南區高工路243號

時間：11:00~19:00；週日、一店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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