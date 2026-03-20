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「彰化竹塘木棉花季」3/21登場！紅花隧道美如一幅畫，還結合市集與親子活動玩不完

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／IG@molly888666授權提供
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春日最夢幻的賞花景點即將登場！位於彰化縣竹塘鄉的田頭堤防木棉花道，隨著花季到來，整排火紅木棉花綻放，從空拍俯瞰宛如一條紅色絲帶貫穿田野，搭配水田與綠意拼接出層層色塊，美得像一幅畫，也成為近年人氣爆棚的打卡熱點。

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「2026竹塘鄉水神傳說木棉花季」將於3月21日盛大開跑，活動結合自然景觀與農村文化，不僅能漫步紅花隧道、捕捉夕陽倒映水田的絕美瞬間，還規劃一系列動靜皆宜的體驗內容，讓賞花不再只是拍照，更是一場全齡同樂的春遊盛會。

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活動當天主打「水神傳說」主題，推出水田拉力賽與活力路跑等戶外競技，讓民眾親身感受農村地景的魅力與熱血氛圍；同時也設有和服體驗區，讓遊客在木棉花樹下拍出宛如置身日本春日的浪漫美照，成為社群熱門話題。

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親子族群也能盡情放電，現場邀請YOYO家族人氣角色帶動唱，搭配大型氣墊樂園打造孩童專屬的歡樂天地；此外還有摸彩活動與青農市集，集結在地新鮮農產與特色小吃，其中香氣十足的竹塘米更是不可錯過的代表美味。

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隨著花期與活動同步登場，竹塘木棉花道預料再掀一波旅遊熱潮。建議民眾把握3月下旬花況最佳時機，安排一趟彰化小旅行，在紅花與夕照交織的田園風景中，感受專屬台灣春天的詩意風景。

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