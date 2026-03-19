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凱撒飯店春季住房主打 「住北送南」超狂升級雙城旅遊體驗，再送Buffet吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
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搶攻春季旅遊市場，凱撒飯店連鎖整合全台據點推出「好宿成雙」住房專案，自4月1日至4月30日限時登場，主打「住北送南」概念。旅客入住北部指定飯店一晚，即可獲得南部或東部飯店住宿券，等同買一晚送一晚，將單點住宿升級為雙城旅遊體驗，住宿券可使用至6月30日。

圖／業者提供
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此次專案每晚含早餐，價格自4,999元起，入住台北凱撒大飯店或其他合作飯店指定房型，即可獲得「雙城好禮」，包含墾丁、台南或台東地區通用住宿券1張。旅客可依行程彈性規劃第二段旅程，若選擇熱門度假勝地墾丁凱撒，則需另加價1,000元。

圖／業者提供
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此外，針對延長旅遊需求，業者也推出連住優惠，凡連續入住2晚以上，可享平日房價9折折扣，鼓勵旅客安排更完整的假期行程。整體方案不僅適合情侶或親子出遊，也能滿足想一次走訪南北不同城市的旅人。

除了住房專案外，凱撒同步推出春季線上旅展餐券優惠，即日起至4月15日開賣聯合自助餐券套組，10張售價8,500元並加贈1張，平均每張最低773元；若一次購買5套，還可再加碼贈送10張，最低單張價格下探709元。餐券可於集團旗下多間餐廳使用，涵蓋中式、西式與南洋料理，提供聚餐、約會多元選擇，使用期限至9月30日。

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