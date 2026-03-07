晚一步就完售！ 台中少見爆餡草莓乳酪大福 「糯一口甜點室」出攤時間看這裡

台中的草莓控快集合！繼上次在天津大街大獲好評的「嘉櫻堂」後，糖糖又挖到一間不只搭配紅豆內餡的草莓大福，這間「糯一口甜點室」同樣是神出鬼沒的不固定攤位，他們家不只有經典的紅豆草莓組合，還有台中少見、會爆餡的草莓乳酪大福！想吃可得緊盯出攤時間，晚一步就完售啦！

糯一口甜點室位置

瞧這充滿文青氣息的小木櫃，就是糯一口甜點室的移動城堡！ 店家的出攤地點與時間非常神祕，完全是看老天爺與店家的心情，一切都要鎖定店家的IG限時動態才不會撲空，糖糖這天是在台中知名的樂成宮遇到他們的， 現場木質調的陳設配上整齊排列的鮮紅草莓，真的讓人路過都難以抗拒。如果你也想一嚐這爆漿大福的滋味，趕快筆記下店家最新公布的出攤資訊：

3/2、3/11、3/12：台中西屯國安

出攤地點： 依店家IG限動公告為準（記得出發前再確認一次喔！）

看著老闆娘現場包製大福的過程，真的超級療癒！ 這裡的草莓大福都是現點現包，透明櫥窗裡整齊排列著鮮紅欲滴的大草莓，每一顆都經過嚴格篩選，個頭飽滿又新鮮

在Q彈輕薄的大福皮上，先豪邁地擠上濃厚滑順的卡士達乳酪，接著放上鮮甜的草莓與手工熬煮的果醬， 除了乳酪口味，經典的紅豆草莓也是料多實在，看著紅豆泥緊緊包裹著整顆大草莓，光是視覺就讓人垂涎三尺

糯一口甜點室菜單

糯一口甜點室目前販售的品項有草莓紅豆大福及草莓乳酪大福兩種，單入是75元，四入盒裝是280元，無論是自己解饞或是當伴手禮送人都非常適合。

草莓乳酪大福 4入 280元

透明的方形禮盒透出大福圓潤飽滿的身影，上方貼著帶有文青感的紅色封口貼紙，精緻感瞬間提升。每一顆大福都有一個紙襯座，確保帶回家或提著走時不會互相碰撞變形。這種大方又不失細節的包裝，無論是提去辦公室當午茶驚喜，還是作為草莓季的小禮物送給朋友，都顯得心意滿滿。

不同於坊間常見的紅豆餡，店家在Q軟的麻糬皮中，擠入了質地輕盈的卡士達乳酪，吃起來帶著濃郁的奶香與微微的酸甜，完美中和了糯米的甜味。

中間包裹的草莓更是靈魂所在，每一顆都鮮紅飽滿且富有水分，入口時，先是麻糬的Q彈，隨之而來的是草莓的果香與乳酪的滑順，層次感非常豐富，整體吃起來不會太過甜膩。

如果你喜歡不包紅豆餡草莓大福，這間隱藏版的「糯一口甜點室」可以試試！ 不僅有經典好吃的紅豆口味，還有台中少見的草莓乳酪大福，乳酪的濃厚奶香與多汁大草莓的結合，真的會讓人忍不住一口接一口。

由於店家是跑攤形式，出攤地點和時間都不固定， 記得出發前一定要先去店家的IG確認當天限時動態，才不會撲空喔！ 趁著草莓季還沒結束，趕快去感受這份Q彈爆漿的幸福感吧。

糯一口甜點室

地址：IG限動為主

時間：IG限動為主 → 點此

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

