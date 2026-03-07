快訊

經典賽／大聯盟打者互轟 「日韓大戰」前五局5：5平手

稱惡霸將淪魯蛇！川普：美以猛攻之下 伊朗向中東鄰國「投降」

獨／卓榮泰保密到家赴日看經典賽 華航專機松指部起飛

晚一步就完售！ 台中少見爆餡草莓乳酪大福 「糯一口甜點室」出攤時間看這裡

糖糖's 享食生活／ udn走跳美食

udn走跳美食／糖糖's 享食生活

台中的草莓控快集合！繼上次在天津大街大獲好評的「嘉櫻堂」後，糖糖又挖到一間不只搭配紅豆內餡的草莓大福，這間「糯一口甜點室」同樣是神出鬼沒的不固定攤位，他們家不只有經典的紅豆草莓組合，還有台中少見、會爆餡的草莓乳酪大福！想吃可得緊盯出攤時間，晚一步就完售啦！

糯一口甜點室位置

瞧這充滿文青氣息的小木櫃，就是糯一口甜點室的移動城堡！ 店家的出攤地點與時間非常神祕，完全是看老天爺與店家的心情，一切都要鎖定店家的IG限時動態才不會撲空，糖糖這天是在台中知名的樂成宮遇到他們的， 現場木質調的陳設配上整齊排列的鮮紅草莓，真的讓人路過都難以抗拒。如果你也想一嚐這爆漿大福的滋味，趕快筆記下店家最新公布的出攤資訊：

  • 3/2、3/11、3/12：台中西屯國安

  • 出攤地點： 依店家IG限動公告為準（記得出發前再確認一次喔！）

看著老闆娘現場包製大福的過程，真的超級療癒！ 這裡的草莓大福都是現點現包，透明櫥窗裡整齊排列著鮮紅欲滴的大草莓，每一顆都經過嚴格篩選，個頭飽滿又新鮮

在Q彈輕薄的大福皮上，先豪邁地擠上濃厚滑順的卡士達乳酪，接著放上鮮甜的草莓與手工熬煮的果醬， 除了乳酪口味，經典的紅豆草莓也是料多實在，看著紅豆泥緊緊包裹著整顆大草莓，光是視覺就讓人垂涎三尺

糯一口甜點室菜單

糯一口甜點室目前販售的品項有草莓紅豆大福及草莓乳酪大福兩種，單入是75元，四入盒裝是280元，無論是自己解饞或是當伴手禮送人都非常適合。

草莓乳酪大福 4入 280元

透明的方形禮盒透出大福圓潤飽滿的身影，上方貼著帶有文青感的紅色封口貼紙，精緻感瞬間提升。每一顆大福都有一個紙襯座，確保帶回家或提著走時不會互相碰撞變形。這種大方又不失細節的包裝，無論是提去辦公室當午茶驚喜，還是作為草莓季的小禮物送給朋友，都顯得心意滿滿。

不同於坊間常見的紅豆餡，店家在Q軟的麻糬皮中，擠入了質地輕盈的卡士達乳酪，吃起來帶著濃郁的奶香與微微的酸甜，完美中和了糯米的甜味。

中間包裹的草莓更是靈魂所在，每一顆都鮮紅飽滿且富有水分，入口時，先是麻糬的Q彈，隨之而來的是草莓的果香與乳酪的滑順，層次感非常豐富，整體吃起來不會太過甜膩。

如果你喜歡不包紅豆餡草莓大福，這間隱藏版的「糯一口甜點室」可以試試！ 不僅有經典好吃的紅豆口味，還有台中少見的草莓乳酪大福，乳酪的濃厚奶香與多汁大草莓的結合，真的會讓人忍不住一口接一口。

由於店家是跑攤形式，出攤地點和時間都不固定， 記得出發前一定要先去店家的IG確認當天限時動態，才不會撲空喔！ 趁著草莓季還沒結束，趕快去感受這份Q彈爆漿的幸福感吧。

糯一口甜點室

地址：IG限動為主

時間：IG限動為主 → 點此

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

晚一步就完售！ 台中少見爆餡草莓乳酪大福 「糯一口甜點室」出攤時間看這裡

udn走跳美食／糖糖's 享食生活 台中的草莓控快集合！繼上次在天津大街大獲好評的「嘉櫻堂」後，糖糖又挖到一間不只搭配紅豆內餡的草莓大福，這間「糯一口甜點室」同樣是神出鬼沒的不固定攤位，他們家不只有經典的紅豆草莓組合，還有台中少見、會爆餡的草莓乳酪大福！想吃可得緊盯出攤時間，晚一步就完售啦！

8000坪「粉紅山丘」超壯觀！南投中寮「粉紫麝香木花毯」夢幻療癒登場

如果春天有形狀，大概就是這座山的模樣。從山腳一路延伸到山頂，粉紫色花海層層堆疊，如雲、如霧、如夢，讓人彷彿走進童話世界。南投中寮粉紅山丘今年再度回歸，新增多個打卡亮點，不只是賞花，更像是一趟被花包圍的療癒旅程。

別再飛日本！台中福壽山農場千櫻園櫻花×雪山主峰景色絕美

有人說，櫻花一定要搭配富士山才夠經典。但在台灣，你可以用更壯麗的雪山主峰作為背景。福壽山農場千櫻園櫻花盛開中，高山氣候孕育出更鮮豔飽滿的花色，為春天寫下一頁屬於台灣的高山浪漫。

彰化沉浸式旅遊再升級！城市紋理、濱海聚落一次收錄

【旅奇傳媒/編輯部報導】為持續深化數位觀光內容，彰化縣政府推動「彰化旅遊資訊網」之「線上沉浸式旅遊平台」內容升級，及鹿港鎮各經典場景建置。今年度全新收錄彰化市、芳苑鄉及伸港鄉景點，透過線上感受如現場般

台中南門市場最有溫度的咖哩飯！湯品、水果、飲料、炸物免費送

udn走跳美食／糖糖's 享食生活 在喧囂的台中南門市場一隅，藏著一間寶藏店鋪「沼澤咖哩」。這間在Google地圖上擁有超過千則評論、評分高達4.9顆星的人氣美食，...

清水人平常都這樣吃！ 45元就能吃飽的台中在地美食推薦

在物價持續上漲的現在，想要用銅板價吃到有份量、又有在地風味的小吃，其實越來越不容易，不過在台中清水，仍然藏著不少讓在地人天天報到的平價美食，從炸肉圓、米糕、桿麵到粉圓甜湯，每一樣都保留著樸實卻耐吃的日常滋味。這篇文章就整理多家清水平價美食與銅板價小吃，帶你看看清水人在日常生活中都怎麼吃，用小錢也能吃得滿足又有記憶點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。