吃到飽150元起！ 台中北屯美食「小牛室」高cp值平價排餐+豐富自助吧，還免服務費超划算

台中平價牛排/北屯平價美食/台中北屯排餐推薦～台中超人氣牛室炙燒牛排開新品牌啦！小牛室 beefhouse lite 北屯軍功店 走的是更輕量、更親民的路線。主打平價排餐、手工披薩，150元起享有豐富自助吧吃到飽還免服務費！咖哩飯、滷肉飯、玉米湯、關東煮、涼拌小菜、現烤土司、餅乾甜點、爆米花、冰品飲料等通通有，這對於想簡單吃個排餐、又能享受自助吧樂趣的小資族來說，CP值真的非常高。要尋找軍功路美食、台中免服務費餐廳、150元吃到飽自助吧餐廳，小牛室絕對是首選。

小牛室地點交通

粉絲團：小牛室 beefhouse lite

地址：台中市北屯區軍功路二段138號

電話：04-24390066

營業時間：11:00–15:00、17:00–22:00

小牛室位在北屯軍功路上，靠近軍福十八街，旁邊就是萊爾富超商，大紅招牌目標明顯地點很好找。開車朋友可以停路邊白線或是附近的日月亭北屯軍功停車場、軍功農會停車場，停好車再走路到小牛室不到10分鐘。

門口就有醒目的150元平價標示，小牛室將牛室炙燒牛排的優點精簡化，雖然沒有披薩吃到飽，但保留了最核心的「美味披薩」與「平價排餐」，還附自助吧吃到飽，150元起的價位在台中真的競爭力十足。

小牛室環境

小牛室環境乾淨明亮，空間雖然比原本的大牛室精簡，但整體風格簡約清新，採光非常好而且乾淨舒適。座位配置靈活，無論是小家庭聚餐還是小資族午休用餐都沒問題，用餐氛圍非常輕鬆。

這裡也有牛室特有的周邊商品，每一件都富有文青風格，喜歡可以直接購買。

小牛室菜單及點餐方式

小牛室菜單非常多樣化，滿足各種預算需求。手工披薩、經典排餐、單點通通有，每人低消一份排餐或披薩，如客滿用餐時間90分鐘，內用均附全時段不收服務費，真的比一般牛排館還要划算許多。

這裡的用餐流程很簡單，掃桌上QR碼選好想吃的餐點後，直接到櫃台結帳。接下來自助吧的咖哩飯、滷肉飯、關東煮、濃湯、飲料、冰淇淋、霜淇淋通通隨你吃！

小牛室自助吧無限供應

雖然是Lite版，但小牛室自助吧可一點都不隨便，比想像中還要多樣。

提供古早味滷肉飯與日式咖哩飯，咖哩醬汁濃郁，滷肉肥瘦適中，兩碗都好吃。再加上烤土司、玉米濃湯、爆米花、餅乾、涼拌小菜、蝦餅…還沒吃到主餐就飽了一半，光是自助吧就很超值。

濃郁的玉米濃湯是牛排館的靈魂，一定要配上旁邊的烤吐司，小朋友超愛。

小牛室自助吧竟然有準備關東煮（有時候會有麻辣燙），熱騰騰的湯頭配上各種料，冬天吃超舒服。

另一邊還有大人小孩都愛的飲料、霜淇淋、冰淇淋。

小牛室推薦餐點

我們今天點了幾款特色主餐，份量紮實且口味有層次，加上自助吧豐盛餐點，一整桌擺滿滿還沒開吃就很加分。

經典雙拼 牛排 + 雞腿排 370元

愛吃肉的朋友推薦點這個雙拼系列列，一次兩種肉品大滿足。牛排份量不少，切開來看還蠻多汁的，以平價牛排來說還OK。

雞腿排我個人超愛，表皮煎到金黃焦脆，切開來軟嫩多汁，搭配鐵板麵及半熟蛋好好吃。

鐵板麵份量有誠意，巴附醬汁每一口都很入味，又香又Q非常飽足。

排餐除了鐵板麵，還有一顆鐵板半熟蛋。一面煎到酥酥恰恰；一面保留半熟滑蛋口感，雙重享受很正點。

小牛室炸雞排199元 + 川味麻婆豆腐39元 + 大魷魚150元

原本炸雞排加上鐵板麵、蛋、自助吧這樣一份只要199元，真的很超值!我們把牛排醬升級川味麻婆豆腐醬，所以有大把蔥花。再加點大魷魚，海陸雙享一次滿足不到400元。

金黃酥脆的炸雞排，份量十足而且不會乾柴，意外好吃耶～

一整尾大魷魚相當豪邁，又厚又多汁口感軟嫩極了，越咬越香甜好好吃！我們以前吃牛室就喜歡大魷魚，現在小牛室也有，價位更平價。

醬料可選蘑菇醬/黑胡椒醬/綜合醬或是獨家川味麻婆豆腐(+39元)。

我們超愛獨家口味「川味麻婆豆腐醬」，椒麻香氣加上蔥花香，一上桌就聞到迷人香氣。鐵板麵帶點咬勁，加上麻婆豆腐微辣的飽足感，配上大量的蔥花非常過癮。喜歡吃辣的朋友，大推必點麻婆豆腐，好好吃～～

手工披薩雙拼（經典夏威夷 + 章魚燒口味）300元

披薩可以單口味也可以自由搭配雙拼口味，對於選擇障礙的人來說很加分。

經典夏威夷有火腿與鳳梨的酸甜，章魚燒口味則有柴魚片與美乃滋的濃郁香氣，手工餅皮Q彈有勁，手拍現烤果然好吃。

牛室炙燒牛排最受歡迎的手工披薩，在小牛室變成單點主餐，價位250元起，搭配自助吧很超值耶~

酥皮濃湯 加價39元

酥皮烤到胖嘟嘟的模樣，加上濃郁的奶香好誘人。酥皮加上玉米濃湯，滋味真棒小朋友超愛，點主餐加購只要39元，很超值啊～

吃飽喝足，最後記得還有霜淇淋、冰淇淋。我們飽到不行，只吃了霜淇淋。日式霜淇淋口味好像不一定，今天吃到鐵觀音口味，意外好吃耶！！後悔吃太飽，3個人分享一支⋯⋯

小牛室優惠

試營運期間，點餐就送香酥炸雞翅，是一整隻三節翅，超有誠意！

香酥炸雞翅很有水準，咬開脆脆麵衣，裏頭軟嫩多汁，真的是吮指回味好過癮啊～

打卡評論送脆薯，現炸脆薯帶點起司香氣，免費送這麼多，吃得好開心～

小牛室 beefhouse lite 總結心得

牛室炙燒牛排新品牌小牛室 以單點排餐、披薩為主，搭配自助吧吃到飽，免服務費150元起就能享受!對於單人用餐或是不想吃太撐的朋友來說，反而更加合適。尤其是自助吧東西不少，以平價牛排館來說，CP值很高，是北屯區值得回訪的平價美食。這裡不收服務費且價位親民，用餐時間人潮不少，建議想吃的朋友可以早點到或是避開尖峰時段喔！

