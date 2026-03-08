50元小確幸！鹿港老街假日限定「爆漿滿煎糕」，五種口味都好吃

阿鹿仔古早味滿煎糕。鹿港老街小吃推薦，阿鹿仔古早味滿煎糕位於熱鬧的中山路旁，靠近壹咖啡，遠遠就能看到明亮的黃色招牌以及黃色油紙傘、半個人高的滿煎糕模型，只營業假日時段，常常吸引人潮排隊購買，滿煎糕五種口味都很好吃，一大片扎實料多的滿煎糕只要50元。

鹿港天后宮老街小吃推薦

阿鹿仔滿煎糕只營業假日，是鹿港假日限定美食小吃，甜甜的滿煎糕吃起來厚實鬆軟，我覺得比一般攤家的口感更好，不會濕濕黏黏的感覺，五種口味：爆漿巧克力、蜜香紅豆、手工奶油、香濃芝麻、紅糖花生可以選擇，厚工的紅豆餡是自家熬煮，每一款餡料都堅持放好放滿！吃的到攤主的用心。

阿鹿仔古早味滿煎糕就在鹿港中山路靠近壹咖啡，目前已經設置自家招牌，遠遠看有著巨大的滿煎糕模型跟油紙傘，之前經過時有留意到大排長龍的人潮在購買，相當吸引目光。

攤主還特別訂製了滿煎糕的模型擺設，讓消費者印象更深刻。

攤子裡有滿煎糕實體可以參考，我一次看到滿煎糕賣這麼大塊的店家，而且料給得很足，一片才50元，難怪常常大排長龍。原物料全部純天然，減糖配方不會太甜，老闆也會給自己小孩吃。

五種口味讓人有選擇困難，後來我阿姨再買了奶油、紅豆、芝麻、花生回家，每一種都好好吃。

下麵糊前都會先測試溫度，讓每一片麵餅都是最佳的熟度跟口感。

營業至今一直試到滿意的滿煎糕麵糊，使用的是特別訂做的鍋子，煎製的過程還會旋轉，非常吸睛，而且能讓火候更平均，煎起來的滿煎糕顏色均勻。

紅糖花生

人氣第一名的口味絕對是這最經典的紅糖花生！第一次購買的朋友可先從紅糖花生口味入手，選用純台農11號花生磨的花生粉，香氣十足！成本很高也希望客人感受到用料很用心，一口咬下滿滿的花生香氣撲鼻，搭配黑糖漿增加香甜滋味，口感鬆軟，一吃會上癮。

看攤主毫不手軟的撒上大量的台農11號花生粉，再淋上黑糖漿、撒上黑芝麻增香，翻面的過程也很有趣，會讓人一直盯著看。

剛出爐的滿煎糕，內裏軟軟糯糯，現吃比較口感鬆軟，店家建議放涼一點再吃，口感會變得Q彈更好吃，第一次來購買特別推薦買花生口味，有夠香而且不會太甜！

爆漿巧克力

喜歡巧克力溶化後的爆漿口感選這個就沒錯了！鬆軟的滿煎糕搭配香甜的巧克力，絕對是小朋友的最愛，巧克力醬再加上一點玉米脆片，吃起來多了脆脆口感，讓整體更有層次。

巧克力口味切片的時候還會爆漿，入口時小心翼翼，香甜帶點微苦風味，適合愛吃甜的朋友們。

香濃芝麻

芝麻一陣子就會調漲原料價格，老闆一樣堅持不漲價！滿煎糕灑上大量芝麻粉吃的才過癮！純粹芝麻香搭配黑糖漿，芝麻濃郁的風味連我阿姨都說超讚！

厚實的芝麻跟黑糖漿的組合，香氣迷人且不會太甜膩。

手工奶油

奶油是卡士達內餡，使用牛奶跟雞蛋熬煮，老闆手工慢慢攪拌，堅持不用現成化工奶油，很耗手勁所以限量產出，每一張滿煎糕都是滿滿的奶油內餡，讓客人吃的到香濃口感，同時這個口味也是我的最愛。

這奶油口味真的很讚！自家熬煮的餡料真的有用心，也讓客人吃的安心，入口超級滑順，大人小孩都會臣服的口味。

蜜香紅豆

紅豆選用的也是成本最高的萬丹紅豆，老闆堅持自家熬煮紅豆餡，吃起來才會香！製作紅豆餡真的很費工夫，小火慢慢燉煮，保留些許顆粒感，吃起來綿密厚實，紅豆內餡給的份量多又扎實，深獲老顧客的喜愛。

鋪上滿滿的紅豆餡，讓滿煎糕入口的每一口都能吃到紅豆。

老老闆娘切滿煎糕的手幾乎沒有停過，料好實在口味好。

鹿港假日限定職人精神滿煎糕，一吃就能感受到攤主的用心，每種口味每一個細節都認真看待，用料滿滿一大片只賣50元，熱熱吃放冷吃都很好吃，路過經過不能錯過這攤好吃的滿煎糕。

營業時間：10:00~18:00(只營業假日)

電話：0921-719202

地址：鹿港鎮中山路349號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

