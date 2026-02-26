台中跨界美食！ 勤美12年人氣餐廳「昨日花卷」必吃少見花卷、火烤飯、灣式麵，平日午餐350元套組很超值

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦

台中勤美一帶的餐廳推陳出新速度很快，但能一開就是十幾年、還能維持人氣和回訪率的，這間「昨日花卷」絕對榜上有名。主打「跨界料理」概念，把中式卷餅、義式料理、台式風味、日式元素融合在一起，卻意外地協調好吃。

這次再訪點了多款主餐、開胃菜到甜點，依舊保持水準，甚至比之前吃的還更成熟、有層次，而且針對平日、熟客、多人聚餐與壽星還推出了不同程度的超值優惠呢！想找台中聚餐餐廳，來試試昨日花卷就對了～

台中聚餐餐廳｜昨日花卷地點與環境

昨日花卷位在西區忠誠街，鄰近SOGO百貨、勤美綠園道與美村路商圈，附近有忠明公園收費停車場，美村路兩側也有路邊停車格，建議你們騎車或搭車過來還是會比較方便哦～

昨日花卷的用餐空間非常寬敞，擁有大片落地窗、木質調搭配俐落金屬線條、帶點復古的黑沙發，再加上餐廳到處可見的錦鯉形象，文青、時尚與質感元素一次到位。

每桌座位多以4–6位為主，相當適合聚會；昨日花卷同時也是寵物友善餐廳，使用寵物推車或外出籠，就能帶毛寶貝來用餐哦！

店內還有設置選物區，風格融合自然與文創雙重元素，有興趣的朋友們也可以順便參考選購～

沒想到雖然是招待的限定開胃菜，出場的氣勢竟也讓我們忍不住驚呼連連！售價$280元的「歡迎海味福袋」，只要四人以上用餐事先訂位，現在就直接免費招待超佛心！

外皮炸得金黃酥脆、紮實飽滿的內餡則包入了魚漿與花枝漿，表面還淋上了酸甜香辣泰式醬，真的很開胃！

小前菜｜菌菇燻雞薄餅卷

這天的小前菜是菌菇燻雞薄餅卷，薄餅卷一上桌先是撲鼻的烤餅香，保有餅皮的柔韌。內餡以數種菌菇混合輕煎，保留菌菇的水分與鮮味，再搭配帶煙燻香的雞肉絲。

咬下一口同時能感受菌菇的多汁、煙燻雞的厚實肉香，以及薄餅邊緣的焦香。搭配上昨日花卷的特製沾醬，開胃又不蓋過主菜的鋒頭。

今日湯｜奶油玉米湯

今日湯品是香濃的奶油玉米湯，滑順奶香之中，不僅喝得到玉米的甜味，甚至還能吃得海鮮肉塊，特別加分！

黑蒜油佐老饕菲力花卷 $520元

呼應昨日花卷的餐廳名稱，肯定不能錯過最為經典的招牌花卷系列！初次來訪的朋友以為花卷是直接捲好送上桌，後來才發現花卷的吃法十分自由隨性，可以自己搭配主食或副食捲起來，有點像是豪華升級版的烤鴨三吃。

菲力厚切到恰到好處，外層有輕微的煎痕鎖住肉汁，切面仍保有粉嫩色澤，而且份量真的很敢給！

裡面還有各式生菜、炸時蔬與紫米飯；其中黑蒜油更是這道的靈魂，黑蒜經過發酵後，帶出甜香與蜂蜜般的醇厚，與油脂融合成濃郁卻不嗆的香氣，搭配菲力更能釋放出肉質的濃郁香氣。

花卷皮Q彈又有彈性，我們一口氣包入了菲力牛肉與彩蔬，再淋上黑蒜油；吃起來既有西式肉品的滿足，又有中式捲餅的親切感。

豆乳松阪豬火烤起司飯+起司 $400元

火烤飯也是其他餐廳少見的特殊品項，有點類似紙包雞的作法，魚編之前吃過就印象深刻，沒想到這次加購超司真的超驚豔！

火烤飯打開時散出誘人香氣，米飯吸飽了湯汁但仍留些顆粒感，同時伴隨著豆乳的細緻奶香與起司的鹹香；而且還能吃得到松阪豬的嚼感與脆度，咀嚼時能同時感受到油脂香氣與肉的緊實，超大份量即使兩個人來分享也綽綽有餘～

海盜汀奇灣式麵 $540元

灣式麵系列的發想其實是來自於台灣的寬版麵，也是魚編每來幾乎必點的品項之一！光是看到整隻螃蟹霸氣佔據半個盤面就吸睛到不行～

這道是用私房海盜醬拌炒海鮮，海鮮有扁蟹、海竹蛤與淡菜等多種海鮮，搭配上新鮮生菜與多汁的小番茄，再擠上檸檬汁更是鮮味滿滿！

麵體則是選用台灣寬版麵，並以西式義麵方式烹製，保留了微帶Q彈的嚼勁，還能吃得到迷人的私房海盜醬與海鮮甜味，海鮮控點這道絕對不會後悔～

鹽酥炒蝦 $320元

昨日花卷新推出的合菜系列真的很貼心，因為菜色是可以單點的，不需要揪一大群人才能開吃，而且平日午間還享有95折優惠！

大蝦的鮮蝦肉質緊實，每一隻都裹有鹽酥香氣的辛香料，蒜香與鹹香帶勁但不過鹹，單吃就很涮嘴！搭配白飯更是讓人一口接一口。

和風過貓 $150元

中式合菜經典的過貓當然也沒有少，而且週間單點還享有95折的優惠！不僅處理得很乾淨，吃起來帶有嫩脆口感，表面除了有滿滿柴魚片增添香氣，淋上的和風醬汁，還能帶出蔬菜原味，特別清爽解膩。

蕉起士蛋糕、奶酪、限量花卷手作

香蕉一定要試試他們家的蕉起士蛋糕！香蕉的甜香自然融入蛋糕體，起司部分帶出微微鹹香，質地濕潤，整體不膩又吃得到紮實果香。

奶酪吃起來綿密滑順、奶味溫和，甜度不會太高。限量花卷手作這天提供的是茂谷柑仔冰淇淋，果香清晰、酸甜平衡，帶有真實果皮微微的苦香，剛好可以解解膩。

菊花枸杞老紅茶、藍猴子奶

招牌的枸杞菊花老紅茶，帶一點花香與甘味，風味溫潤清甜。另一款藍猴子奶則是香蕉與藍莓的組合，奶香基底濃郁，略帶點冰沙的口感很過癮！

昨日花卷

營業時間：11:30-15:00，17:00-21:30 | 六日11:30-15:30，17:00-21:30

電話：04 2326 6984

地址：台中市西區忠誠街91號

粉絲專頁：Offer oh 昨日花卷 跨界好食

線上訂位：請點我

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦 FB：柚香魚子醬的蹦蹦

