台中「厚皮系水煎包」必吃！一天只賣4小時 口感「金黃酥香」內行人一買就是好幾袋

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

大墩十一街水煎包其實是位於台中市南屯區的無名水煎包小攤販，因為沒有招牌名稱就被大家叫「大墩十一街水煎包」，是人氣很高的銅板美食。最大特色就是每天僅營業短短幾個小時，只要一開賣幾乎就是排隊狀態，不少熟客一買就是好幾袋，完全是「看到人潮就知道好吃」的在地小吃攤。

其實會知道大墩十一街水煎包，是剛好在路上巧遇規小孫超巧，看到她來買水煎包我就跟著排隊了，完全是一個無腦跟的狀態XD 查網路才發現大墩十一街水煎包評價很高，以純手工現包、現煎聞名，料好實在，是許多台中人心目中排名前三的水煎包名店。感謝規小孫讓我發掘一間銅板美食呀。

【大墩十一街水煎包】

電話：04 2325 4435

地址：408臺中市南屯區大墩十一街152號

營業時間：下午14:00-18:00

公休日：週日

大墩十一街水煎包︱店面環境

大墩十一街水煎包就位於大墩十一街靠近大進街的位置，沒有內用座位，以外帶為主。現場可以看到水煎包手工製作過程，點餐後熟練地煎包、起鍋、裝袋，整體動線清楚～

購買時會詢問要不要加辣，加辣的話辣椒醬會直接擠進水煎包裡方便吃！不過這次因為還要買給小孩吃，沒辦法直接加辣，所以請有店家幫我們另外放辣椒包，感謝老闆^0^

大墩十一街水煎包︱菜單

大墩十一街水煎包菜單如下，現在只賣：高麗菜包、韮菜包、蘿蔔絲包三種，價格在 23~35 元/個之間。

大墩十一街水煎包︱餐點

韮菜包

韮菜包，一份23元。三種口味水煎包都是一樣的外皮，帶有麵香的厚皮與金黃酥香的煎底，咀嚼起來很過癮，而且吃完不會覺得太油膩，蠻好吃的！內餡包含大量新鮮韭菜、冬粉、豆干與蝦米，韭菜香氣濃郁卻不刺鼻，鹹香夠味。

高麗菜包

高麗菜包，一份23元。高麗菜包內餡的高麗菜保持脆度，水分控制得剛好，入口能吃到高麗菜原始的清甜，搭配麵香口感十足的外皮與甜辣的辣椒醬，蠻涮嘴的，吃完我有想說應該多買一顆。

蘿蔔絲包​

蘿蔔絲包​，一份35元。從外表看蘿蔔絲包​個頭有比較大顆，難怪價格也比較高。

內餡蘿蔔絲切得稍粗一些，所以吃的到蘿蔔本身脆甜，口感也比較有層次，還不賴～

大墩十一街水煎包︱評價

整體來說，大墩十一街水煎包外皮厚實有Q勁、煎底香酥不油，咀嚼時可以吃到麵香，內餡調味不重卻耐吃，搭配甜辣醬很涮嘴呀！有經過附近的話，推薦可以買來吃看看喔～

大墩十一街水煎包︱常見問答

Q1：大墩十一街水煎包需要排隊嗎？

A：幾乎每天都需要，只要開始營業就會出現排隊人潮，建議提早到。

Q2：大墩十一街水煎包可以內用嗎？

A：大墩十一街水煎包沒有內用座位，以外帶為主。

Q3：大墩十一街水煎包什麼口味最推薦？會不會很油？

A：韮菜包與高麗菜包是基本必點，煎底酥香但不油膩，整體吃起來蠻順口的。

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

銅板美食 外帶 小吃 必點 台中美食

