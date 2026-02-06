中文怪物最愛的台中美食口袋名單？5大必吃「大甲美食」開箱：超厚雞排、甜燒餅、爆漿芋泥

來到台中大甲，第一個想到的就是中文怪物的同款小芋仔，以及那些讓人一吃就上癮的小吃味。這次特別安排了一趟大甲輕旅行，從早到晚一路吃遍在地人的口袋名單：甜鹹皆有的大甲城燒餅、厚到驚人的協力旺雞排、銅板價卻超酥香的一品香水煎包，再到外甜內鹹、還能吃到爆漿芋泥的北門口車輪餅。每一樣都是真材實料、毫不花俏的在地味，一口接一口完全停不下來。如果你也想用最接地氣的方式認識大甲，那就跟著我的腳步一起吃吧

台中美食｜大甲城燒餅

甜鹹都好吃的排隊早點

大甲城燒餅是許多在地居民從小吃到大的味道，只要走近店面附近，就能聞到濃郁的餅香在街道間飄散，店裡的燒餅採手工製作，師傅雙手幾乎沒有停過，剛出爐的燒餅總是一批接著一批推出，散發熱氣與香氣的畫面成為旅人走進大甲時最鮮明的印象之一。

店內最具代表性的品項之一，就是看似樸實卻令人難以抗拒的「甜燒餅」。砂糖在高溫烘烤後呈現半融化、半顆粒的質地，咬下的瞬間能同時感受到酥脆餅皮、微帶顆粒的糖香與恰到好處的甜味，這種介於傳統與細膩之間的口感，是許多老客人一再回訪的理由，也成為外地旅客最常指定必買的品項。除了甜味，鹹燒餅也是許多食客的心頭好，尤其是「起司蔥蛋燒餅」，厚實的餅皮搭配現煎蔥蛋，濕潤而蓬鬆；加入起司後更增添濃郁香氣，整體層次感豐富且相當有飽足感，無論當作早餐、午餐甚至下午點心都很合適，是許多在地人心目中「最耐吃」也最能代表大甲日常的味道。

大甲城燒餅最迷人的地方，在於它始終保持傳統製作方式，不靠噱頭、不做華麗變化，而是用最簡單的麵香、火候與手作技法，帶出最純粹的餅香，來到這裡，不難看見居民、學生、上班族一批接一批上門，這份持續不間斷的人潮，就是這家老味道最真實的口碑，對旅人而言，大甲城燒餅不僅是一份在地小吃，更像是走進大甲、認識這座城鎮的第一口味道。

店家資訊

地址：臺中市大甲區順天路146號

電話：04-26872011

營業時間：星期一至週五05:15–12:30,週六 05:00–13:00,週日 05:15–13:00

台中美食｜協力旺香雞排大甲仁愛店

在地人激推的超厚雞排

雖然協力旺在台灣各地皆有分店，但大甲仁愛店的雞排卻以「特別厚、特別多汁」而獨具名氣，甚至成為不少遊客來到大甲必吃的美食之一，許多人第一次咬下時，都會被它的厚度和飽滿肉感驚訝到——比一般雞排更扎實的重量感，讓人一口就知道為什麼這家分店常被稱為「協力旺裡的天花板」。

協力旺大甲仁愛店的雞排皆採現點現炸的方式，外皮薄脆但不刮口，色澤呈現誘人的金黃色，最迷人的地方，在於切開後仍能看到肉汁緩緩流出，肉質軟嫩、纖維細緻，每一塊的厚度都非常有誠意，無論是原味、辣味或帶點椒鹽香，都能吃到雞肉本身的鮮甜，是越吃越上癮的滋味，因為份量大、價格親民，加上口味穩定，仁愛店在地非常受歡迎。無論是學生下課、上班族晚餐，散步途中都會特地來買上一份，尤其是下午茶時段，人潮常常排到騎樓外，是那種遠遠就能看到隊伍的在地美食，不少遊客甚至特別繞到仁愛店，只為吃到這塊公認「協力旺最強雞排」。

協力旺香雞排（大甲仁愛店）之所以特別，是因為它不只是雞排，而是大甲人日常生活的一部分。大份量、好味道，再加上店家的親切與熟悉感，讓這份簡單的小吃成為許多人旅程中最期待的一站，對外地旅客來說，吃上一塊雞排，是最快速、最直接認識大甲的方式之一。

店家資訊

地址：臺中市大甲區仁愛街82號

營業時間：15:00-20:00

台中美食｜一品香水煎包專賣店

銅板價的飽滿美味

一品香水煎包是許多大甲居民從早餐到下午都會光顧的小吃店，外表看似低調，但只要靠近店面，就能看到煎台上層層疊疊的水煎包被煎得金黃焦香，畫面十分誘人。這家水煎包之所以能在大甲屹立多年，靠的不是浮誇的話術，而是實實在在的味道與始終如一的品質，店內的水煎包以「皮薄、餡多」聞名，一顆水煎包被煎到外皮金黃微脆，拿在手裡還能感受到飽滿的重量，咬下去的瞬間，會先感受到麵皮的香氣，接著迎來紮實的內餡：高麗菜帶著爽脆、豬肉鮮甜多汁，內餡比例搭得恰到好處，整體風味清爽、不油膩。最讓人驚喜的是——明明是一顆銅板價的小點心，卻能吃到這麼飽滿又真材實料的內容，每次都會讓人忍不住再加點一顆。

一品香的水煎包講究現煎現賣，每次夾起剛出爐的水煎包時，熱氣騰騰、香氣四溢，是最能感受到它魅力的時刻。走訪大甲老街或鎮瀾宮後，會在返程或散步途中停下腳步買上一袋，讓簡單的街邊美味成為旅程中的小確幸。一品香水煎包的吸引力，在於它的樸實與真誠，沒有多餘裝飾，也不靠任何噱頭，而是憑藉著每天現做、現煎的踏實工法，用最簡單的食材做出最能代表大甲日常的風味，一口水煎包，就是一口大甲在地生活的縮影。

店家資訊

地址：臺中市大甲區育德路58號

電話： 04-26884998

營業時間：5:30～18:30

台中美食｜阿聰師的糕餅主意

在地人的驕傲，旅人必買的芋頭名店

說到大甲伴手禮，第一個想到的一定是阿聰師，尤其是在中文怪物吃過之後直接推爆的小芋仔，更是讓這家店名氣再升級。這間店不只是伴手禮名店，更是讓「大甲芋頭」聲名遠播的重要推手。無論是觀光客或在地居民，阿聰師幾乎是每次造訪大甲時必定會造訪的第一站，濃厚的芋頭香氣彷彿成為進入大甲的味覺儀式。

阿聰師的產品種類豐富，但其中最具人氣的，就是那顆外表小巧、味道卻十分驚豔的「小芋仔」，外層酥鬆、內餡綿密，甜度拿捏得恰到好處，每一口都有濃郁芋香，最迷人的地方，在於它不會太甜、也不厚重，吃起來輕鬆無負擔，很適合作為旅途中隨手享用的小點心，吃上一顆後，往往會再回頭補買整盒，作為返家路上的伴手禮。大甲芋頭以香氣濃、纖維細緻著稱，而阿聰師更是將在地食材發揮到極致，店內的芋頭製品皆採用當季芋頭，並以費工過程保留芋頭最純粹的香氣與口感，每一款都能吃到天然的芋香與用心，這份堅持，讓阿聰師從地方小店走向全台知名，也成為大甲最能代表「家鄉味」的點心之一。

店家資訊

地址：臺中市大甲區文武路38號

電話：04-26883677

營業時間：08:30～21:00

台中美食｜北門口車輪餅

起司蛋鹹香迷人，芋泥口味更是必點

北門口車輪餅是大甲相當具代表性的甜點小攤，常常在還沒走近時就能看到排隊的人潮，這家店以樸實的攤位、現烤的香氣，以及始終如一的好味道，成為在地居民從小吃到大的日常甜點，也是大家走訪大甲時必定會停下腳步的一站。

北門口車輪餅的魅力在於「不手軟的餡料」，每一顆都是現烤現塞，外皮帶著微脆的口感，熱騰騰的餡料則填得非常飽滿，咬下去的瞬間能感受到餅皮香氣與內餡溫暖的甜味，是簡單卻令人滿足的小確幸。最熱門的口味之一是「起司蛋」，鹹甜交織、飽滿又涮嘴，常被旅人點來當散步時的小小補給。來到大甲，一定要吃到當地芋頭，而北門口車輪餅推出的「大甲芋頭口味」更是旅客心目中的必點選項。使用大甲在地芋頭製作的芋泥綿密細緻、甜度適中，內餡多到咬下去會直接爆漿，濃郁的芋香讓人一吃就愛上！

無論是在鎮瀾宮參拜後、逛完老街、或吃完大甲小吃後，來一顆北門口車輪餅都是完美的行程搭配。它份量剛好、價格親民，加上現烤的香氣與溫度，讓整趟大甲行程多了一份甜甜的味覺記憶，對旅人而言，北門口車輪餅不只是一份點心，更是一種「到此一遊」的象徵，是能讓人記住大甲味道的最後一口。

店家資訊

地址：臺中市大甲區順天路274號

電話： 0970-088-384

營業時間：週二至週日 10:00–17:30,週一 15:00–17:30

台中美食一日行程規劃

時間 行程 內容亮點 備註

09:00 大甲城燒餅 甜燒餅砂糖半融化、鹹口蔥蛋飽足 早餐首選，建議現吃

10:30 一品香水煎包 外皮金黃、內餡飽滿，高麗菜豬肉鮮甜 銅板價、現煎小心燙口

11:30 北門口車輪餅 芋泥爆漿必點、起司蛋鹹甜交織 散步甜點最佳搭配

12:00 – 16:30 鎮瀾宮 & 大甲老街自由散步 參拜媽祖、拍照、喝飲料、逛街 可穿插休息或補點小吃

17:00 協力旺香雞排（大甲仁愛店） 傍晚現炸最香！雞排特別厚、特別多汁 晚上排隊人潮較多，現炸需稍等

18:00 阿聰師 旅程最後買伴手禮最剛好，小芋仔最熱銷 不用提著逛整天，最省力

台中美食常見問題

大甲有哪些必吃的小吃？

大甲最具代表性的美食包含：大甲城燒餅、協力旺香雞排（大甲仁愛店）、一品香水煎包、北門口車輪餅與阿聰師芋頭點心。這些店家皆位於大甲市區，步行就能完成一日散步美食行程。

大甲的阿聰師最推薦買什麼？

阿聰師最受歡迎的商品是「小芋仔」與「芋頭酥」，採用大甲在地芋頭製作，香氣濃郁、口感綿密。建議排在行程最後購買，不需一路提著，且較不易壓壞。

大甲城燒餅的推薦口味有哪些？

甜燒餅以半融化砂糖的顆粒口感最具特色；鹹燒餅的起司蔥蛋則份量十足、香氣濃郁，適合當早餐或早午餐。

北門口車輪餅有哪些必點口味？

最受歡迎的是「大甲芋頭」與「起司蛋」兩款。芋泥口味綿密飽滿、甜度清爽；起司蛋鹹甜交織，非常適合當散步甜點。

