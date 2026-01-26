「落羽松+波斯菊」更美了！不只是蜀葵花秘境 免門票公園「整片波斯菊花海、浪漫落羽松林」一次拍好拍滿

「落羽松+波斯菊花海」同框更美了！趕在蜀葵花季前，彰化這座公園迎來大片波斯菊花海，延伸至浪漫落羽松林，秋冬蕭瑟感與春季繽紛碰撞成絕美圖畫。

2026/1/23拍攝。圖／IG@yijiun_lee授權

高評價免門票賞花點！彰化「員林市南區公園」旁美麗景緻報到，色彩繽紛的整片波斯菊大方盛開，綿延至公園南側的落羽松林，兩者相輝映，美度直接爆表，搭配拍攝時的景深取景格外夢幻且浪漫。而花田對面還有一片芭樂園，可提前預約採果體驗。

2026/1/23拍攝。圖／IG@yijiun_lee授權

2026/1/23拍攝。圖／IG@yijiun_lee授權

特別一提的是，近年花海吸引大量遊客造訪，整片花田面積約達3.3公頃，規模更勝以往，不論是初訪還是回訪都值得走一趟。波斯菊後還有蜀葵花季接棒，春季旅遊追花不容錯過！

往年花海照。圖／員林市公所提供

往年花海照。圖／員林市公所提供

員林市南區公園

地址：彰化縣員林市大饒路819號

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」