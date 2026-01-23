全台最高「梅王群秘境」來了！ 最老「梅王、梅后」就在聿仙山莊 賞梅必拍「白色花雨、夢幻雲海」

每年到了梅花季節，很多遊客就會到南投信義賞梅，這裡有知名的風櫃斗梅花，還有【烏松崙森林渡假營（石家梅園）】、【汪家梅園】還有【牛稠坑驛站】都是充滿賞花人潮的地方。在這麼美的地方卻隱藏著一處鮮少人知道的鮮少人知道的【聿仙山莊】，這裡不僅是海拔最高的梅花群，而且全台最老最大的梅王、梅后也佇立於此，雖然路難開，但是一切都值得。

聿仙山莊｜店家資訊

聿仙山莊

地址：南投縣信義鄉陽和巷77號

電話：04 9279 1485

聿仙山莊 ｜絕佳拍攝時段

如果想要前往的話，會建議各位可以趕在八點前抵達，如果更早的話當然會更好，因為八點前在欣賞梅花的情況下，還可以看到雲海。最重要的就是因為八點前，整個信義鄉會瀰漫著白霧，所以在陽光的照射下，光線都會變成夢幻的光譜，視覺上非常的耀眼迷人。

【聿仙山莊】的路段真的不算好開，而且沿途也都沒有明顯的指引及告示牌，所以如果沒有走對方向的話，一個不小心真的會迷路。

【聿仙山莊】不收任何門票及停車費用。偌大的草皮上都可以停車。這裡不需要過多華麗的裝潢，簡單的桌椅放在草皮上，絕美震撼的大自然景色帶來了最好的視野景觀。

聿仙山莊 ｜自產 咖啡豆

這次我們前往的時候，剛好庭院正在曬咖啡豆，而我們隨即也點了這裡自產的手沖咖啡來喝。這裡的台灣豆喝起來相當的溫潤，而且很順口，如果喜歡在家喝咖啡的人，也可以跟他們買咖啡豆回去沖。

聿仙山莊 ｜養生小火鍋

這裡除了有手沖咖啡以外，還有提供養生小火鍋的選擇，但如果想要吃小火鍋的話，請記得臉書粉專提前預約才有。

聿仙山莊 ｜環境介紹

賞梅無數次，但這一次來到【聿仙山莊】賞梅，可以說是最過癮的一次，這裡的地貌不算平坦好走，但這裡的每一顆梅樹都比其他地方的都還有粗大，每一顆的樹枝都相當的繁茂，就連花苞也相當的多。

在陽光的照射下，一朵朵的梅花努力的綻放著，綻放出屬於它們最耀眼的樣貌。

當微風吹過的時候，花瓣輕輕飄落，宛如一場靜謐的白色花雨，令人流連忘返。在這特定的季節裡，山頭彷彿化身為一片夢幻之地，展現出自然界無與倫比的雙花奇觀，令人不禁為之驚嘆。

這邊真的可以安排一個鐘頭時間在這邊。而且這邊的環境真的很好拍，搭配群山的映襯下，行程了絕佳的攝景地。喜歡賞梅的攝影好手真的不容錯過這麼棒的地方。

文章來源：黑皮的旅遊筆記 FB：黑皮的旅遊筆記

