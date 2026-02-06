全台第一間！ 小熊維尼故事主題下午茶「Honey Corner 蜜糖角落」在台中 爆量小熊維尼娃娃和物品，還可以陪吃

台中沙鹿新開了一間全台獨一無二的小熊維尼故事主題英式下午茶，這間”Honey Corner蜜糖角落”打從裝潢時期就備受矚目，老闆是一個酷愛小熊維尼的蒐藏家，整間店從外觀到店內的一切都是由老闆精心巧思設計，裡頭隨處可見小熊維尼相關物品，最酷的是還有一面擺滿小熊維尼玩偶的五層壁架，超壯觀。餐點方面也很有特色，賣的是海線少見的英式下午茶，三層架可以吃到三明治、可頌、司康、英式奶油酥餅、小蛋糕和水果，另外還會附一壺好喝的唐寧茶，真的既精緻又豐富，點好餐後在餐點送上來之前，店內員工妹妹會戴上小熊維尼手偶為客人敘述小熊維尼的由來故事然後導覽整間店，感覺就好像真的走進一間展覽館，實在太有趣了，就算對小熊維尼沒有特別喜愛的人也很推薦可以來，建議要先線上預約訂位，因為店內座位不是很多（老闆說正在努力賺錢幫維尼換大房子XD），沒有先訂位可能會沒有位子喔。

Honey Corner 蜜糖角落位置在平等十二街與平等路的路口，附近都是住宅區，很少店家，有也是便利超商，開在這裡真的讓人意想不到，停車算是蠻方便的，平等路兩邊斜坡有位置都可以停。

店面外觀設計得很有意思，黃色象徵的就是維尼的顏色，還有他們的LOGO，正是小熊維尼最愛的蜜糖罐喔。

外面有個小水池，這個也是老闆特別設計的，因為小熊維尼非常喜歡釣魚，仔細看這池子裡頭就有造景和一隻隻的維尼在上面，哈，真的是太有意思啦。

門口的告示牌也是老闆自己刻的喔，太厲害了吧。

店內空間不大，像是一間小小的咖啡廳，柔和的牆面配色，給人感覺相當溫暖舒服，四周隨處可見小熊維尼相關的東西，這些全都是老闆自己的蒐藏喔。

牆壁上這段文字是小熊維尼對小豬說的，也是小熊維尼的經典語錄之一。

牆壁上這三幅畫是老闆和老闆娘畫的喔。

門口上方有三個時鐘，分別是蜜糖角落、多倫多和倫敦三地的時間，這個設計其實就和小熊維尼的由來有關係，賣個關子，大家去就知道了。

一個人來吃怕孤單的話也可以選擇有小熊維尼作陪的桌子喔~~哈哈。

小房間是小熊維尼的家，入口處旁邊有一棵樹，這棵樹據老闆說是從國外帶回來的，是真的樹幹喔，只有樹葉是假的。

樹上面是小熊維尼的好朋友貓頭鷹，下方還有貓頭鷹的小屋。

樹旁邊這座迪士尼生產的小熊維尼古董電話是老闆珍藏的逸品，這個很好玩，只要按下按鈕，小熊維尼就會開始轉頭並發出聲音，然後前面的蜜糖罐會慢慢打開，裡面小豬會伸出頭，喜歡錄影的不要錯過。

門口旁有個鈴鐺，底下寫著”RING ALSO”，這是小熊維尼經典場景，告訴大家進入小熊維尼家之前記得要先按鈴喔。

走進小房間內印入眼簾的是好多好多的小熊維尼娃娃，最貴的當然就是那隻坐在公園椅上的超大維尼。

可以和超大維尼合照，療癒感拉滿XD，不過椅子一次只能坐一人喔，因為這個椅子是老闆自己做的，不是那種很耐坐的公園椅。

五層架上擺滿了各種造型的小熊維尼娃娃，這都是老闆三十年來的蒐藏，看起來很多，其實這只是其中一小部分，據說老闆家裡還有非常多，不過沒法全部帶過來，因為根本放不下XD。

娃娃都可以拿起來抱，弄髒了老闆會帶回家洗，然後再帶其他的娃娃來更換。

小熊維尼的故事書，有帶小朋友來的家長可以一起陪同閱讀。

牆壁上還有一些小熊維尼的裝飾小物，其中那兩個玻璃盒裝的據說是老闆最早以前的蒐藏。

小熊維尼與他的好朋友們，那時的維尼還沒有穿衣服，為何現在有衣服呢 ? 衣服是怎麼來的呢 ? 一樣賣個關子，去那邊就知道了。

廁所鏡子也是小熊維尼的形狀，一樣是老闆自己做的喔。

店家賣的是英式下午茶，有單人和雙人套餐各兩款，不想點套餐的話也有熱壓吐司、司康、小蛋糕…等可以單點，低消1人200元，用餐限時2小時。

等候餐點的空檔，店內可愛的員工妹妹會戴上小熊維尼手偶為客人講解小熊維尼的由來故事，並且導覽整間店，真的超用心的啦，感覺就好像來到主題故事館那樣。

豪華三層下午茶套餐（雙人） $688

雙人份的下午茶套餐，會有附一壺英式茶，不想喝茶的也可以換成咖啡兩杯。

連夾子也是小熊維尼造型的，也太用心了吧。

豪華套餐是三層的，最底下是歐式可頌和經典三明治，中間層是點心之類的司康和英式奶油酥餅，最上層是小蛋糕和水果，吃法要由下而上，從鹹到甜。

可頌外酥內軟，內層夾了火腿起司小黃瓜，用料豐富，吃起來感覺一點也不單調。

三明治小巧精緻，但用料一點也不含糊，有鮪魚沙拉和蜂蜜燻雞兩種口味，我覺得都好好吃。

司康有原味和蔓越莓葡萄兩種口味，都是店家自己做的，口感微濕，不會很乾，有附英式凝脂奶油醬和顆粒草莓醬兩種沾醬可以搭配一起吃，建議要先吃原味再沾醬。

沾醬方式是要將司康橫向剖開，然後再依序抹上英式凝脂奶油醬和顆粒草莓醬。

英式奶油酥餅，口感有點像港式曲奇，非常酥香，不會油，配茶超級適合。

豪華套餐有四塊經典小蛋糕，不是吃到飽餐廳那種難吃的小蛋糕喔，這每一塊都非常好吃，我尤其喜歡檸檬口味和濃郁巧克力的。

最上層除了小蛋糕還有水果，水果也是精心搭配的，今天吃到的是紐西蘭黃肉奇異果、青森蘋果和特大顆的西印度櫻桃。

套餐附的唐寧茶有香蘋茶、伯爵茶、蜜桃茶⋯等7、8種口味可以選，我選的是蜜桃茶，蜜桃香氣清新馥郁，果香味明顯，有點像在喝果汁的感覺，而且一點都沒有茶澀味，冷掉還是好好喝，不愧是有300多年歷史的唐寧茶啊。喝完的話還可以續一次喔，不過我沒有續，因為光是這一壺我一個人就喝不完了～哈。

現在來消費就有送小熊維尼的紅包袋，點兩層或三層下午茶套餐的話還會加送小桌曆（這個要100多元喔），都是限量的送完為止喔。

這間”Honey Corner 蜜糖角落”實在是太厲害了，不只可以吃到海線少有的英式下午茶，還可以了解小熊維尼的故事，店家也非常用心，用導覽的方式讓客人徹底融入店內氛圍，我覺得真的是很有意思的一間店，喜歡維尼或是不喜歡維尼的我覺得都可以來，媽媽帶小朋友來也是非常適合，不過建議還是要先預約訂位，因為裡面位子真的不多啊。

地址：台中市沙鹿區平等十二街1號

電話：(04)2631-9133

營業時間：11:00-20:30

付費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

