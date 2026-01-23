中部唯一「低海拔鬱金香」！百花齊放宛如歐洲花園夢幻盛開

【FunTime小編群】台中谷關溫泉又稱明治溫泉，在明治時期為日本人所開發，是中台灣目前最古老的溫泉。谷關溫泉的泉水屬於硫磺泉，雖有一點硫磺味，但硫磺泉有軟化皮膚角質和緩解搔癢不適的功效，泡完總是會讓人覺得皮膚滑溜溜的～著名的北投溫泉、陽明山溫泉也都屬於這種泉水，如果你也喜歡泡湯卻還沒來過谷關溫泉那就真的太可惜了…下面小編就來介紹幾間人氣超高的谷關溫泉飯店給大家，有興趣的朋友們趕快訂起來泡湯～

2026-01-20 11:00