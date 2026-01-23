中部唯一「低海拔鬱金香」！百花齊放宛如歐洲花園夢幻盛開

快訊

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


中社觀光花市的鬱金香花季，向來是中部春季最受矚目的賞花盛事。作為中部地區唯一成功在低海拔種植鬱金香的花市，中社透過特殊技術精準調控花期，讓鬱金香能在每年一月至三月輪流綻放。也因此，不論哪個時間造訪，都能遇見正值花開的夢幻畫面，讓賞花不再受限於短暫的盛放期。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


20萬株鬱金香交織出的春日花海

今年花季，中社觀光花市引進超過二十萬株、五十多種不同品種與花色的鬱金香，從柔和粉色、純淨白色到鮮豔紅黃，一區一景，各自展現不同的春日氣息。放眼望去，層層花海在陽光下隨風搖曳，宛如一幅流動的彩色畫布，讓人忍不住放慢腳步，細細感受春天正在眼前盛放。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


百花齊放的春日嘉年華

除了鬱金香之外，花海區內還能同時欣賞百合花、彩色海芋、鳶尾花、魯冰花、炮仗花等多樣花卉，甚至還能見到大飛燕、白頭翁等高冷花卉齊聚綻放。各式花種在園區裡錯落交織，營造出宛如春日嘉年華般的熱鬧氛圍，讓整個花市不只是賞一種花，而是一次走進百花共演的季節盛宴。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


歐式造景點綴的童話花園

中社觀光花市不只花美，園區內的歐式造景更為花海增添浪漫氣息。童話風格的小屋、幸福涼亭、純白鋼琴等裝置藝術散落在花海之中，與繽紛花景相互呼應，隨手一拍就是滿滿的異國氛圍。無論是情侶約會、親子出遊，或單純想為春天留下紀錄，這裡都能找到屬於自己的美好畫面。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【中社觀光花市鬱金香花季】

景點位置：台中市后里區三豐路五段333號

門票資訊：150/人


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


