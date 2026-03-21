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台南南科粉紅仙境曝光！「堤塘湖羊蹄甲」粉紅渲染成湖畔仙境

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


坐落在台南科學園區的堤塘湖，是南部相當知名的羊蹄甲賞花景點之一。湖畔周圍種植超過七百至一千棵羊蹄甲，每到春季花期，整片湖岸便被粉紅花海包圍。三月中旬，目前花況已進入盛開期，湖畔景色彷彿披上一層柔和的粉色外衣。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
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粉紅花海倒映湖面如仙境

羊蹄甲盛開時，粉紅花朵在枝頭密集綻放，遠遠望去就像一片輕柔的粉色雲霧。當花海倒映在湖面之上，湖水與花景交織成層次豐富的畫面，也讓堤塘湖呈現出如童話般的浪漫景色。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


羊蹄甲花語與植物特色

羊蹄甲又被稱為南洋櫻或宮粉羊蹄甲，是台灣常見的觀賞花木之一。其葉片形狀像羊蹄，因此得名。花朵呈現柔和的粉紅色，花語象徵和睦、愛與美。每年二月至五月為花期，其中三月通常是最壯觀的時刻。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


環湖步道打造悠閒賞花空間

堤塘湖除了花海景觀之外，也設有完善的環湖步道與古色古香的流觴亭。遊客可以沿著步道漫步，欣賞湖畔花海與水面倒影。無論是散步、野餐或拍攝花景，這裡都是春季相當受歡迎的休閒景點。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【南科堤塘湖羊蹄甲花海】

景點位置：台南市新市區道爺路

停車資訊：建議導航至 新港社地方文化館，該處設有免費停車場，若停滿則可依序停放於路邊。


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>台南麝香木花季近況更新！紫色秘境綻放 淡雅飄香南化山林

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