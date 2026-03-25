彰化春季最夯景點！萬株花海＋2米花牆迷宮美如走進童話世界

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
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每年春天，彰化員林總有一場不能錯過的花季盛事。2026員林蜀葵花季預計於3月28日正式開幕，邁入第12年的活動，早已成為中部春季指標性賞花盛典之一。今年活動地點設於員林南區公園旁蜀葵花田，再次以壯觀花海迎接各地旅人，讓人不用遠行，也能感受到季節最繽紛的樣貌。

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萬株花海綻放｜2公尺「花中巨人」震撼登場

園區內種植近萬株蜀葵花，花田面積約達8000平方公尺，花色超過30種，從深紅、粉紅到純白交織，形成層層堆疊的視覺饗宴。蜀葵花因直立生長、花序向上延伸，最高可達2公尺以上，因此被稱為「一丈紅」或「花中巨人」，走入其中，彷彿置身在高聳花牆之間，視覺與感官都被花海包圍。

▲圖片來源：IG@dust._journey
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花海迷宮體驗｜走進一丈紅的夢幻世界

不同於一般賞花景點，員林蜀葵花季最大魅力，在於能「走進花裡」。高大的蜀葵形成天然花海迷宮，遊客穿梭其中，像是在綠意與色彩之間探險。每一步轉彎，都可能遇見不同色調的花牆與光影交錯，讓拍照不再只是取景，而是一場沉浸式的體驗。

▲圖片來源：IG@dust._journey
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角色互動玩法｜小葵與蜀來寶的花田冒險

今年以「花中巨人大冒險」為主題，特別打造原創角色「小葵」與「蜀來寶」，結合花田尋寶互動遊戲，讓賞花多了一層探索樂趣。民眾只要完成指定任務，即可獲得限量小禮物，讓整個園區不只是拍照景點，更成為適合親子與朋友同行的互動樂園。

▲圖片來源：IG@dust._journey
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限定活動加碼｜集章換黃阿瑪紀念幣

除了花海與互動遊戲，今年更結合在地商圈推出幸福卡特約店家集章活動。只要至兩家合作店家消費並完成蓋章，即可兌換限量「黃阿瑪紀念幣」，將賞花行程延伸至城市探索，讓整趟旅程不只是看花，更是一場結合美食與回憶的完整春日體驗。

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【2026員林蜀葵花季】

活動期間：03/28–04/19

活動地點：彰化縣員林市大饒路803巷21號對面（南區公園旁）

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>員林送禮首選！四間內行人私藏質感店舖清單品味最到位！

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