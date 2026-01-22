台中東勢「咖啡秘境」！爆餡水果千層、抹茶可麗露，味蕾與心靈的雙重享受

身為一個對美食充滿熱情、走到哪吃到哪的我，這次要帶大家深入台中東勢的山城，尋訪一間讓我一踏入就愛上的咖啡秘境，每次來東勢，總覺得這裡的步調特別慢，而這間咖啡廳就像是這片山城中的一顆珍珠，不僅提供超棒的咖啡和甜點，更是個讓人徹底放鬆、好好充電的療癒空間，此刻我在～寮下啜 COFFEEZU。

交通便利，輕鬆抵達山城秘境

雖然寮下啜咖啡廳位在東勢，但交通比想像中方便，對於開車的朋友來說，導航直接設定咖啡廳店名即能輕鬆抵達，他就在主要幹道豐勢路上，店門口旁有幾個停車的空間，或是在附近找可以路邊停車的白線區域。

如果你是搭乘大眾運輸工具，可以先搭火車到豐原車站，再轉乘豐原客運往東勢方向的班車，在「東勢老人會館站」下車後，再往山下步行約5分鐘就能到達。我個人是建議開車去比較方便，畢竟東勢周邊還有許多景點，像附近的土牛客家文化館，舊火車站改建的東勢客家文化園區和東勢林業文化園區都可以順道走走，把一整天行程排滿滿，才不枉費特地跑一趟山城！

一踏入就愛上 放空的迷人氛圍

之前來都會到處探尋美味的東勢咖啡廳，不過之前很喜歡的喬巴咖啡現在只提供外帶和咖啡豆販售，近期在IG發現了寮下啜就決定來試試，店內的裝潢風格簡約中帶著溫暖，水泥原色的牆面配上不同風格的座椅，四周點綴著美美畫作和舒服綠意，給人一種非常放鬆的感覺。這裡的座位配置也很多樣，除了二人座、四人座，也有適合三五好友聚會的長桌區，這次我一個人來，直接坐在調飲料吧檯旁的一人獨享座，能直接欣賞老闆煮咖啡的過程，也滿不錯的。

咖啡與甜點的完美邂逅 寮下啜菜單menu

來咖啡廳當然不能錯過咖啡和甜點，寮下啜的菜單選擇不少，飲料有單品手沖、特調咖啡、好茶和無咖啡因的芝麻牛奶、鮮奶，有之前在士林小宅門渡類似的蜜柑黑咖啡，還有搭配大湖草莓的唐伯虎，這裡沒收取服務費，如果外帶還有折扣，如果喝完喜歡也可以直接買他們的咖啡豆回家好好品茗。

甜點選擇也超豐富，每天供應的口味都會變化，想吃乳酪蛋糕、水果千層、日式烤布丁、法式可麗露，或是要來個烤厚片吐司、鹽之花可頌都沒問題，光是看品項就讓我這個選擇困難症患者陷入天人交戰，應該要多揪朋友一起來的，哈！

※想喝水或需要分享盤都自己取用。

寮下啜特調咖啡：不只提神，更是味蕾探險

每一款甜點看起來都好誘人，最後我努力放大甜點胃，點了他們的特調咖啡，還有抹茶可麗露、巧克力乳酪蛋糕和水果千層蛋糕，準備來一場甜點大冒險！

特調咖啡選了特別的唐伯虎點莓香，結合咖啡、虎尾黑糖、伯爵奶茶和大湖草莓，剛上桌呈現夢幻漸層，再點綴著豔紅草莓超夢幻，攪拌後細細啜飲，比例調配得恰到好處，交織著咖啡苦香與奶茶的滑順，加上若有似無的黑糖香和草莓的酸甜果香，感受多層次的滋味，每一口都很滿足～

小山園抹茶可麗露：外酥內Q 法式與日式的交流

接下來是期待的小山園抹茶可麗露，小小一個，外表烤得金黃焦脆，細心加上奶油、柑橘片，再灑上小山園抹茶粉，視覺效果100分。輕輕咬下，外層非常香酥，內部則是帶點Q度的口感，香甜中能感受濃郁微苦的抹茶香氣，甜度也掌握得剛剛好，讓我一口接一口停不下來，好好吃！

巧克力乳酪蛋糕：罪惡又幸福的極致享受

再來是這款巧克力乳酪蛋糕，巧克力主要是上層大理石花紋的部分，主體以乳酪蛋糕為主，中間帶點半熟的感覺，叉子輕輕劃下送入口中，感受那滑潤乳酪的迷人香氣，不時還有那苦甜巧克力的跳躍，吃得出用料紮實卻不會膩，每一口都是滿滿的幸福感，愛乳酪蛋糕的朋友不能錯過！

夢幻水果千層蛋糕：視覺與味覺的雙重饗宴

壓軸登場的是這款夢幻的水果千層蛋糕，一上桌就吸引了我的目光，薄薄餅皮層層堆疊，中間夾著滿滿的鮮奶油和新鮮葡萄果肉，不但看起來很華麗，也非常夠份量，光看著就覺得心情好。細細品嚐感受餅皮的軟Q、不膩鮮奶油的滑順和葡萄的酸甜和清脆多汁，多重口感在口中交織，每一口都是驚喜，即使前面已經吃了這麼多甜點，還是慢慢的把它全都掃進我的肚子裡。

阿一一總結：一趟值得再訪的味蕾之旅

從店內的舒適氛圍，到精心製作的咖啡和甜點，都讓我感受到老闆的用心與熱情。這裡不僅僅是一個喝咖啡吃甜點的地方，更是一個能讓人享受美好時光的避風港。無論你是想找個地方獨自放空、和朋友小聚，想喝杯好咖啡或吃個幸福甜點，寮下啜都是一個值得跑一趟的選擇，下次若有機會來東勢，我要再來探索他們菜單上其他誘人甜點，哈！

地址：臺中市東勢區豐勢路652號

電話：04 2577 1187

營業時間：10:30–18:00 (周一公休)

