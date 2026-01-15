沒訂位吃不到！人氣韓式「無理 WULI」重磅回歸 全新裝潢超好拍 菜單加入義大利麵、維也納咖啡

台中人久等了！台中人氣韓式料理「無理 WULI」於 11/9正式回歸，不僅裝潢質感大升級，更應景換上夢幻的聖誕新裝，絕對是近期台中最美的打卡餐廳，菜單部分也有大驚喜，除了招牌韓食，竟然還能吃到高品質義大利麵及維也納咖啡，提醒大家一定要提前訂位，免得現場撲空喔！

無理 WULI位置

無理 WULI位在台中西區的小巷弄內，鄰近勤美誠品與民生路一帶，鬧中取靜的氛圍讓用餐更增添了一份愜意，遠遠就能看到那極具識別度的建築外觀，奶油黃與磚紅色的配色，在陽光照射下散發著濃濃的韓系復古感。

從外觀走進去，你會發現無理 WULI 這次在空間規劃上非常用心，特別打造了一個充滿韓系質感的戶外小庭院。這裡不僅是極佳的候位空間，更是3.0店裝中最令人驚豔的拍照亮點

應景的聖誕轉角： 庭院角落細心地佈置了聖誕樹與巨大的紅白條紋拐杖糖，樹下還堆滿了紅綠配色的禮物盒，與後方窗戶上的聖誕手繪塗鴉相呼應，節慶氛圍營造得非常到位

簡約質感的候位區： 沿著米色磚牆設置了長條形的木質長凳，搭配幾張簡約的金屬小圓几，營造出一種像是在韓國街頭 咖啡廳 待著的悠閒感

待著的悠閒感 手繪風的溫馨玻璃窗： 木質窗框上布滿了可愛的白色手繪文字與聖誕襪、雪人插畫，窗邊還繫上了粉色的小蝴蝶結，處處都能感受到店家在細節上的少女心與溫度

無理 WULI環境

走進無理 WULI 的用餐空間，可以感受到店家在設計上的品味躍進，相較於過往，這次店裝融入了更多復古摩登的元素，將暖色調與異材質結合得恰到好處，店內選用圓形與方形交錯的木桌，搭配異材質拼接的設計單椅，無論是約會還是好友聚餐，都能感受到精緻且放鬆的用餐環境。

無理 WULI菜單

泡菜羅曼史水管麵 388元

這次無理 WULI 3.0 回歸最受矚目的亮點，莫過於菜單中新增的義大利麵系列，而這道「泡菜羅曼史水管麵」更是將店內的韓食靈魂與西式料理完美結合的代表作，選用口感紮實且富有嚼勁的大水管麵，寬大的管徑能吸附飽滿的醬汁，讓每一口都充滿層次感。

醬汁基底融合了韓式泡菜的酸辣與鮮甜，呈現誘人的橘紅色澤，中心更擺放了一顆鮮黃的生蛋黃，吃之前建議將蛋黃輕輕戳破，讓滑順的蛋液流出並與酸辣的泡菜醬汁均勻攪拌，蛋黃的溫潤中和了泡菜的辛刺激，整體辣度偏高，搭配現刨起司，鹹香帶辣的滋味讓人一吃就停不下來。

月見牛頰石鍋飯 368元

石鍋拌飯上桌時還會吱吱作響，建議一上桌就趕快拌，不然底下米飯容易焦掉！這裡的石鍋拌飯是採用Q彈的紫米飯，上頭擺上炒香菇、青菜、醃製蘿蔔、小黃瓜與牛頰肉，中間打上一顆生蛋黃。

趁著石鍋還在吱吱作響時將蛋黃戳破與所有配料、特製韓式辣醬充分攪拌均勻，整體吃起來偏小辣風味，牛頰肉帶有微細筋絡，燉煮後入口即化，交織著韓式特調醬汁的鹹香，石鍋底部的香脆鍋巴，焦香味混合著蛋液的滑順，是整碗飯靈魂所在的精華處。

WULI維也納咖啡 180元

享受完酸辣開胃的韓式料理與義大利麵後，最完美的結尾莫過於這杯視覺與味覺滿分的WULI 維也納咖啡，咖啡呈現漂亮的漸層色，最上方鋪滿了厚厚一層如同雲朵般的手打鮮奶油，再撒上細緻的可可粉妝點，看起來就像一杯精緻的甜點，建議第一口先不要攪拌，直接飲用感受鮮奶油的香甜與醇厚咖啡的微苦碰撞，隨著鮮奶油漸漸融入咖啡中，口感會變得更加絲滑好喝

無理 WULI 3.0真的好好拍，從充滿節慶感的復古裝潢到跨界餐點的驚喜組合，每一處細節都美到讓人想拿起相機拍不停，無論你是喜歡經典韓式石鍋飯、韓式豆腐鍋的忠實粉絲，還是想嘗試「泡菜羅曼史」創意義大利麵的朋友，這裡都能滿足大家的期待，提醒大家一定要提前先訂位，免得現場撲空唷。

無理 WULI

電話：04-23010123

地址：台中市西區公正路156巷4號

時間：11:30~15:30；17:00~21:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

