台中質感糧倉風甜品店！嚴選小農食材，必點「白玉紅豆湯、方塊雪花冰」，四季皆宜的下午茶推薦

台中南屯有家網路上討論度超高的糧倉特色風格甜品店~涼糧甜品 ICE GRAIN。這家店隱身在大進街上，主打獨特的現代糧倉風格裝潢，不僅環境舒適超好拍，食材更堅持使用天然小農糧食製作。無論是夏天想吃造型吸睛的方塊雪花冰、刨冰消暑，還是冬天想喝碗暖呼呼的白玉紅豆湯、紫米粥養生，甚至這裡通通找得到！一年四季都能滿足上班族下午茶點心的甜點胃，絕對是台中下午茶好去處。

涼糧甜品在哪裡?

地址：台中市南屯區大進街436號

電話：0909-530 057

營業時間：12:00~21:00

FB：https://www.facebook.com/IceGrain/

涼糧 Ice Grain位在台中南屯區大進街，鄰近熱鬧的公益路(路口對面就是鼎王麻辣鍋)，這個地點可算是鬧中取靜，藍白相間的清新外觀非常吸睛，目標明顯地點很好找。店門口或附近巷弄內有機車停車位，附近也有多個收費停車場，開車的朋友繞一下會發現很好停車。

涼糧不論中文或是英文店名都很特別！這家店主打將「小農糧食」融入甜點中，把我們熟悉的五穀雜糧變成一道道精緻的冰品和甜湯。

涼糧甜品環境

裝潢非常有質感，走一個「現代糧倉」的設計概念。溫潤的木質調空間搭配俐落的線條，讓人一走進去就覺得很放鬆，很適合跟好姐妹來這裡吃下午茶、拍美照！

這裡不只是一間甜品店，還有質感選物！店家特別與多家在地小農合作，將店內使用的優質食材直接陳列販售，像是炭焙烏龍茶、古早味滿滿的麵茶粉、還有各式各樣的果乾、梅子與果醬、果凍，通通都能在這裡買得到。

每一款商品的包裝都很有質感，完全打破傳統農產品的印象。吃完甜品好吃都可以買回家繼續享用，也可以買來當作伴手禮送人，體面又有誠意！

涼糧菜單

涼糧菜單分內用及外帶兩種，品項命名都很有巧思，分類也很清楚：

▪ 冰塊裡有雪花冰：視覺效果滿分的招牌系列，大冰磚吃起來特別過癮。

▪ 冰塊裡有刨冰：清爽復古的剉冰裝在大冰磚裡，整個視覺更加分。

▪ 涼的糧食：各式養生甜湯，好吃又健康。

▪ 熱的糧食：11月至隔年3月季節限定供應的暖心熱甜湯，每一款都讓人喜歡。

▪ 純粹好茶：與知名品牌合作的頂級高山茶。

食材都是選用天然的小農糧食作物，每一口都吃得出真材實料的用心。

外帶的價格較優惠，包裝也很精緻，廣受附近上班族喜愛，一開賣就在IG爆紅，馬上被我們列入公益路商圈上班族下午茶點心口袋名單。我有問店家，他們目前有跟兩家外送平台配合，不想出門外送也能點喔～

涼糧甜品推薦必點

這次我們和朋友點了超吸睛的「方塊冰」和暖心甜湯，一上桌那個擺盤真的是美到不行，不僅環境清新，連甜品都超有質感！

白玉紅豆湯 90元

天氣轉涼，來一碗熱呼呼的紅豆湯最幸福了～大顆飽滿的紅豆煮得非常綿密又保有顆粒感，綿綿沙沙的超好吃！而且甜度不會太高，吃起來好滿足。

最加分的是旁邊附的一碟「白玉湯圓」，白白胖胖的湯圓口感軟糯，比傳統湯圓還要大顆，QQ綿綿口感一入口就讓人驚艷，我覺得比在日本吃到的白玉還要好吃！

白玉放進熱紅豆湯裡稍微泡一下再吃，溫暖又療癒，完全是冬季暖心的首選。

涼糧紫米粥 任選3種配料 90元

可以自選3種配料，我們選了芋圓、紅豆和花生。店家用小碟另外分裝，想吃多少再加進紫米粥中，這一道有多種吃法。

把這些配料通通倒進紫米粥裡，每一口都吃得到料。軟綿的花生非常通透；大顆飽滿的紅豆更是有水準，口感層次超豐富。

尤其是那個手工芋圓和地瓜圓，吃得到食材的原味，越嚼越香，我個人超愛。紫米粥熬煮得非常濃稠，養生健康又有飽足感。

日上昇炭焙烏龍珍珠雪花冰 240元

我特地跑去拍店家製作過程，看著帥哥店員一邊刨雪花冰磚、一邊壓緊，中間還有添加珍珠及厚厚奶蓋，整個雪花冰非常紮實又漂亮!

最後撒上伯爵茶粉，整個雪花冰好像提拉米蘇甜點，超美的。跟傳統雪花冰完全不一樣，太吸睛了～

上桌後還有附上小牌子，上面有介紹選用南投日上昇茶園的炭焙烏龍茶製作成冰磚，風味真的很濃郁，超好吃。

來看看側面，炭焙烏龍雪花冰、手工珍珠、鹹香奶蓋、日上昇炭焙烏龍雪花冰，層層緊密堆疊，很像把冰封存在晶瑩剔透的冰塊裡，視覺效果滿分！光是看就讓人喜歡。

雪花冰的基底是日上昇炭焙烏龍茶，茶香非常濃郁，帶有一點點成熟的大人味，入口回甘不會死甜。最驚喜的是製作過程壓得緊實，雪花冰的口感竟然像吃冰淇淋，有驚喜耶～～

手工珍珠Q彈有嚼勁，和綿密的茶香雪花冰與鹹香奶蓋一起入口，茶香奶香交織，口感超豐富！視覺味覺都滿足，而且分量很多，兩個人分食剛剛好。這款絕對是店內的人氣必點！大推～～

蜜釀鳳梨酸梅刨冰 100元

這款是比較古早味的刨冰基底，中間還有加了愛玉夾層，看起來更討喜。特別一提，涼糧的刨冰份量比雪花冰更多，這個玻璃方磚讓我聯想到養鬥魚的魚缸～。

上面鋪滿了手工熬煮的蜜釀鳳梨，加上梅子整個吃起來酸酸甜甜，滿口天然果香充滿古早味的剉冰，越吃越喜歡。

旁邊有附上店家自己熬煮的糖水，依照喜歡的甜度自行添加，覺得甜度不夠還可以免費續杯喔。

鳳梨果肉搭配鹹酸的酸梅、及愛玉點綴，夏天吃解渴，冬天吃解膩，一口接一口~酸V酸V的滋味很開胃，一大碗吃完真的會飽！！

日上昇炭焙龍眼烏龍茶90元、喝喝茶蜜香小葉紅茶80元

日上昇跟喝喝茶這兩家南投知名品牌大家一定不陌生，這裡直接選用品牌茶葉沖泡，茶香甘醇喝完還可以回沖。

不必跑南投就能享受高山茶的醇厚茶韻，一杯不到百元我覺得很可以耶，而且杯子也很有質感，我喜歡。

涼糧甜品優惠

到店外帶2碗以上，追蹤涼糧FB/IG/Threads任一帳號，就送質感保冰袋。這個保冰袋很漂亮，時尚又環保，外帶2碗就送也太有誠意了～

保冰袋實在太漂亮了，超想要～～我們吃完決定外帶剉冰跟紅豆湯，發現他們外帶容器也很有質感，真的是很用心的一家店。

涼糧甜品心得總結

我們這次到涼糧甜品 Ice Grain真的有被驚艷到！不只是環境好拍，餐點的顏值和口味也都在水準之上。特別喜歡他們用玻璃方磚裝冰的設計，質感瞬間提升好幾個檔次，而且結合小農食材的概念讓人吃得更安心。Google評論大家都說讚，我們吃了也喜歡。

下次到台中公益路附近，想找個有質感的地方休息、吃個下午茶，推薦大家一定要來這家像糧倉一樣美的甜品店坐坐，不論冰品熱湯都好吃，外帶外送也OK。

