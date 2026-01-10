鹿港老街最新必買名店！ 草屯知名「方愫馨手工麻糬」開心果口味限定，招牌推薦必買

方愫馨手工麻糬。彰化鹿港老街最新必吃美食，草屯必買名店方愫馨手工麻糬進駐！延續草屯人氣麻糬老店的傳統好味道，更帶來限定新口味開心果麻糬，讓遊客一次打包鹿港伴手禮與草屯名產，店面就在熱鬧的鹿港中山路上，推薦招牌口味就是長條紅豆加芝麻的經典好滋味，鹹口味麻糬也讓人意猶未盡。

鹿港美食伴手禮推薦

草屯知名的麻糬名店「方愫馨手工麻糬」進駐鹿港後，對我來說更方便就近購買麻糬，且鹿港分店也是目前唯一外縣市的分店，還有供應開心果口味麻糬，包入滿滿的開心果碎不添加其它堅果，入口吃超級滿足；其中招牌口味是我每回必買！芋頭麻糬也很綿密扎實，喜歡鹹口味也可以挑選兩款鹹麻薯，風味也超讚。

方愫馨手工麻糬就開在熱鬧的鹿港中山路阿振肉包旁邊。

方愫馨手工麻糬口味菜單

招牌麻糬、香芋花生麻糬、XO辣味干貝麻糬、紫米菜脯米鹹麻薯

紅豆麻糬、綠豆麻糬、綠豆仁麻糬、開心果麻糬、花生粉麻糬、花生顆粒麻糬、芝麻麻糬、芋頭麻糬、綠茶麻糬

傳承草屯老店的好味道，方愫馨手工麻糬現點現包，每一顆麻糬都保有軟糯的口感與扎實的餡料。除了經典招牌口味(紅豆芝麻)，還推出了令人驚喜的「開心果麻糬」，讓人一口咬下就能感受到堅果的香氣與麻糬的柔軟。

招牌口味將紅豆跟芝麻包入Q軟麻糬皮裡，捏成特色的長條形再裹上一層改良炒製米粉，吃起來口感細緻清新，不會有厚重的粉感。

香芋花生麻糬，芋頭餡搭上花生顆粒，造型也是拉成長條形狀，入口很方便。

上：招牌麻糬、下：香芋花生麻糬。新款的限定禮盒，包裝精美小巧的白底燙金禮盒裝六入麻糬剛剛好，送禮也很精美！

花生顆粒麻糬是包入花生顆粒跟花生碎，吃起來口感很足夠，滿嘴都是花生香氣。

開心果麻糬外皮使用的竹炭外皮，包入滿滿的開心果碎，使用純正開心果，不添加其餘堅果節省成本，是開心果控會很愛的一款麻糬。

包好的開心果麻糬再滾上一層開心果粉，讓外觀顏色看起來更顯眼。

開心果麻糬的口味目前是鹿港限定！很多人還特別跑來購買，每一顆都很飽實。

紫米菜脯米鹹麻薯，彰化人對鹹麻薯的接受度很高，這款麻糬裡面有加入冬蝦，所以會另外分區製作，內餡綠豆仁、菜脯米、香菇、冬蝦，一整顆塞入滿滿的菜脯米，用料絲毫不手軟。

招牌麻糬、香芋花生麻糬、紫米菜脯米鹹麻薯、開心果麻糬、花生顆粒麻糬、芋頭麻糬。

招牌麻糬：芝麻、紅豆包在一起捏成長條型，是方愫馨手工麻糬的招牌商品，第一次吃必買的口味。

香芋花生麻糬：細緻芋頭泥搭配花生顆粒，入口軟嫩，芋頭香氣跟花生口感一次擁有。

開心果麻糬：純開心果碎一口咬下，獨特開心果風味散發，體驗爆餡的滿足感！

花生顆粒麻糬：碎花生、花生粉、花生糖，最經典的口味百吃不厭。

芋頭麻糬：我最愛的一款，一整顆都是芋頭泥，芋香濃郁、香甜不膩。

紫米菜脯米鹹麻薯：綠豆仁跟鹹的菜脯米吃起來鹹鹹甜甜，搭配香菇跟冬蝦吃起來風味很深沉，比我想像的好吃。

招牌麻糬，一口咬下同時就能享受芝麻跟紅豆結合在一起的一體感，麻糬特別柔軟細緻。

開心果麻糬入口真的會開心，幾乎爆餡的口感，遠道而來購買也值得。

芋頭麻糬外層裹上椰子絲更增添香氣，芋泥細膩滑順，充滿芋頭香味。

紫米菜脯米鹹麻薯，麻糬皮帶著紫米特有的香氣，菜脯米鹹香、口感脆口，讓我意外驚喜。

自己吃、拜拜、送禮都相當合適的方愫馨手工麻糬，不用特別跑草屯，現在在彰化鹿港也買的到。

方愫馨手工麻糬【鹿港店】

官網 | FB

營業時間：09:30~17:30(週一公休)

訂購電話：04-776-4888

地址：彰化縣鹿港鎮中山路77號

