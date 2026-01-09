真的要碰運氣！ 台中傳奇「炭火臉盆火鍋」 隱藏在英才路民宅裡 每到冬天必客滿、想吃先預定

台中必吃火鍋的名單裡肯定有這家老字號「吉生沙茶火鍋」，他們家真的很低調，開在英才路上的一排民宅裡，是許多老台中人推薦的台中美食傳奇火鍋（傳奇原因大概是每年的5-8月不開店，不定期休假，想吃真的要碰運氣）。最讓人印象深刻的是這裡真的很像是誰的住家，沒裝潢，吃最經典的「臉盆火鍋」＋「炭火現煮」組合，這次帶了好友婷莉一家人來體驗，評價很不錯！沙茶湯頭香氣濃郁、食材實在、用餐氛圍輕鬆自在，老顧客都有默契的知道要追蹤店家臉書公告，才不會撲空。來吧～跟著豬飛一起來開箱這家隱藏版台中吉生沙茶火鍋，看看它為什麼可以紅這麼久。

吉生沙茶火鍋｜所在地點

「吉生沙茶火鍋」店家的位置距離台中科博館不遠，就在英才路與西屯路一段的交叉口附近，需要認真抬頭找一下招牌，不然隱藏在一整排的民宅裡，實在很容易錯過。

環境真的很簡單，就像是來到誰的家一樣，算不上有裝潢！空間不大，看到的桌數大概就是像照片這樣，但是每到冬天或是天氣一冷就是客滿。想吃的話建議先提早訂位。

門口持續在燒木炭，火鍋煮滾後會把臉盆跟底下炭爐一起端上桌，豬飛很喜歡炭火火鍋，有獨特的香氣。

吉生沙茶火鍋｜菜單（單點）

菜單選項挺多樣的，劃單的圖紙上沒有顯示價格，可以跟櫃台要價目表。我們點了不少，畢竟一群人吃火鍋就是要點滿點好啊！大推一定要點廣東綜合腊味，有腊腸、腊肉，光吃就很美味。六個人吃滿飽的，大約3500元左右，除了照片上的這些劃單餐點還有陸續加點。

醬料很簡單就是蒜丁、洋蔥碎、沙茶、辣椒醬油、香油、辣粉，湯底是用蔬菜、番茄、扁魚乾熬製，喝起來清甜，所以簡單的醬料搭配就很好吃了。

才送完菜單沒多久臉盆鍋就上桌了！送餐速度很快，轉眼間就滿滿一整桌。來的這天剛好下雨，外面冷冷的實在太適合圍爐吃鍋，很幸福！

吉生沙茶火鍋｜餐點

餐點一上桌趕緊陸續把食材都下鍋讓它去熬煮。這個臉盆鍋大概要4-6人以上一起吃才美味，可以吃到不少好料。在裡面撈到扁魚乾，看吧！一整塊這麼大氣難怪湯頭好喝。

【自製豆皮】

看到這個豆皮讓我想到台中繼光街名店汕頭牛肉劉，那個好幾座的炸豆皮山，很少能吃到這種自製豆皮了！下鍋煮後不會爛，是有Q度的，配上沙茶醬才是最佳吃法，我們點了好幾盤，好吃到想加點外帶回家。

【毛肚、豬肉、牛肉】

毛肚在熱湯裡涮個幾下，沾上沙茶醬脆脆的好吃。熱門的梅花豬肉片口感不錯有厚度，最推薦現切牛肉，川燙到帶點粉嫩色澤吃起來好鮮甜。

【綜合腊味、羊肉】

羊肉片就是一般的火鍋肉片沒什麼特別，如果愛吃牛肉，可以直接點牛肉片就好，豬肉、羊肉可以省略。

綜合腊味有腊肉、腊腸、腊腸，很少看到火鍋店會有這個，真心推薦必點！好吃到我們又加點白飯來配。

【大蝦】

蝦子新鮮，煮熟就要馬上撈起來吃，肉質Q彈扎實，馬上又追加一份。

【蛤蠣】

選用的蛤蠣大概是50元硬幣大小，但是有些沒有吐沙乾淨，吃到時候心裡打折了一下，可惜原本體驗都挺美好的。

【茼蒿、高麗菜】

冬天好吃的火鍋蔬菜就是這兩款了！身為茼蒿控的漢斯先生一直加點茼蒿，整鍋湯都充滿茼蒿的特殊香氣，好傻眼(笑)。

吉生沙茶火鍋｜豬飛用餐心得

吉生沙茶火鍋看環境跟餐具就知道，幾乎沒有裝潢，是走一種越吃越順口、越煮越香的樸實路線。湯頭的沙茶香氣很耐吃，搭配肉片、海鮮、火鍋料，樸實簡單。炭火慢慢把湯頭熬甜的感覺，很幸福耶！來這裡吃鍋我更愛它的湯頭，一直喝不停。這家沒有花裡胡哨的佈置，但有真材實料的味道，推薦給你收進你的台中火鍋名單！

營業時間：17:00-23:30

地址：台中市北區英才路362號

電話：0422062369

路邊收費停車格/周圍收費停車場、無服務費、有訂位服務

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」