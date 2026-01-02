幸福感滿滿！ 台中「兔子洞甜點工作室」每日新鮮製作10多款品項，多種草莓甜點、千層蛋糕表現相當不錯

快訊

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

一年當中讓吃貨們最有幸福感加少女心爆棚的草莓季又來啦！這個時候不吃草莓甜點說不過去啊～最近在脆上被一堆草莓蛋糕燒得不要不要的，先前就吃過兔子洞國美店覺得很不錯，可惜當時沒吃到草莓戚風蛋糕，今年他們推出草莓甜點時肯定要再來吃一下的。

由於國美店已經改為純外帶型式囉，這天來的是兔子洞的柳川南屯二店，不過二間店距離也是很接近啦～

兔子洞。甜點工作室 (柳川南屯二店)

地址：台中市西區南屯路一段87號

電話：04-2375 5587

營業時間：13:00-19:00(週一週二公休)

兔子洞甜點工作室│店面環境

目前兔子洞只有柳川南屯二店才有內用空間，一樓以工作櫃台為主桌數只有三桌，二樓的座位比較多。

沙發座椅蠻好坐的～

二樓用餐如間如圖，也有好幾個沙發座位，不過想要內用的話建議事先訂位比較安心囉。

有提供茶水自助區。

由於店名源自於愛麗絲夢遊仙境，店內各處也有不少電影海報或相關元素擺飾。

兔子洞甜點工作室│店面環境

個人低消是120元，飲品菜單如下。

甜點部份直接到櫃台前選擇，這天到的時間冰箱裡品項超滿的，有一半都跟草莓有關，每款看了都好想吃哦！

這天飲料點了美式和拿鐵，美式風味偏淡，拿鐵喝起來稍稍偏苦哦！

大湖草莓卡士達生乳小圓戚風 200元

草莓小圓戚風外型太可愛了呀！一個人吃一顆剛剛好捏。

戚風蛋糕口感蓬鬆又柔軟，裡頭的鮮奶油好吃不膩口，搭配大顆滋味酸甜的草莓，整個吃起來非常的有幸福感耶，美好的甜點實在讓人太快樂了。

大湖草莓鮮奶卡士達戚風蛋糕大福 130元

一顆雖然單價偏高，不過大福個頭挺大一顆的哦！忘記拍比例尺了可惜～

草莓大福除了草莓之外，還有包戚風蛋糕以及卡士達醬，不是包常見的紅豆泥就很有記憶點啦！

使用大湖草莓吃起來蠻甜的，外皮很Q軟，整體尺寸很大顆再加上戚風蛋糕，吃起來非常有滿足感耶～大福也推推

巧克力百香千層 190元

已經點了二款草莓甜點，再來一個不一樣的！巧克力結合百香果比較少見捏～

兔子洞的吃起來很有層層分明的感覺，溼潤度剛剛好，巧克力吃起來是苦甜苦甜的風味，而且使用百香果搭配在巧克力中蠻解膩的，會感覺是一個奇妙又不突兀的存在哦。

這天吃完兔子洞的甜點覺得超滿足的呀！喜歡草莓系甜點的朋朋絕對要來試看看他們家的草莓戚風，絕對不會後悔的啦～

兔子洞。甜點工作室(柳川南屯二店)

地址：台中市西區南屯路一段87號

電話：04-2375 5587

營業時間：13:00-19:00(週一週二公休)

兔子洞。甜點工作室(國美本店)

僅有外帶

地址：台中市西區五權西一街127號

電話：04-2375 0388

營業時間：13:00-19:00(週一週二公休)

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

