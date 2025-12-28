快訊

挺過3億元綁票、鉛中毒 台中前議長張宏年今低調告別式逾200人送行

為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

彰化謝家表態了！立委謝衣鳯「經過長時間思考」鬆口：願挑戰2026縣長

彷彿置身南法！藏身巷弄的「絕美早午餐」 還有冬季限定「草莓法式吐司」華麗上桌

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

在台中北屯的安靜巷弄裡，藏著一間讓人怦然心動的日月鄉村廚房，走進店內，目光隨即被充滿南法風情的歐式佈置所吸引，隨處可見的優雅細節在自然光的沐浴下，美得令人屏息。這裡除了有療癒的草莓限定甜點，還有精緻早午餐與飲品選擇，如果你也嚮往南法的浪漫慢生活，一定要把這裡收入口袋名單。

日月鄉村廚房位置

日月鄉村廚房座落在台中北屯的南興一路上，低調的外觀與周邊住宅融為一體，門面顯得格外神祕隱密，若不細看，很難發現這座純白圓弧門扉後，竟藏著一處絕美的南法莊園，這種踏入秘密基地的儀式感，讓人還沒進店就充滿期待。

日月鄉村廚房環境

走進一樓，迎面而來的是令人驚嘆的視覺饗宴，店家貼心地將一樓空間打造為專屬拍攝區，復古的歐式白色邊櫃與華麗的聖誕裝飾交織，角落裡堆疊的木柴與斑駁古鏡，每一處都是精心佈置的取景點，在進入二樓用餐區前，別忘了先在這裡留下幾張充滿異國感的美照。

沿著木質階梯拾級而上，目光很難不被這段通往二樓的風景所吸引，挑高的空間讓自然光從圓拱窗傾瀉而下，映照在暖黃色的牆面上，搭配華麗的復古吊燈與扶手上的乾燥花裝飾，每個轉身都像走進了歐式莊園的畫報裡，這裡不只是通道，更是店內捕捉光影律動的最佳取景點。

二樓展現了更細膩的南法美學，隨處可見極具質感的復古老件，從充滿歲月痕跡的木製百葉窗、雕花精緻的古董鏡框，到整面牆的復古藥盤抽屜櫃，每一處角落都自成風景。

日月鄉村廚房二樓座位

二樓的空間美得像是一幅古典油畫，木質調的裝潢搭配整面牆的藝術掛畫，每一個角落都充滿細節，這裡的氣氛靜謐而舒適，無論是坐在拱窗旁感受陽光灑落，或是待在溫潤的木桌前品嚐美食，都能感受到那份不必出國就能擁有的異國儀式感。

草莓法式吐司 380元

來到這裡，絕對不能錯過這份冬季限定的「草莓法式吐司」！一上桌那華麗的擺盤就讓人驚艷，鮮紅欲滴的草莓堆疊在法式吐司四周，用量誠意十足。

法式吐司本身的質地非常迷人，咬下時帶有如布丁般軟嫩Q彈的口感，中間搭配了一大球冰淇淋，有巧克力或香草兩種口味可選，隨著冰淇淋微微融化滲入吐司纖維，風味更加濃郁，糖糖沒有額外再淋醬，整體甜度拿捏得恰到好處，甜而不膩，是極具質感的冬日甜點。

日月latte 150元／檸檬氣泡咖啡 160元

日月 Latte擁有美美的漸層，純白鮮乳與濃郁咖啡交織出如絲緞般的滑順口感，喝起來苦韻稍微偏重；另一杯檸檬氣泡咖啡，剛上桌時也很美，記得喝之前先攪拌，沁涼的氣泡感伴隨微酸的檸檬清香，喝起來相當爽口。

整體而言，日月鄉村廚房的裝潢與餐點都表現都非常出色，一樓專屬拍攝區讓女孩們能拍得盡興，二樓寬敞的用餐空間則保有放鬆的舒適感，特別推薦冬季限定的草莓法式吐司，甜而不膩且用料大方，擺盤更是美到不行！是說這裡位置還蠻隱密的，前往時記得留意巷弄中的白色拱門，才不會錯過這處絕美秘境唷！

日月鄉村廚房 LUNE SOLEIL

電話：0921-168498

地址：台中市北屯區南興一路88號

時間：09:30-17:30

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

吐司 美食 復古 咖啡 歐式 台中美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

彷彿置身南法！藏身巷弄的「絕美早午餐」 還有冬季限定「草莓法式吐司」華麗上桌

udn走跳美食／糖糖 在台中北屯的安靜巷弄裡，藏著一間讓人怦然心動的日月鄉村廚房，走進店內，目光隨即被充滿南法風情的歐式佈置所吸引，隨處可見的優雅細節在自然光的沐浴下，美得令人屏息。這裡除了有療

彰化「吳家牛舌餅」 排隊必買伴手禮！薄脆牛舌餅脆片香酥不膩 越吃越涮嘴

udn走跳美食／涼子是也 感謝好姐妹分享，終於吃到傳說中超難買的彰化伴手禮「吳家牛舌餅 / 吳佳餅舖」薄脆牛舌餅！ 「吳家牛舌餅」（吳佳餅舖）這間位於彰化縣福興鄉的餅舖，據說是「香酥薄片牛

一秒飛歐洲！南投清境老英格蘭莊園「落羽松轉紅」異國感全開

如果說清境的夏天是清爽的避暑天堂，那麼冬季的清境，則是最適合慢慢欣賞風景的季節。站在老英格蘭莊園前，看著落羽松層層轉紅、城堡輪廓映襯藍天，那一刻真的會有「我是不是出國了？」的錯覺。

台中美食｜挑戰味蕾極限！5種超狂臭豆腐創意吃法，連皮蛋都能炸來配？

每個城市都有屬於自己的靈魂美食，而在台中，臭豆腐絕對是最能代表夜市文化的經典小吃！從創意十足的炸彈組合，到蜂巢狀的專利臭豆腐，甚至還有春捲版、素肉燥版，口味多到讓人驚呼連連，這次就帶大家爆吃台中五家特色臭豆腐，看看哪一家能成為你心中的第一名！

彰化「40元餛飩麵」超便宜！吃得到6顆餛飩、暖胃熱湯 「麻醬麵」點大碗、整張菜單最高價才50元

餛飩麵一碗才40元！彰化銅板美食超級強，樸實麵店整張菜單上最高價也只要50元，網友評價「好吃古早味」、「每次回彰化必吃麻醬麵」。

STAYREAL PARK台中站開幕！不只室外巨大胡蘿蔔造景，展場內也超好拍，免費入場必朝聖

udn走跳旅遊／糖糖 久等了五月天迷們！STAYREAL PARK台中站即將於12/19開幕，地點就在台中LaLaport北館1樓北二口與南館迎賓出入口，STAYREAL PARK室內外展區同時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。