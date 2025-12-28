彷彿置身南法！藏身巷弄的「絕美早午餐」 還有冬季限定「草莓法式吐司」華麗上桌

在台中北屯的安靜巷弄裡，藏著一間讓人怦然心動的日月鄉村廚房，走進店內，目光隨即被充滿南法風情的歐式佈置所吸引，隨處可見的優雅細節在自然光的沐浴下，美得令人屏息。這裡除了有療癒的草莓限定甜點，還有精緻早午餐與飲品選擇，如果你也嚮往南法的浪漫慢生活，一定要把這裡收入口袋名單。

日月鄉村廚房位置

日月鄉村廚房座落在台中北屯的南興一路上，低調的外觀與周邊住宅融為一體，門面顯得格外神祕隱密，若不細看，很難發現這座純白圓弧門扉後，竟藏著一處絕美的南法莊園，這種踏入秘密基地的儀式感，讓人還沒進店就充滿期待。

日月鄉村廚房環境

走進一樓，迎面而來的是令人驚嘆的視覺饗宴，店家貼心地將一樓空間打造為專屬拍攝區，復古的歐式白色邊櫃與華麗的聖誕裝飾交織，角落裡堆疊的木柴與斑駁古鏡，每一處都是精心佈置的取景點，在進入二樓用餐區前，別忘了先在這裡留下幾張充滿異國感的美照。

沿著木質階梯拾級而上，目光很難不被這段通往二樓的風景所吸引，挑高的空間讓自然光從圓拱窗傾瀉而下，映照在暖黃色的牆面上，搭配華麗的復古吊燈與扶手上的乾燥花裝飾，每個轉身都像走進了歐式莊園的畫報裡，這裡不只是通道，更是店內捕捉光影律動的最佳取景點。

二樓展現了更細膩的南法美學，隨處可見極具質感的復古老件，從充滿歲月痕跡的木製百葉窗、雕花精緻的古董鏡框，到整面牆的復古藥盤抽屜櫃，每一處角落都自成風景。

日月鄉村廚房二樓座位

二樓的空間美得像是一幅古典油畫，木質調的裝潢搭配整面牆的藝術掛畫，每一個角落都充滿細節，這裡的氣氛靜謐而舒適，無論是坐在拱窗旁感受陽光灑落，或是待在溫潤的木桌前品嚐美食，都能感受到那份不必出國就能擁有的異國儀式感。

草莓法式吐司 380元

來到這裡，絕對不能錯過這份冬季限定的「草莓法式吐司」！一上桌那華麗的擺盤就讓人驚艷，鮮紅欲滴的草莓堆疊在法式吐司四周，用量誠意十足。

法式吐司本身的質地非常迷人，咬下時帶有如布丁般軟嫩Q彈的口感，中間搭配了一大球冰淇淋，有巧克力或香草兩種口味可選，隨著冰淇淋微微融化滲入吐司纖維，風味更加濃郁，糖糖沒有額外再淋醬，整體甜度拿捏得恰到好處，甜而不膩，是極具質感的冬日甜點。

日月latte 150元／檸檬氣泡咖啡 160元

日月 Latte擁有美美的漸層，純白鮮乳與濃郁咖啡交織出如絲緞般的滑順口感，喝起來苦韻稍微偏重；另一杯檸檬氣泡咖啡，剛上桌時也很美，記得喝之前先攪拌，沁涼的氣泡感伴隨微酸的檸檬清香，喝起來相當爽口。

整體而言，日月鄉村廚房的裝潢與餐點都表現都非常出色，一樓專屬拍攝區讓女孩們能拍得盡興，二樓寬敞的用餐空間則保有放鬆的舒適感，特別推薦冬季限定的草莓法式吐司，甜而不膩且用料大方，擺盤更是美到不行！是說這裡位置還蠻隱密的，前往時記得留意巷弄中的白色拱門，才不會錯過這處絕美秘境唷！

日月鄉村廚房 LUNE SOLEIL

電話：0921-168498

地址：台中市北屯區南興一路88號

時間：09:30-17:30

