快訊

中央總預算卡關 賴總統：立院無法如期審查「不必再談憲政精神」

耶誕節傳槍響！雲林男持槍拒檢逃逸 警連開10槍抓人過程曝光

衰捲非法醫療風波…男星為自清曝光病歷 驚見「高劑量陽痿藥」處方

彰化「40元餛飩麵」超便宜！吃得到6顆餛飩、暖胃熱湯 「麻醬麵」點大碗、整張菜單最高價才50元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@mirumo0201授權
圖／IG@mirumo0201授權

餛飩麵一碗才40元！彰化銅板美食超級強，樸實麵店整張菜單上最高價也只要50元，網友評價「好吃古早味」、「每次回彰化必吃麻醬麵」。

圖／IG@mirumo0201授權
圖／IG@mirumo0201授權

彰化火車站附近這間「北門口阿霞阿英陽春麵」以銅板價麵點聞名，餛飩麵小碗40元，吃得到約6顆小餛飩，口味單純、熱湯暖胃。麻醬麵也是饕客推薦，大碗只要45元，樸實滋味加上銅板價讓人有吃到賺到的感覺。

圖／IG@mirumo0201授權
圖／IG@mirumo0201授權

圖／IG@mirumo0201授權
圖／IG@mirumo0201授權

此外，從麵店菜單即可看出其超平價之處，不只餛飩麵、麻醬麵，滷味小菜也受到網友推薦，像是豆乾、豆皮、海帶都是必點，簡單點一桌不傷荷包也能吃飽飽。

北門口阿霞阿英陽春麵

地址：彰化縣彰化市和平路117號

營業時間：6:30-14:00（週二公休）

電話：04-722-0558

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

銅板美食 古早味 滷味 必點 彰化美食

相關新聞

彰化「40元餛飩麵」超便宜！吃得到6顆餛飩、暖胃熱湯 「麻醬麵」點大碗、整張菜單最高價才50元

餛飩麵一碗才40元！彰化銅板美食超級強，樸實麵店整張菜單上最高價也只要50元，網友評價「好吃古早味」、「每次回彰化必吃麻醬麵」。

STAYREAL PARK台中站開幕！不只室外巨大胡蘿蔔造景，展場內也超好拍，免費入場必朝聖

udn走跳旅遊／糖糖 久等了五月天迷們！STAYREAL PARK台中站即將於12/19開幕，地點就在台中LaLaport北館1樓北二口與南館迎賓出入口，STAYREAL PARK室內外展區同時

石岡冬季盛事回歸！2025花漾藝術燈節打造山城夜景最長展期

有些光，是為了照亮夜晚；有些光，則是為了收藏時間。歲末的石岡，在靜靜流動的水景與溫暖燈影之間，把祝福慢慢放進夜色裡。當城市的節奏逐漸放慢，山城用一盞盞燈，留住冬夜最柔軟的片刻，也讓每一位走進其中的旅人，都能找到屬於自己的節慶心情。

清水眷村最新主題展！用互動喚醒童年回憶 玩樂記憶全開

那些曾經被我們視為理所當然的遊戲與娛樂，其實藏著一整個世代的生活方式與情感密碼。這場展覽以玩樂為入口，將眷村的娛樂文化轉化為一場可以親身參與的展覽，讓人不知不覺走回童年，也讓年輕世代第一次理解，那個沒有螢幕的年代，快樂為何如此純粹。

南投最新打卡景點！春秋山林美到像仙境～足浴＋珍奶＋山景一次滿足

邊泡腳邊喝春水堂？這不是夢！南投最新打卡點「春秋山林」把山景、珍奶和足浴一次集滿！從早上開門卡位餐廳，到午後躺椅放空、孩子玩戲水，大人小孩都能找到屬於自己的療癒角落。門票年底前還能折抵100元，快趁秋冬好天氣，一起上山享受這份詩意的幸福吧！

2025世界冰淇淋冠軍！鹿港老街散步美食，人手「一球愛地球」

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 山風藍義式冰淇淋。山風藍義式冰淇淋鹿港興業店在媽祖廟旁熱鬧鹿港老街裡，熙來攘往的老街裡藏著這麼一家厲害的義式雙淇淋店，百年老宅改造而成，外觀保留古樸風貌，搭配時髦感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。