彰化「40元餛飩麵」超便宜！吃得到6顆餛飩、暖胃熱湯 「麻醬麵」點大碗、整張菜單最高價才50元
餛飩麵一碗才40元！彰化銅板美食超級強，樸實麵店整張菜單上最高價也只要50元，網友評價「好吃古早味」、「每次回彰化必吃麻醬麵」。
彰化火車站附近這間「北門口阿霞阿英陽春麵」以銅板價麵點聞名，餛飩麵小碗40元，吃得到約6顆小餛飩，口味單純、熱湯暖胃。麻醬麵也是饕客推薦，大碗只要45元，樸實滋味加上銅板價讓人有吃到賺到的感覺。
此外，從麵店菜單即可看出其超平價之處，不只餛飩麵、麻醬麵，滷味小菜也受到網友推薦，像是豆乾、豆皮、海帶都是必點，簡單點一桌不傷荷包也能吃飽飽。
北門口阿霞阿英陽春麵
地址：彰化縣彰化市和平路117號
營業時間：6:30-14:00（週二公休）
電話：04-722-0558
