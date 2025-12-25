彰化「40元餛飩麵」超便宜！吃得到6顆餛飩、暖胃熱湯 「麻醬麵」點大碗、整張菜單最高價才50元

有些光，是為了照亮夜晚；有些光，則是為了收藏時間。歲末的石岡，在靜靜流動的水景與溫暖燈影之間，把祝福慢慢放進夜色裡。當城市的節奏逐漸放慢，山城用一盞盞燈，留住冬夜最柔軟的片刻，也讓每一位走進其中的旅人，都能找到屬於自己的節慶心情。

