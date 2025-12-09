學生族最愛的台北車站銅板美食，3家超高CP值平價小吃推薦

台北車站周邊藏著超多平價美食，不用花大錢也能吃得開心又滿足！從鹹香熱食到創意甜點，再配上一杯真材實料的飲品，每一站都能感受到「小資族的幸福日常」。這趟 ReadyGo 半日散步路線，讓你輕鬆在三小時內完成銅板價美食巡禮，不論是中午午休、課後小聚，還是週末輕旅行，都能邊吃邊拍，感受台北車站的平民魅力與生活節奏。

台北美食推薦｜阿仁福州包



台北車站銅板美食｜阿仁福州包：一口酥香飽滿的幸福滋味

每次走進台北車站附近，總會被街頭的香氣勾起食慾，這裡不只是交通樞紐，更是平價美食的天堂。而在眾多小吃攤中，「阿仁福州包」無疑是最能代表平民幸福感的存在——一口大小的迷你包子，外酥內嫩、香氣四溢，銅板價就能吃飽吃滿，不論是學生、上班族，還是旅人經過台北車站時的小停留，這顆焦香四溢的福州包，都是讓人一試成主顧的好味道。

攤位上排滿了現煎的小福州包，金黃色的外皮煎得恰到好處，一口咬下外酥內嫩，內餡是精選豬肉與高麗菜，肉香與菜甜交融，每一口都能感受到手工包餡的紮實感，店家特製的蒜香甜辣醬，是整體風味的靈魂，鹹甜中帶一點微辣，讓包子更有層次感。它沒有華麗的外表，卻用最簡單的方式呈現最真實的「台北街頭味」，下次經過台北車站，不妨停下腳步買幾顆現煎福州包，用銅板價換一份剛出爐的幸福感吧！

地址：臺北市中正區南陽街5號



電話：02-23888565



營業時間：11:00-21:00



台北美食推薦｜BABY PAN ベビーパン



台北車站銅板美食｜BABY PAN ベビーパン：冰火交融的創意菠蘿

在台北車站 M6 出口旁，有間讓人少女心爆發的小店，粉嫩的外觀、金黃的香氣，以及那一口「冰火交融」的菠蘿油，讓 BABY PAN 成為近期最紅的甜點打卡點，無論天氣多熱、多趕時間，只要咬下那口冰心雪糕菠蘿，瞬間就能被療癒。

經典港式菠蘿油升級版登場！外層是剛出爐的熱菠蘿麵包，外皮酥脆、奶香濃郁，內夾一整塊雪糕，冰涼滑順，一口下去冰火交融，雪糕有香草、巧克力、草莓等口味可選，酥香麵包與冰甜雪糕的對比口感讓人上癮。不少人說這是「夏天也能吃的菠蘿油」，CP值超高！BABY PAN 的門面走可愛日系風，不論你是甜點控還是拍照控，都能一次滿足。

BABY PAN 將港式經典菠蘿油玩出新花樣，讓人一口咬下就被冰火交錯的幸福包圍，這不只是甜點，更是一場味覺的小旅行，下次經過北車，不妨犒賞自己一塊冰心雪糕菠蘿，拍張照、留個笑容，為生活加點甜。

地址：臺北市中正區忠孝西路一段38號B1



電話：0960-807-015



營業時間：11:00-20:30



台北美食推薦｜果果香



台北車站銅板美食｜果果香：真水果香氣，學生最愛飲料店

如果說福州包是暖胃的開始、菠蘿油是甜點的高潮，那「果果香」就是完美收尾的一杯清爽。這家位於信陽街上的老牌果汁店，用真水果、現打製成，每一口都喝得到新鮮與誠意，是許多學生與上班族的下午習慣，木瓜、芭樂、香蕉、鳳梨、百香果，每杯現點現打，看得到果肉、聞得到香氣，不加濃縮、不加香料。

最便宜40元起，份量扎實，果香濃郁又順口，無論是木瓜牛奶的香濃、百香果汁的酸甜，還是芭樂牛奶的清爽，都各有粉絲，下午放學、下班前總會有人來排隊，一邊聊著天、一邊喝著果汁，這杯飲料成了北車生活的日常節奏。果果香的魅力在於「真實」——真水果、真香氣、真誠意，在車水馬龍的北車街頭，這杯果汁就像一場短暫的放鬆，無論是補充元氣、解膩，還是為旅程畫下句點，果果香永遠是最平凡卻最讓人安心的選擇。

地址：臺北市中正區信陽街26-9號



電話：02-23751387



營業時間：09:30-20:00



台北車站銅板美食半日行程表

時間 景點／店家 餐點亮點 地址 營業時間 備註 11:00–11:40 阿仁福州包 迷你現煎福州包、豬肉高麗菜餡、焦香外皮配特製甜辣醬 台北市中正區許昌街26號 10:00–20:00 小資族最愛，一口一顆超唰嘴 11:50–12:30 BABY PAN ベビーパン 冰心雪糕菠蘿：外酥內冰、冰火交融的創意甜點 台北市中正區忠孝西路一段49號（捷運台北車站 M6 出口旁） 11:00–21:00 夏季限定口味，拍照打卡人氣高 12:40–13:10 果果香 現打果汁：芭樂牛奶、木瓜牛奶、百香果汁等銅板價飲品 台北市中正區南陽街20號 09:00–21:00 果香濃郁、真材實料，解膩收尾首選 13:20–15:00（可選） 延伸路線 誠品站前店、微風台北車站、相機街散步拍照 台北車站周邊 – 休息、逛街或補拍美食照皆可

台北車站銅板美食

台北美食常見問題



阿仁福州包在哪裡？有什麼推薦口味？



阿仁福州包位於台北車站附近，步行約5分鐘可達，主打現煎現賣的迷你福州包。一顆約手指大小，外皮焦香、內餡飽滿，豬肉與高麗菜的比例恰到好處。建議淋上店家特製醬汁享用，鹹甜交融最對味。





BABY PAN ベビーパン必點的甜點？



BABY PAN 就在捷運台北車站 M6 出口旁，以創意菠蘿油聞名。除了經典款，最受歡迎的是「冰心雪糕菠蘿」，外層酥香、內夾冰涼雪糕，形成冰火交融的口感，是夏天限定的人氣甜品。





果果香必點的飲料是什麼？



果果香以「真水果、現打果汁」聞名，是學生與上班族午休時段的愛店。最便宜只要40元起，果汁濃郁自然、無香料添加，推薦招牌「芭樂牛奶」、「木瓜牛奶」與「百香果汁」，清爽解膩又高CP值。

