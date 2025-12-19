史努比陪大家過耶誕節！「YOYOGI PICK 角色市集」進駐台中，還有限定見面會信義區驚喜現身
歲末耶誕旅遊再添亮點，超人氣角色主題活動接力登場！「YOYOGI PICK 超人氣角色全明星市集」即日起於台中驛鐵道文化園區熱鬧開幕，地點就位在台中火車站內的 H9 進站口藝廊，結合交通樞紐與文創空間，打造療癒又好逛的冬季市集新景點。活動自即日起一路延續至 2026 年 3 月 1 日，平日與假日皆開放參觀，免費入場、寵物友善，適合親子、情侶或親朋好友安排半日遊造訪。
「YOYOGI PICK 市集」集結多款超人氣角色與限定選品，其中包含深受粉絲喜愛的 DINOTAENG、呆萌町等品牌，現場不僅能一次收藏可愛周邊，還能拍照打卡，感受滿滿萌系氛圍，成為近期台中市區旅遊不可錯過的新話題。
除了台中活動外，北部也有驚喜彩蛋。12月20日晚間，史努比與查理・布朗將於台北信義區香堤大道限定現身，首次換上聖誕造型與粉絲近距離互動。現場設有合影、打卡贈禮與趣味問答活動，更有多位人氣角色快閃登場，僅此一天、兩個時段限定，為耶誕週末增添溫馨又可愛的節氣回憶。
