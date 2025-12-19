快訊

北車丟煙霧彈…又奔中山站「持刀攻擊路人」闖誠品 嫌犯高樓墜落被捕

北車遭擲煙霧彈畫面曝光！男戴防毒面具犯案 一旁民眾目擊急逃命

家樂福要改名了！統一終止與法國家樂福品牌授權 明年中起更換招牌

史努比陪大家過耶誕節！「YOYOGI PICK 角色市集」進駐台中，還有限定見面會信義區驚喜現身

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團

歲末耶誕旅遊再添亮點，超人氣角色主題活動接力登場！「YOYOGI PICK 超人氣角色全明星市集」即日起於台中驛鐵道文化園區熱鬧開幕，地點就位在台中火車站內的 H9 進站口藝廊，結合交通樞紐與文創空間，打造療癒又好逛的冬季市集新景點。活動自即日起一路延續至 2026 年 3 月 1 日，平日與假日皆開放參觀，免費入場、寵物友善，適合親子、情侶或親朋好友安排半日遊造訪。

圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/<a href='/search/tagging/1013/史努比' rel='史努比' data-rel='/1013/189923' class='tag'><strong>史努比</strong></a> 臉書粉絲團
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團

圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團

「YOYOGI PICK 市集」集結多款超人氣角色與限定選品，其中包含深受粉絲喜愛的 DINOTAENG、呆萌町等品牌，現場不僅能一次收藏可愛周邊，還能拍照打卡，感受滿滿萌系氛圍，成為近期台中市區旅遊不可錯過的新話題。

圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團

圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團

圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團

除了台中活動外，北部也有驚喜彩蛋。12月20日晚間，史努比與查理・布朗將於台北信義區香堤大道限定現身，首次換上聖誕造型與粉絲近距離互動。現場設有合影、打卡贈禮與趣味問答活動，更有多位人氣角色快閃登場，僅此一天、兩個時段限定，為耶誕週末增添溫馨又可愛的節氣回憶。

圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

市集 文創 呆萌町 史努比 新景點

相關新聞

史努比陪大家過耶誕節！「YOYOGI PICK 角色市集」進駐台中，還有限定見面會信義區驚喜現身

歲末旅遊再添亮點，超人氣角色主題活動接力登場！「YOYOGI PICK 超人氣角色全明星市集」即日起於台中驛鐵道文化園區熱鬧開幕，地點就位在台中火車站內的 H9 進站口藝廊，結合交通樞紐與文創空間，打造療癒又好逛的冬季市集新景點。活動自即日起一路延續至 2026 年 3 月 1 日，平日與假日皆開放參觀，免費入場、寵物友善，適合親子、情侶或親朋好友安排半日遊造訪。

中潭公路旁的「個性手沖咖啡」 由廢鐵打造的極簡藝術咖啡館

udn走跳美食／涼子是也 鐵帽咖啡位在南投國姓鄉台14線旁，是一間充滿個性的小型咖啡館。不同於一般制式化的連鎖咖啡店，鐵帽咖啡以鐵件、漂流木與石材打造而成，整體風格粗獷卻帶有溫度，非常有自己的風

台中免費聖誕打卡點！粉紅樹海 × 霓虹老宅超吸睛 掀打卡潮

夜幕一降臨，粉紅霓虹像是突然接管了整條街道。瓦庫燒肉今年的聖誕限定造景不只美，甚至夢幻得像走進漫畫場景，是台中十二月最不可錯過的驚喜。

台中西區「人氣肉桂捲」終於有店面能內用啦！口味眾多可以挑選 價格也親民

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 卷卷卷肉桂捲。肉桂捲愛好者的好消息！台中第五市場裡，由法國人經營的肉桂捲攤位生意一直很好，但只在上午時段營業，如今人氣品牌 「卷卷卷肉桂捲」 在台中西區開設了店面，

2025台中米其林必比登美食！這4家在地人激推，你吃過幾家？

最近是不是又在想：「台中哪裡有好吃又不貴的小吃？」別擔心，今年 2025 米其林必比登名單 已經出爐，台中果然美食滿滿，從早上的炒麵豬血湯、午間人氣麵館，到深夜排隊爌肉飯，全都榜上有名！這些店不只價格親民，味道更是讓在地人一吃成主顧。想知道哪幾家入選、又有哪些必點招牌？那就一起收下這份「台中必比登美食地圖」，跟著吃遍米其林評審都愛的好味道吧！

台中最強文創季！走進黎明新村 展開城市的100個理由

台中有100個讓人想停下腳步的理由，今年在《摺疊市》裡全都看得見。從書店到咖啡館，從工藝到音樂，每一位城市居民的故事，都藏在展場裡的光與影之間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。