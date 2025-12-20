台中超浮誇美食「推推鍋」上桌驚呆！ 「越好吃越南料理」必點叻沙雙魚河粉、炸魚麵包，份量十足高CP值

台中大里美食推薦！喜歡吃越式料理的朋友一定知道這家大里中興路上的人氣餐廳越好吃越南料理。之前就對他們家造型浮誇、好吃又好拍的「阮小姐推推鍋」印象深刻，這次再訪除了回味招牌火鍋，更點了新上市的叻沙雙魚河粉、越式炸魚麵包與南瓜薯薯拼盤。他們家的所有醬汁、湯底都是選用天然食材每天費時熬煮，吃的健康而且乾淨衛生大加分。口味道地酸辣開胃，環境舒適還免服務費，Google超過2800好評，CP值蠻高的，喜歡越南料理的朋友，這家絕對是大里聚餐的首選名單！

越好吃越南料理大里店 地點交通

粉絲團：越好吃越南料理FB

地址：台中市大里區大明路162號 (地圖)

電話：04 2483 1457

營業時間： 11:30~13:30、17:00~21:00 週二公休

越好吃越南料理大里店位在大明路與新仁路交叉路口，三角窗地帶目標明顯非常好找，附近有嘟嘟房大里崇光站、大里大吉停車場等兩個收費停車場，停好車走路過來只要幾分鐘，交通很便利。

越好吃越南料理 環境

跟一般傳統的越南小吃店不同，整個餐廳裝潢相當氣派有質感，這裡的環境多了點文青風，乾淨舒適。

用餐區分兩層樓，餐廳級的裝潢只要百元價位，一進來就讓人喜歡。

醬料區有很多越南當地人愛用的海鮮醬、辣椒醬、檸檬汁、還有店家自己特製的辣椒醬，通通自助取用。

底下還有餐具，也是自取。

吃越南料理很習慣再加一點沾醬佐料，很推薦加照片下方他們自己特製的辣椒醬。

右邊是魚露辣椒醬，吃起來比較辣；左邊是加了辣油的辣醬，吃起來除了辣之外味道也很香。

越好吃越南料理菜單

這裡的餐點選擇非常多樣，從越式飯麵、法國麵包、越式拼盤到多人共享的推推鍋都有。

價格非常平價，大份量的餐點大約都在百元出頭，推推鍋也是幾百元就能讓好幾個人吃飽飽，價位不貴還免服務費，用餐不限時無低消規定，CP值蠻高的。

特別推薦他們家的越式火鍋，尤其是超浮誇推推鍋份量十足只要550元，無敵超值我們每次必點。

直接用手機掃描桌上QR碼點餐，再到櫃台結帳，接著回座位等候餐點送上桌。

我們家很愛吃越南美食，但有些越南小吃店環境實在是去一次就怕，後來吃過越好吃越南料理之後，就愛上他們家乾淨衛生的空間，餐點選項多隨便點都好吃。

越好吃越南料理 推薦餐點

我們這次來用餐，除了念念不忘的招牌推推鍋，還點了幾樣新菜色：叻沙雙魚河粉、越式炸魚麵包、南瓜薯薯拼盤，份量十足4個人吃好飽。特別一提，這次吃到的新菜色，台中各家分店都同步推出喔～

飲品 蜂蜜檸檬70元、越嵐奶茶 90元

蜂蜜檸檬就是新鮮檸檬加蜂蜜，還吃的到果肉真材實料，喝得到檸檬的新鮮酸味和蜂蜜香，搭配重口味的酸辣料理或是炸物，超級解膩！

越嵐奶茶喝起來奶味較重，但是甜度不會太高，不會像傳統越式煉乳咖啡那麼甜膩，還蠻爽口的。

叻沙雙魚河粉 200元

這是這次再訪發現的新菜色，喜歡南洋風味的朋友一定會愛上這一道。

叻沙湯頭非常濃郁，喝得到椰奶的香氣跟南洋香料的辛辣感，喝一口整個胃口大開。

所謂的「雙魚」就是巴沙魚及土魠魚兩種炸魚塊。兩種炸魚塊都蠻大塊的，有著不同口感，雙重美味大滿足。

巴沙魚的口感軟嫩；土魠魚較有咬勁。炸魚塊外酥內嫩，浸泡在叻沙湯裡吸飽湯汁，咬下去還會噴汁很過癮。

河粉口感Q帶點咬勁，吸飽湯汁每一口都很有味道。一大碗份量超多，連男生也能吃的飽。

越式炸魚麵包 140元

他們家的越式法國麵包法國麵包烤得非常酥脆，很多網友都說很厲害，咬下去會有卡滋卡滋的聲音，但麵包體內部又保有軟Q的口感，不會乾硬刮嘴，比麵包店硬硬的法國麵包好吃許多。

我們這次點新菜色炸魚口味來試試，裡頭包夾大塊酥炸巴沙魚，再加上越南火腿、涼拌蘿蔔、小黃瓜、香菜以及特製的炒醬，整個很有料。

我超愛這個法國麵包的滋味，酸甜爽脆剛好解了炸魚的油膩感，加上店家自己炒的特製醬汁，整體吃起來非常清爽順口，大口咬下超滿足！

南瓜薯薯拼盤 140元

名字很可愛的炸物拼盤，裡面有炸南瓜和炸馬鈴薯。

南瓜及馬鈴薯都是比較健康的炸物，炸粉裹得很薄，吃得到南瓜和馬鈴薯本身的綿密口感。尤其是炸南瓜，本身就有天然香氣與甜度，搭配店家最招牌的水果沾醬，簡直是神助攻，超好吃!

馬鈴薯切片裹粉酥炸，外酥內綿口感我們好喜歡。大推他們的水果沾醬，是用新鮮鳳梨及檸檬打成泥，味道清香搭配炸物特別好吃，我們吃過就愛上，推薦大家一定要試試。

阮小姐推推鍋 附河粉 550元

這道推推鍋份量驚人真是很浮誇的火鍋，我們之前吃過就很驚艷每次來都會點。這一鍋大約2-4人分享，只要550元真的很超值。

阮小姐推推鍋就是越南人常說的帽子鍋，外型像一頂倒立的草帽，帽子中心凹下去的地方是湯底火鍋，外緣則是用大量的豆芽菜、高麗菜、大陸妹等蔬菜堆疊，最上頭一圈擺上海鮮、肉片各種食材，整個火鍋料不少，畫面超吸睛！！

中間的湯底有多種口味可選，我們選椰香酸辣湯底，酸辣湯的酸是檸檬的酸，酸甜帶辣非常好吃。

推推鍋湯底原本就有一些料，有豆皮、丸子、魚板、蟹肉棒等火鍋料，先吃中間的料再推周圍的菜下去煮，一邊推一邊享受推推鍋的趣味吃法。

一份推推鍋份量真是不少，大量的高麗菜、豆芽菜、大陸妹等青菜煮過後味道好甜啊，而且不油膩酸酸辣辣好清爽，天氣冷喝這個熱呼呼的湯頭真是舒服，喝不夠還可以免費加酸辣原湯超佛心。

河粉吸收湯頭的酸甜滋味，QQ的口感非常好吃。

滿滿的肉山堆高高，畫面好吸睛。可以選牛肉或豬肉，我們點豬肉推推鍋。

豬肉片軟嫩帶點Q度，吃起來甘甜又清爽，完全不會油膩。喜歡重口味的朋友，可以再沾他們的特調辣醬也很對味。

海鮮料有白蝦、蛤蜊、花枝和刻花魷魚。海鮮在酸辣湯頭中涮煮風味很棒，我喜歡這種酸酸辣辣的滋味。

在這裡吃推推鍋非常有趣，一邊推一邊吃，隨便撈都是滿滿料。所有食材通通下鍋後，可以看到這個越南推推鍋的容器，真的就像一頂倒立的帽子。沒吃過推推鍋的朋友，很推薦點來試試。

越好吃越南料理 整體心得

這次再訪越好吃越南料理，依舊讓我們很滿意！尤其推推鍋不僅造型浮誇好拍照，酸辣湯頭煮海鮮跟肉片真的百吃不膩。這次吃到的新菜叻沙雙魚河粉湯頭濃郁夠味，炸魚麵包口感豐富又清爽。

整餐吃下來，環境舒適乾淨衛生、我最愛他們家的獨門醬料及湯頭，都是選用天然食材熬煮製作，比較健康。餐點好吃份量足還免服務費，這裡很適合喜歡吃酸辣口味、又想追求高CP值的朋友，推薦給大家。

PS：這次吃到的新菜色，台中各家分店都吃的到喔～

