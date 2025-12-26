台中美食｜挑戰味蕾極限！5種超狂臭豆腐創意吃法，連皮蛋都能炸來配？

每個城市都有屬於自己的靈魂美食，而在台中，臭豆腐絕對是最能代表夜市文化的經典小吃！從創意十足的炸彈組合，到蜂巢狀的專利臭豆腐，甚至還有春捲版、素肉燥版，口味多到讓人驚呼連連，這次就帶大家爆吃台中五家特色臭豆腐，看看哪一家能成為你心中的第一名！

台中美食｜榕星臭豆腐



炸彈臭豆腐重口味首選

在台中，有一家總是人聲鼎沸、香氣四溢的臭豆腐攤，那就是遠近馳名的榕星臭豆腐，還沒靠近就能聞到那股濃烈的臭香味，像是無形的招牌，把人從夜市另一頭吸引過來，小小的攤位總是擠滿排隊人潮，鐵鍋裡的油不停地滋滋作響，老闆的手幾乎沒停過，一份接著一份端上桌。

圖/ReadyGo

這裡最特別的就是招牌「炸彈臭豆腐」，顧名思義，不只是臭豆腐，連皮蛋也一起下鍋油炸。外皮炸得金黃酥脆，內裡卻依舊保持濕潤軟嫩，臭豆腐的發酵香與皮蛋的濃厚鹹香交織在一起，味道濃烈卻不顯突兀，反而越吃越上癮。加點店家特製醬汁，鹹香與辣勁更有層次，完全是「臭上加臭」的重口味代表。

店家資訊



營業時間：16:00–23:30



地址：台中市北屯區柳陽西街37號



電話：04-22384717



台中美食｜21世紀臭豆腐



蜂巢狀起司臭豆腐

在眾多台中臭豆腐名單裡，21世紀臭豆腐絕對是最具創意的一家。主打的「蜂巢狀臭豆腐」切開後孔洞像蜂巢一樣，口感層次豐富，每一口都能吸飽湯汁與醬料，視覺與味覺都很有記憶點。

圖/ReadyGo

其中最受歡迎的是起司臭豆腐，牽絲瞬間超療癒，讓傳統小吃多了一份西式風味。店家走天然發酵路線，臭味濃烈但不刺鼻，搭配蒜蓉醬與辣醬更過癮，堪稱「傳統與創新」兼具的代表。

店家資訊



地址：台中市東區旱溪西路二段17巷13號



營業時間：17:00–00:00



電話：0981-106-715



台中美食｜臭美系湖南長沙臭豆腐



天然發酵八個月

臭美系湖南長沙臭豆腐走的是低調沉穩路線，最有特色的就是「天然發酵八個月」的黑金臭豆腐。外皮炸得酥脆，咬開內裡柔軟細嫩，口感和一般夜市臭豆腐很不一樣。

圖/ReadyGo

店家還會淋上特製素肉燥，鹹香濃郁、和發酵香氣融合得很剛好。許多人會再點一份麵線一起吃，熱騰騰的滑順感剛好平衡臭豆腐的濃烈，是想吃「有深度臭豆腐」的必收名單。

店家資訊



地址：台中市豐原區豐勢路一段336號



營業時間：11:30–20:00



電話：0975-230-088



台中美食｜一品香春捲臭豆腐



酥脆內餡創意滿分

一品香把臭豆腐與春捲結合，直接把創意拉滿。外層春捲皮炸得金黃酥脆，咬下去卡滋作響，內餡則是素火腿、杏鮑菇、枸杞等組合，再加上臭豆腐的發酵香，變成一種「熟悉但新奇」的風味。

圖/ReadyGo

沾上店家特製醬料，鹹香帶辣更涮嘴。若你已經吃膩傳統臭豆腐，這款春捲版本很適合拿來刷新味蕾印象。

店家資訊



地址：台中市東區精武東路110號



營業時間：16:00–22:00



電話：0928-999-713



台中美食｜花蓮水尾臭豆腐



紅茶免費湯喝到飽

花蓮水尾臭豆腐在台中同樣人氣爆棚，主打大份量高CP值，一份上桌足足有七塊臭豆腐，外皮香脆、內裡軟嫩多汁，熱氣與湯汁一起爆出來的瞬間，真的超滿足。

圖/ReadyGo

搭配台式泡菜更解膩，另外還有內用紅茶湯品免費暢飲的佛心服務，適合想吃得飽又想配熱湯的宵夜族。它走的是經典靈魂派，但強在扎實與飽足感。

店家資訊



地址：台中市東區自由路三段151號



營業時間：14:00–19:30



電話：0939-796-035



台中五種特色臭豆腐！

台中美食常見問題



台中有哪些必吃的特色臭豆腐？



台中有許多創意臭豆腐名店，包含榕星臭豆腐（炸彈臭豆腐＋炸皮蛋）、21世紀臭豆腐（蜂巢狀專利臭豆腐、起司口味）、臭美系湖南長沙臭豆腐（天然發酵8個月、搭配素肉燥）、一品香春捲臭豆腐（春捲外皮＋蔬食內餡創意吃法）、花蓮水尾臭豆腐（份量大、內用湯品免費暢飲）。





台中哪一家臭豆腐最適合重口味愛好者？



如果喜歡濃烈風味，推薦榕星臭豆腐的炸彈臭豆腐，把臭豆腐與皮蛋一起炸，香氣更重、層次更厚，完全是重口味代表。





台中哪一家臭豆腐最適合喜歡創新口味的人？



想嘗鮮可選21世紀臭豆腐的蜂巢狀起司臭豆腐，以及一品香的春捲臭豆腐，都是台中相對少見的創意吃法，適合喜歡新奇口感的人。





延伸閱讀 >> 台中美食｜逢甲夜市美食推薦！精選7間絕不踩雷人氣美食，大排長龍也要吃到！

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」