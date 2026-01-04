人氣貝果店推薦！ 全台貝果控瘋搶的「爆餡美式貝果」，寶藏店家不藏私

過去鬆軟香甜的台式麵包深受喜愛，貝果Q彈有嚼勁的口感並沒那麼受人歡迎。隨著喜愛度日漸升高，現在的貝果玩出新花樣、新的創意口味，不管是甜的鹹的都超好吃，尤其是加熱烘烤過後的酥脆口感更是讓人欲罷不能！貝果控們請注意，人氣貝果店推薦，寶藏店家不藏私，喜愛爆餡者必訪。

台北貝果店推薦｜DOUBLE O’S BAGELS CAFE’

淡水爆餡美式貝果名店，天母也能吃到了

淡水的超人氣貝果店 DOUBLE O’S BAGELS CAFE’，以爆餡美式貝果三明治聞名。貝果口感紮實、Q 彈，每一口都充滿嚼勁，加上豐富到要溢出來的飽滿餡料，多種創意口味，讓人一吃就深深愛上。現在饕客們有福啦！7 月 16 日天母店開始試營運，一樣是限定外帶，想品嚐這份美味，不用再特地遠赴淡水。網友最推口味有燻鮭魚炒蛋、鮭魚洋蔥奶酪、非常美莓、巧克力莓果等，貝果控們怎能錯過這波開幕熱潮。

淡水店

地址：新北市淡水區新民街 180 巷 7 弄 43 號

電話：0902-335-676

營業時間：11:00–16:00

天母店

地址：台北市士林區士東路 286 巷 3 弄 4 號

電話：0922-011-001

營業時間：10:00–16:00

台北＆台中貝果店推薦｜Frankie Feels Good Bagel

酥脆芝麻香的蒙特婁貝果，台中也吃得到

Frankie Feels Good Bagel 主打帶有酥脆芝麻香氣的蒙特婁貝果，在東區轉角的綠色店面，帶著一種自在愜意的氛圍。店內外加起來只有 8 個座位，但就是讓人想多留一會兒。台中於 6 月新開分店，延續台北店的風格與菜單。有別於紐約貝果的嚼勁口感，蒙特婁貝果皮薄酥脆，不論甜鹹口味都與芝麻香氣完美結合。推薦蔓越莓乳酪與櫛瓜臘腸起司，尤其櫛瓜鋪上滿滿牽絲起司，再搭配一杯冰拿鐵，幸福感瞬間拉滿。

台北店

地址：台北市大安區安和路一段 49 巷 11-2 號

電話：02-8771-4580

營業時間：09:30–18:00（週六、日 10:00 營業）

台中店

地址：台中市西區忠明南路 325 號

電話：04-2301-7581

營業時間：09:30–18:00（週一公休）

台北貝果店推薦｜飽貝 bo’bagel – 貝果專賣店

美式貝果搭配厚抹醬，雙餡自由配

首爾梨大附近貝果名店 Mother-In-Law Bagels 師出同門的飽貝 bo’bagel，以美式貝果為主，採用美澳進口奶油乳酪，提供豐富甜鹹口味抹醬。黑白色系門面低調，店內為木質裝潢，氛圍舒適，雖然座位不多，但提供免費 Wi-Fi 與插座。

圖片來源/IG@chao.foodie

冷櫃中陳列著各式貝果與創意抹醬，其中「奶油乳酪厚醬系列」用料不手軟，藍莓、焦糖蘋果、蒜香口味最受歡迎，也可選擇雙餡組合，自由搭配出專屬風味。

地址：台北市信義區忠孝東路四段 553 巷 6 弄 3 號

電話：02-8786-2086

營業時間：平日 07:30–19:30／假日 08:30–19:00

台北貝果店推薦｜SONNEY’S BAGEL 中山店

天母起家，超過 20 種口味的猶太貝果

天母起家的 Sonney’s Bagel，以獨創五道工法製作出猶太貝果的 Q 彈嚼勁。中山外帶店位於雙連捷運站附近，簡約美式風格，採光明亮，質感十足。店內提供超過 20 種口味，從原味、竹炭芝麻、伯爵紅茶到大蒜乳酪、桑椹腰果抹醬皆為人氣品項。

圖片來源/IG@ur_daily.tw

芋泥肉鬆貝果堡、火腿酸黃瓜貝果堡及多款雙醬乳酪口味同樣熱銷，雖為外帶店，店外仍設有桌椅可慢慢享用。

地址：台北市中山區中山北路二段 77 巷 8-6 號 1 樓

電話：02-2567-0551

營業時間：08:30–18:00／週二 17:00–02:00（週三公休）

台北貝果店推薦｜林氏貝果 Lin’s.bakery

預約制隱藏版名店，抹茶控必訪

台北隱藏版寶藏貝果店，需提前預訂，否則很容易售完。林氏貝果以扎實麵體與豐富內餡聞名，芋頭鹹蛋黃、抹茶草莓乳酪、抹茶奶酥夾心皆為招牌。抹茶粉選用丸久小山園若竹，茶香濃厚、甜度不高。

圖片來源/IG@lin9lin2

店內司康、吐司與手作甜點也相當受歡迎，如芋泥流心巴斯克與肉桂捲，每次販售品項不同，想吃到喜歡的口味記得手腳要快。

地址：台北市中山區建國北路三段 113 巷 31 弄 23 號 1 樓

電話：02-2518-5215

營業時間：每週六 14:00–18:30／每週一 22:00 開放線上訂購

台北貝果店推薦｜好丘 Good Cho’s

八小時低溫發酵，文青系健康貝果代表

從四四南村起家的好丘 Good Cho’s，持續研發健康貝果，選用日本日清山茶花麵粉，搭配台灣在地蔬果，經過八小時低溫發酵，讓貝果外 Q 內軟、香氣十足。

圖片來源/IG@好丘Good Cho’s

推薦超人氣草莓奶香口味，新鮮草莓揉入麵團，呈現淡粉色澤，再搭配大量草莓乾與奶油乳酪，一口咬下奶香與果香交織。目前雙北有多家門市，其中四四南村信義店最受歡迎，文青懷舊風格好逛又好拍。

好丘 Good Cho’s 信義店

地址：台北市信義區松勤街 54 號 1F

電話：02-2758-2609

營業時間：11:00–18:00

