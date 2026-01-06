台中美食｜秋冬限定三大暖心美食！白玉烤梨、芝麻湯圓、炭燒火鍋一次收集

每到秋冬，小編一定想到台中的「暖心美食散策」。沒有浮誇排隊名店，取而代之的是夜市裡悄悄飄起的熱氣、從碳火升起的暖意、以及那種一喝就覺得「啊～身體被修復了」的季節限定甜品。這次小編把台中秋冬最不能錯過的三大暖胃美食收錄起來：大慶夜市的人氣白玉烤梨、60 年老店的芝麻湯圓紅豆湯、以及台中人冬天必吃的吉生炭燒沙茶火鍋。如果你也是「天氣一冷就會想喝甜湯、吃火鍋」的人，這篇請直接收藏！

台中美食｜大慶夜市白玉烤梨



一碗暖喉暖肺的冬季限定甜品，整顆水梨香到心裡去

只要氣溫一下降，小編就會想起大慶夜市的「白玉烤梨」。第一次喝到的時候，真的被震住——原來夜市也能有這麼「溫柔」的甜品！白玉烤梨是用整顆新鮮水梨加入冰糖、銀耳、紅棗、枸杞一起熬煮，最後再「烤」過一次，讓銀耳完全出膠、梨子香氣更濃。

小編拿到的那碗還在冒煙，香味超迷人。一挖開，裡面真的有完整一顆梨，果肉吸飽湯汁，入口溫甜又清香，連喉嚨都被療癒。如果你是冬天容易乾乾癢癢、需要熱飲補一下的人，這碗真的很可以。而且不會死甜，喝完嘴巴是舒服的清甜感。

地址：402 臺中市南區建國南路一段 208 號（大慶夜市）

營業時間：每週六、日 17:00–00:00（週五不定期加開，請看 IG 公告）

台中美食｜林記中華麻糬大王



芝麻湯圓 ＋紅豆湯＝冷天最療癒的經典組合

吃甜湯，小編心裡永遠有一個排名，而林記的芝麻湯圓紅豆湯，就是那種冬天只要想到就會嘴角上揚的味道。

林記已經是台中人 60 年的回憶，湯圓不是外面那種機器做的，而是會看到阿姨手搓的湯圓。外皮軟 Q、有彈性，咬下去直接爆出濃濃芝麻香氣！紅豆湯熬得非常綿密，甜度剛剛好，是那種喝完會全身暖起來的熱甜湯。如果你是湯圓控，這家真的必收入口袋。

地址：400 臺中市中區中華路二段 4 號

電話：04-2202-4229

營業時間：17:00–02:00（每日營業）

台中美食｜吉生沙茶火鍋



台中人冬天必吃！用炭火煮的臉盆大火鍋最暖心

說到台中的冬天，真的不能不提吉生。在地人會告訴你：「冷到不行，就是要吃吉生。」這間開超過 30 年，最特別的是火鍋不是瓦斯煮的，而是用「炭火」慢慢熬、用「臉盆」煮的古早味火鍋。坐在炭火旁真的很暖，吃到後面都會覺得身體熱起來、心情也暖起來。

湯底是扁魚、大白菜長時間熬煮，越煮越香、不油、不膩，是很多人心中的「家裡那種老火鍋味」。配上老闆自炒的沙茶，每一口都超級滿足。小編最推手工蛋餃，它是厚皮蛋味很香。另外，芋頭控真的不能錯過！吉生的芋頭是先炸後煮，外層香氣逼人、裡面鬆軟到入口即化，煮久也不會散，丟進火鍋裡一起吃超級滿足！

地址：404 臺中市北區英才路 362 號

電話：04-2206-2369

營業時間：每日 17:00–23:30（6–8 月會放暑假，請看臉書公告）

台中秋冬暖心美食一日遊行程表

17:00 抵達大慶夜市散步、暖身

18:30 白玉烤梨（先喝一碗暖暖喉）

19:00 夜市內自由覓食，順便再買一杯熱飲

20:00 前往 林記中華麻糬大王，來碗熱呼呼紅豆湯

20:30 到 台中火車站商圈散步、消食

21:30 移動到 吉生沙茶火鍋（宵夜場火鍋最剛好）

23:00 心滿意足返回住宿／回家

台中秋冬暖心美食常見問題

白玉烤梨是季節限定嗎？

是的！通常只會在秋冬販售。

白玉烤梨會很甜嗎？

不會，甜度偏低，是自然水果甜味＋冰糖清甜。

吉生沙茶火鍋適合幾個人吃？

2 人也可以吃，但最推薦 3–4 人共享，種類能點更多。

吉生沙茶火鍋需要預約嗎？

沒有預約制度，建議越早去越好，越晚越容易客滿。

林記中華麻糬大王的湯圓有分甜度嗎？

甜度固定，但可以換薑汁湯底，冷天超級暖！

