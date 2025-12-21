「日月潭美人湯」坐擁湖景湯泉 靜享舒心時光

快訊

▲沉浸於日月潭優美景緻中。
【圖／文：Ean Chen】

南投日月潭畔的雲品溫泉酒店，是少數能同時擁抱湖景與湯泉的度假飯店，建築背山面湖，窗外景色隨時間轉換色溫。泉水為無色無味的碳酸氫鹽泉，水質細滑，被譽為美人湯。

▲雲品酒店同時擁抱湖景與湯泉。
湯泉暖身心，暢享舒心時光

夜裡浸泡於房內湯池，窗外月光在湖面拉出金色長道，靜謐而奢華。這裏的湯池氣味不若北投磺泉張揚，熱氣攜著淡淡礦香、呈現低調的溫潤，肩頸的緊繃就在水波間一層層卸下，溫度恰到好處，泡久也不燙身，只留下一種乾淨的滑感與微微的溫熱。若想體驗更完整的泡湯樂趣，可前往一樓大眾風呂，分為男湯、女湯，溫泉池外還設有冷水池及溫水池，冷熱交替泡個幾回，讓毛細孔大開最是爽快。若不習慣裸湯，也可到設施齊備的「親水主題館」，分為溫泉水療區、烤箱、室內泳池與兒童戲水區，無論動靜皆能找到屬於自己的節奏。

▲一邊浸泡無色無味的碳酸氫鹽泉，一邊欣賞水霧造景，彷彿置身仙境。
奢華美饌與逸境，延續柔軟節奏

雲品擅長以料理延伸風景的節奏。晚餐可選彩雲軒鐵板燒，主廚於板前俐落料理海鮮與和牛，鐵板滋滋作響、香氣與火光交織；這個秋冬，更加碼為每位客人獻上一杯熱紅酒，果香與暖意在空氣中緩緩蔓延。若偏愛中式，推薦米其林三星主廚陳偉強設計的粵式料理「KEN CAN by Ken Chan」，從脆皮先知鴨、芋頭鴨架湯到肉鬆雲耳絲瓜，都細膩而有層次。以南義托斯卡尼風情打造的「雲水行政酒廊」，全日提供單點式服務，5種餐型、30道義式料理兼具精緻與品味，我特別喜歡夜裡前來，燈光映照橄欖樹影，斑駁搖曳間浪漫如置身歐洲庭園。早餐後，不妨搭乘飯店遊艇繞行涵碧半島，秋高氣爽，從水上再看一眼日月潭的晨光與湖霧，讓旅程在柔光與波影間緩緩收尾。

▲「KENCAN by Ken Chan」的招牌烤鴨，外皮香脆、肉質多汁，展現粵菜的細膩層次。
▲乘坐雲品專屬遊艇悠遊日月潭，靜賞湖光山色與天光雲影。
旅宿資訊

日月潭雲品溫泉酒店

地址：南投縣魚池鄉中正路23號

電話：049-285-6788

網址：https://www.fleurdechinehotel.com/

專案：鐵板燒饗食樂假期│一泊二食即日起~ 2025/12/31，每日限量5間，含彩雲軒鐵板燒2,980元晚餐、翌日丹彤自助早餐。24小時豪吃暢飲｜All Day Dining即日起~2026/3/31，每日限量3間，提早於中午12點入住，延至隔日中午12點退房。一泊多食，含雲水行政酒廊 Full Access（以上專案皆浮動計價）

