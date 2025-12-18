中潭公路旁的「個性手沖咖啡」 由廢鐵打造的極簡藝術咖啡館
udn走跳美食／涼子是也
鐵帽咖啡位在南投國姓鄉台14線旁，是一間充滿個性的小型咖啡館。不同於一般制式化的連鎖咖啡店，鐵帽咖啡以鐵件、漂流木與石材打造而成，整體風格粗獷卻帶有溫度，非常有自己的風格。
鐵帽咖啡在地經營多年，是許多在地人與旅人心中的口袋名單，也是不少單車族與重機族中途休息時會停靠的中繼站，埔里人VC說：以前國6還沒開通前，鐵帽咖啡超紅的呢～
【鐵帽咖啡】
電話：04 9272 3458
地址：544南投縣國姓鄉中正路二段552之2號
營業時間：中午11:00-下午18:00
鐵帽咖啡︱環境特色
鐵帽咖啡最讓人印象深刻的，就是它獨特的「廢鐵藝術風」裝潢。店內大量使用回收鐵件、棄木及石塊拼接而成，透過老闆的鐵雕創作與藝術畫作，每一處細節都能看出獨特的巧思。
室外區像是山林中的秘密基地，坐在特製鐵椅上喝著咖啡，整體氛圍悠靜而自在。
就連用來休憩的椅子上，也能看到繽紛可愛的手繪圖樣。
園區內隨處可見老闆的鐵雕創作，獨特又好看～
鐵帽咖啡︱喝咖啡請敲鐘
因為老闆並不會一直站在吧台前，也可能不在店內，所以找不到老闆時，客人需要輕輕敲響門口的小鐘，老闆聽到後才會出來幫你點餐。
鐵帽咖啡︱用餐座位
鐵帽咖啡的座位安排相當隨性自在，分為室內與戶外兩個區域。室內空間不大但十分有個性。
戶外則設有簡單的桌椅，可以遠眺層層疊疊的山巒，非常適合放慢步調，靜靜地喝杯咖啡。
鐵帽咖啡︱菜單
鐵帽咖啡的菜單非常簡單，只有三種飲品，所有品項均一價100元/杯：
■ 黑咖啡
■ 拿鐵咖啡
■ 可可亞
鐵帽咖啡︱餐點
我們這次點的是「黑咖啡」與「拿鐵咖啡」，味道算是中規中矩，和在家自己手沖咖啡的味道差不多，蠻順口的～
不時還會有可愛狗狗過來打招呼～
鐵帽咖啡︱評價
我覺得來鐵帽咖啡是喝一種氛圍感，親切的老闆、滿滿藝術感的空間，再加上遼闊山景陪伴，很適合作為旅途中放慢腳步的中繼站。
■ 到訪時間：2025年11月
