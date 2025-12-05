台中新社冬季秘境！「後溪底福德祠」粉白蕎麥花海×落羽松上演浪漫冬季戀歌
冬季想找個療癒系景點？台中新社「後溪底福德祠」近期以粉白相間的蕎麥花海再度爆紅！大片花田在陽光下輕輕搖曳，如同撒落在田野間的柔光濾鏡，而一旁的落羽松逐漸轉為金橘與赤紅，形成宛如大自然調色盤的夢幻畫面，吸引許多攝影迷、情侶與親子旅客專程前往。
沿著小徑漫步，前方是粉嫩的蕎麥花、後方是成排落羽松，在風中呈現層次分明的色階，彷彿走入冬季戀歌的場景。許多旅客最愛從福德祠旁的制高點往下拍攝，能一次收進粉白花海與暖色松林，怎麼按都能拍出明信片級的美照；傍晚時分更顯柔美，是最佳拍攝時段。
除了欣賞花景，旅客也可順遊新社周邊景點，像是走訪新社花海會場、到薰衣草森林喝杯暖心熱飲，或至中興嶺品嚐在地農特產，規劃半日或一日遊都相當適合。想捕捉冬日最浪漫的色彩，不妨趁著花期正美，來後溪底福德祠感受粉色花海與落羽松交織的季節風景。
