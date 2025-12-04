快訊

「大屯山芒草季」還在！最新花況與登山攻略一次看，輕鬆解鎖第二大縱走與小百岳

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影
圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影

大屯山秋冬限定的「芒草季」正值賞景高峰，山坡上大片銀白芒花隨風搖曳，在陽光照耀下呈現若隱若現的霧銀色光澤，吸引不少旅人趁初冬上山捕捉季節美景。受海拔較高與地形影響，大屯山芒草花期較台北市區更為持久，目前花況依然穩定，從步道沿線到稜線高處都能感受到芒花鋪展的壯觀視覺。尤其大屯主峰觀景平台視野遼闊，天氣晴朗時不僅能俯瞰整片芒草海，甚至能眺望淡水河谷與大台北盆地，是此季節最受矚目的攝影熱點。

圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影
圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影

圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影
圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影

大屯山登山路線推薦｜從輕鬆小百岳到第二大縱走一次搞懂

除了限定花景，大屯山路線多元，讓旅客可依體能挑選合適的登山方式。想輕鬆踏青者，多會選擇設施完善且路線親民的大屯主峰步道，這裡同時是「小百岳」之一，路徑清晰，僅需適度耐力即可登頂，是不少家庭或登山新手首選。另一方面，若想深入探索火山群的地形特色，則可規劃從西峰、南峰再到主峰縱走行程；這條稜線路段視野開闊、芒草密集，也是「台北第二大縱走」。從朝向陽明山方向的丘陵起伏到望向海岸線的開闊景深，路線可一次囊括大屯山系最精華的山景。

圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影
圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影

圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影
圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影

大屯山芒草季最新花況｜哪裡最美？拍照重點一次整理

目前12月其實芒草花況正值理想時段，清晨與傍晚光線柔美，更能呈現芒花在逆光下的銀白色層次，大屯山主峰頂峰超適合逆光拍攝與夕陽大片；若遇上雲霧流動，山景則呈現另一種朦朧氣質，是捕捉大屯山季節氛圍的最佳時刻。旅客規劃行程時，可留意山區天氣多變，需適時增添保暖衣物，並預留足夠時間往返步道。搭配陽明山地區便利大眾運輸與清楚的登山口動線，無論是想追季節限定的芒草美景，或將小百岳與縱走路線一併收入登山清單，大屯山此時正是最值得造訪的熱門景點，年末將至，給自己一賞美景劃下完美句點的2025年。

圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影
圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影

圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影
圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影

圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影
圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影

圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影
圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影

