台中隱藏版花海最後倒數！ 后里「雙色劍蘭火炎山」只開到這週日 園主佛心延長免費拍
超狂季節限定美景！ 近期出現了一處超級隱藏版的「神級美景」，台中后里超低調的「劍蘭火炎山」絕美粉紅花海，背景還是壯闊的火炎山！重點是，園主超佛心宣佈「免費開放」，但時間正在倒數中，想拍真的要手刀衝刺了！
期間限定！粉紅劍蘭Ｘ火炎山夢幻同框
台中后里區最近突然爆紅一處「劍蘭花海」。這裡種植了大片的粉紅與雙色劍蘭，粉嫩的花瓣嬌豔欲滴，但最犯規的是，只要抓對角度，就能讓這片柔美的花海與後方氣勢磅礴、擁有特殊惡地地形的「火炎山」同框！剛硬的山勢配上柔情的花海，隨手一拍都是時尚大片，簡直美到讓人屏息。
美麗的意外！園主佛心加開「免費拍到飽」
這片美景美到讓人尖叫～重點是完全免門票！女園主透露，原本這些劍蘭是為了採收種子，但因為來不及採收而意外大爆開，本來這幾天就要剷除，但看到許多遊客特地前來拍照，園主決定「再多留幾天」，把這片美景免費分享給大家欣賞。不過要注意囉，花期真的不等人，預計只開放到「這週日」，之後就要進行種子採收作業了。想追這波限定美景的朋友，快把握最後倒數的機會！
這片花海就位在后里區土城堤防、義里大橋旁，導航直接輸入座標「24.344389, 120.732209」就到，一到現場直接被粉紅花海＋火炎山雙重暴擊，根本是IG必拍神級景點！特別提醒，大家記得站在田借位拍就好，千萬不要踩進去或採花，拍完也要把垃圾帶走喔，讓後面來的朋友也能拍到最美的花況！
「劍蘭火炎山」
．地點：台中后里區土城堤防（義理大橋旁）
．座標導航：24.344389, 120.732209
．開放時間：預計保留至本週日，出發前請留意花況
．費用：免費參觀(請勿踐踏採摘)
