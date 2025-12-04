台中免費景點必收！ 審計新村浪漫粉色「foodpanda聖誕樹」超夢幻 熊貓聖誕老人、薑餅屋全都能拍

台中聖誕樹景點再+1！這天來逛台中審計新村，發現這裡也換上了聖誕節裝置，審計新村今年與foodpanda聯名，打造台中歡樂耶誕城，除了超美的粉紅色聖誕樹，還有可愛聖誕熊貓、薑餅屋及粉紅色花海，每個角落都好好拍～

台中審計新村位置

台中審計新村，坐落於台中西區的民生路，前身原是閒置多年的省府舊宿舍，經過活化與改造，蛻變為今日的文創產業基地，保留了老舊房舍的懷舊氛圍，同時注入了年輕的創意與活力，距離國立台灣美術館不遠，審計新村巷弄間藏著許多風格獨具的文青小店，販售著手作商品、獨立設計或特色輕食，週末假日這裡更是熱鬧非凡，經常舉辦創意市集，是感受台中慢活步調與挖掘在地好物的好去處。

今年台中審計新村與foodpanda聯名打造台中歡樂耶誕城，帶來一場繽紛浪漫的耶誕盛宴。活動主視覺以甜蜜夢幻的粉色系為主，現場不僅有浪漫爆棚的粉色聖誕樹，周圍更環繞著可愛的耶誕熊貓裝置，以及充滿節慶氛圍的薑餅屋造景。

路口及中央廊道都有設置路標，包含每個拍照打卡點，大家可以參考看看。

可愛的foodpanda熊貓化身成熊貓聖誕老公公及熊貓聖誕麋鹿，超萌的模樣讓人忍不住想多拍幾張。

情侶必拍的粉色棒棒糖橋，白天拍超級美，聽說晚上拍也很美。

超可愛的粉紅色熊熊造型甜甜圈就藏在二樓。

最吸睛的就是在審計新村中央這座粉紅色聖誕樹啦，白天看上去真的超美，上頭還擺滿了可愛的foodpanda熊貓及草莓點綴。

另一面薑餅屋牆也相當吸睛，將審計新村的復古氛圍與現代的童趣設計完美結合，讓路過的人都能感受到濃濃的聖誕甜蜜氣息。

台中審計新村

地址：台中市西區民生路368巷

時間：11:00~20:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」